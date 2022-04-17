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Італія (1514) путін (23323) Драгі (60)

Дзвінки Путіну - марнування часу, - прем'єр Італії Драгі

драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що дзвінки Володимиру Путіну не мають жодного сенсу. Адже російський президент не зацікавлений у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським і пошуках миру.

Як передає Цензор. НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Corriere Della Sera.

"Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. При цьому вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів...Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну", - вважає Драгі.

Він зазначив, що Італія залишатиметься поруч із українськими друзями і додав, що посольство країни вже відновило роботу в Києві.

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"Як і багато інших, на початку конфлікту я думав, що швидка перемога росіян є ймовірною, яка також поставить під загрозу сусідні держави. Цього не сталося: перемога не прийшла, і ми не знаємо, чи настане вона коли-небудь. Український опір героїчний. Як каже президент Зеленський, народ став армією України. Нас чекає війна опору, тривале насильство з руйнуванням. Утім, немає жодних ознак того, що український народ може прийняти російську окупацію", - підкреслив Драгі.

Він також пригадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав щодо його ймовірної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"

"Я його (Путіна - ред.) запитав: "коли ти побачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "час ще не настав". Я наполягав: "прийміть рішення про припинення вогню". І знову: "ні: час ще не настав", - розповів Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята в РФ.

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"Ми попрощалися, зобов’язавшись переговорити упродовж кількох днів. Але потім настав жах Бучі. Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ним говорити марно, ти просто марнуєш час. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але у мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків", - резюмував Драгі.
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Топ коментарі
+26
Нарешті почало доходити...
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17.04.2022 16:01
+16
Та італійці не дуже і дзвонили Путіну. Судячи з новин - це Макрон ******** поговорити щ пуйлом.
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17.04.2022 16:06
+12
договірний кацап - це мертвий кацап ...- аксіома ...все інше слова
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17.04.2022 16:04
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Нарешті почало доходити...
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17.04.2022 16:01 Відповісти
Та італійці не дуже і дзвонили Путіну. Судячи з новин - це Макрон ******** поговорити щ пуйлом.
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17.04.2022 16:06 Відповісти
Адже путін не зацікавлений переговорами з зеленським. Так кому потрібно,щоб дійшло
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17.04.2022 16:32 Відповісти
але дзвінок , це вже ДЗВІНОК , а не просто заклик , вам про це може сказати Макрон , він в цьому продвинутий
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17.04.2022 16:03 Відповісти
А переговоры, о которых мечтает некто?
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17.04.2022 16:03 Відповісти
Зеля?
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17.04.2022 16:45 Відповісти
договірний кацап - це мертвий кацап ...- аксіома ...все інше слова
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17.04.2022 16:04 Відповісти
Тугодум.
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17.04.2022 16:05 Відповісти
Не все написали. На РБК это выглядит так " https://www.rbc.ua/rus/news/makron-pozvonil-putinu-vyrazil-**************-1647625787.html президент Франции Эммануэль Макрон назвал причину частых звонков главе Кремля Владимиру Путину. По его словам, об этом его просил президент Украины Владимир Зеленский." А мы все на Макрона п....м.
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17.04.2022 16:07 Відповісти
Зброю давай, а патякати і класти асфальт Бубочка сам вміє.
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17.04.2022 16:09 Відповісти
******** путин должен быть повешен.
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17.04.2022 16:10 Відповісти
Ну, германия таки передала миллиард евро на вооружение. Тут такое дело - власть в Германии неоднородна. Зелёные и Свободные демократы как раз стучат по куполу социалистам, что затягивать нельзя, что надо поставлять оружие уже сейчас.
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17.04.2022 16:17 Відповісти
Поставлять нужно было раньше и больше, а не смешить касками. До немцев всегда всё долго доходит.
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17.04.2022 16:30 Відповісти
А дорогами?навіщо кидати на других,коли сам уряд України не був зацікавлений захистом країни. При чому тут німці або другі. Дякуючи ЗСУ народ вистояв в першу годину та і сьогодні тримається. Про Німеччину, то вона сама не має озброєння. Тільки в минулому році задумались. До речі, каски річ потрібна, ви тероборону на початку війни бачили
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17.04.2022 16:37 Відповісти
Виновато ваши власти, а не немцы
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17.04.2022 16:46 Відповісти
Це знають всі. Тільки Зеля цього не знає.
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17.04.2022 16:23 Відповісти
***** это совок 60-х Чмоушник который не умеет пользоваться компьютеров а мобила нужна чтобы мультики показывать
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17.04.2022 16:27 Відповісти
Драги адекватный. Мягкость формулировок вызвана лишь его официальным дипломатическим статусом - глава правительства одной из ведущих стран мира. Иначе бы комментировал путяру в стиле Бориса Немцова.
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17.04.2022 16:33 Відповісти
Не треба дзвонити а треба стучати, прикладом по пристосування для їж, може й відповість. Хоча, це вже буде не так важливо!!!
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17.04.2022 16:43 Відповісти
Но в украине некто так не думают, вот чем странность ситуации
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17.04.2022 16:47 Відповісти
Не треба думати що Путін володіє ситуацієй.Санкції діють.Не мощно,але послідовно(якби такіяк Макрон не зраджували....).Медведчук-кум за гратами.Техніка знищується...
Але кацап є кацап...Він як той клєщ...Ну.треба подарунок Путіну на 9 травня від ЗСУ.... Або днем раніше....Або днем пізніше... Гра буде наша! А карлік в жопі!...
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17.04.2022 16:59 Відповісти
подарунок Путіну на 9 травня - деблокада Мариуполя и еще с десяток кацапских фрегатов и БДК на дно Черного моря, даже если не осмелятся выйти из Севастополя. В бухте Севастополя тоже Черное море
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17.04.2022 17:06 Відповісти
Італієць виявився кмітливішим за Макарона.
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17.04.2022 17:49 Відповісти
надо об этом обязательно сообщить желающему посмотреть в глаза военного преступника и убийцы зеленьськаму... он аж кипятком водным вверх брызжет, хочачи подсмотреть в глаза педофила...
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17.04.2022 19:14 Відповісти
Ще трохи часу і сам буде просить перемовини.
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17.04.2022 21:00 Відповісти
Европейским политикам надо почитать азы психиатрии.
Про психопатов, параноиков и бред разного рода.
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18.04.2022 06:38 Відповісти
 
 