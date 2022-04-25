Війська РФ завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Рівненщини, - ОВА
Російські війська на завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав два ракетних удари по залізничній інфраструктурі. Збиток встановлюється, жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях", - зазначив він.
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