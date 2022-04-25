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Новости Война
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Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал уже третье место массового захоронения вблизи Мариуполя. Выкопанные траншеи появились на территории кладбища оккупированного российскими войсками поселка Старый Крым, расположенного в 5 км от города. Длина траншей достигает более 200 метров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Схемы".

Первые выкопанные траншеи на территории Старокрымского кладбища появились 24 марта – уже после того, как поселок был оккупирован российскими военными. На спутниковом снимке Planet можно увидеть, что они 60-70 метров в длину.

Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ 01

На спутниковом снимке от 7 апреля, через две недели, заметны изменения: место захоронения увеличилось. Часть из траншей – закопана.

Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ 02

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ 03

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта. Расстояние до Мариуполя – 5 километров.

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Зафиксировано уже третье место массового захоронения у Мариуполя, - СМИ 04

Также смотрите: Порошенко в эфире Sky News: Мариуполь – это доказательство, что Путин хочет уничтожить наше государство. ВИДЕО

Автор: 

захоронения (219) Мариуполь (5718)


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Вы не понимаете, они договорились где-то по середине. А вот и результат
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25.04.2022 18:29 Ответить
селища Старий Крим

как сімвалічна для ждатєлєй рюзкага мєра , говєнь вам в ... ну ві понєлі
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25.04.2022 18:32 Ответить
В Галичині до цього часу знаходять довоєнні братські могили.
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25.04.2022 19:25 Ответить
мой покойный дед работал в похоронной команде в 1933 году -то в каждом селе Уманского района Черкасской области - братская могила по несколько сот человек (от грудничков до глубоких стариков),а в семье покойной бабушки из 8 детей выжила только старшая (1910 г.р.) и двое младших (1924,1925 г.р.)-и то повезло ,что младших сестер забрали в приют (и они отрывая от себя паек спасли старшую сестру),а 5 хлопцев умерло с родителями
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25.04.2022 20:27 Ответить
Нужно мстить русским и взрывать их все потоки нефти и газа! Это главные ценности Путина и России и нужно их уничтожить!
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25.04.2022 20:58 Ответить
два слова з великої - ніякого "палєва"
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25.04.2022 21:43 Ответить
 
 