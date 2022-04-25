Гайдай про вибух у Кремінній: "Навіть в кульки нема чого покласти"
В тимчасово окупованій Кремінній під час наради окупантів стався вибух.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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Орки на території України зібрали та доставили на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських БПЛА та вертольотів для подібних фотосесій.
Навіщо ? Все просто. Без мобілізації рашисти програють однозначно. Їм потрібне свіже м'ясо. Тому треба згодувати рабам щось про жахливу загрозу з боку "неонацистів".
І т.зв. "Придністровська Молдавська Республіка" - те саме. Провокація та збір мняска. https://t.me/operativnoZSU/20965 https://t.me/operativnoZSU/20965
раша так работала перед второй чеченской и во все ее продолжение
для того, чтоб чеченцев не біло в міслях пожалеть либо отнестись к ним просто как к людям біла туева хуча терактов, приписіваеміх чеченцам.
для того, чтобі диванній воин пошел в военкомат нужно или бабки предложить ему очень приличніе или кучу террактов под боком
а лучше и то и другое.
1.Будут ненавидеть украинцев ? Так они и так 300 лет ненавидят украинцев . Ненавидят и уничтожают 300 лет . Украли украинскую историю , приписали ее себе и теперь каждый скуластый ордынец заявляет про « вяликую Русь» .
2. Про « братьев» - эти тупорылые придурки когда то придумали руцкий язык , который полностью перевирает смысл словянский слов , принятых в европейских словянских странах . То есть , чем больше аналитики в век интрнета анализируют эту фальсификацию , тем больше это пугает хремль , БО ПОЛНОСТЬЮ разрушает идеологическую версию кгб про братские народы и ведущую роль россиян в этом вопросе .
3. от террактов раша объявит мобилизацию ? Та НЕХАЙ . Более 100 лет назад росийская империя развалилась из-за первой мировой и ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ . Если кацапы объявят мобилизацию и выдадут оружие , то кацапы перестреляют друг друга не доходя до границ Украины и развалят свою убогую страну
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14860 сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
ЛяшкоРезниковым) всегда предупреждало.