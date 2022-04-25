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Новини Війна
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Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Викопані траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим, що у 5 км від міста. Довжина траншей сягає більше ніж 200 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Схеми".

Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки.

Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ 01

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ 02

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ 03

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ РФ з 10 березня. Відстань до Маріуполя – 5 кілометрів.

Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ 04

Також читайте: В Маріуполі окупанти вимагають, щоб поліцейські зареєструвалися в "поліції МВД ДНР", - Андрющенко

Автор: 

поховання (202) Маріуполь (3236)


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Вы не понимаете, они договорились где-то по середине. А вот и результат
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25.04.2022 18:29 Відповісти
селища Старий Крим

как сімвалічна для ждатєлєй рюзкага мєра , говєнь вам в ... ну ві понєлі
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25.04.2022 18:32 Відповісти
В Галичині до цього часу знаходять довоєнні братські могили.
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25.04.2022 19:25 Відповісти
мой покойный дед работал в похоронной команде в 1933 году -то в каждом селе Уманского района Черкасской области - братская могила по несколько сот человек (от грудничков до глубоких стариков),а в семье покойной бабушки из 8 детей выжила только старшая (1910 г.р.) и двое младших (1924,1925 г.р.)-и то повезло ,что младших сестер забрали в приют (и они отрывая от себя паек спасли старшую сестру),а 5 хлопцев умерло с родителями
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25.04.2022 20:27 Відповісти
Нужно мстить русским и взрывать их все потоки нефти и газа! Это главные ценности Путина и России и нужно их уничтожить!
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25.04.2022 20:58 Відповісти
два слова з великої - ніякого "палєва"
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25.04.2022 21:43 Відповісти
 
 