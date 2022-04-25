Гайдай про вибух у Кремінній: "Навіть в кульки нема чого покласти"

В тимчасово окупованій Кремінній під час наради окупантів стався вибух.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремінній стався вибух під час наради окупантського "мера" і силовиків-зрадників. Є багато жертв