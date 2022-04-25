Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Схемы".

Первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта. Расстояние до Мариуполя – 5 километров.

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