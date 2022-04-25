Зафіксовано вже третє місце масового поховання біля Маріуполя, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Викопані траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим, що у 5 км від міста. Довжина траншей сягає більше ніж 200 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Схеми".

Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки.

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ РФ з 10 березня. Відстань до Маріуполя – 5 кілометрів.

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