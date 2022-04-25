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Гайдай про вибух у Кремінній: "Навіть в кульки нема чого покласти"

кремінна

В тимчасово окупованій Кремінній під час наради окупантів стався вибух.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремінній стався вибух під час наради окупантського "мера" і силовиків-зрадників. Є багато жертв

Автор: 

вибух (4484) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+85
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25.04.2022 19:51
+50
Яке прикре самогубство.
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25.04.2022 19:51
+30
Мені сподобалось , як охарактеризував Гайдай , таке прикре самогубство - ,, навіть в кульки нема чого покласти "😕
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25.04.2022 19:54
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Партизани начали активність. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.04.2022 19:51 Відповісти
Російські ЗМІ розганяють фейки про "збиті українські БПЛА", які нібито були задіяні в атаці на Брянськ

Орки на території України зібрали та доставили на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських БПЛА та вертольотів для подібних фотосесій.

Навіщо ? Все просто. Без мобілізації рашисти програють однозначно. Їм потрібне свіже м'ясо. Тому треба згодувати рабам щось про жахливу загрозу з боку "неонацистів".

І т.зв. "Придністровська Молдавська Республіка" - те саме. Провокація та збір мняска. https://t.me/operativnoZSU/20965 https://t.me/operativnoZSU/20965

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25.04.2022 20:00 Відповісти
Если и собрали обломки украинских беспилотников, то только для того, чтобы успокоить стадо свиней. Мол, смотрите, вы в безопасности, мы все сбили и этого больше не повторится.
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25.04.2022 20:08 Відповісти
скорее чтоб обосновать агрессию и подготовить население к всеобщей мобилизации
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25.04.2022 20:25 Відповісти
"чтоб обосновать агрессию" - а до цього що було? Святкові феєрверки? Хай побільше підривають - ЗСУ потім менше роботи буде.
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25.04.2022 21:04 Відповісти
До того у них для свого стада - "спецоперація" - тепер їм потрібно пояснити для стада перехід від "спецоперації" до мобілізації.
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25.04.2022 22:51 Відповісти
Пусть там побольше подрывают жилых домов, чтобы война перебралась в кацапстан - они там начнут как пауки в банке между собой драться и сами развалят кацапию .
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26.04.2022 05:51 Відповісти
диванное войско должно схавать, что самому придется не радоваться победам а идти в военкомат
раша так работала перед второй чеченской и во все ее продолжение
для того, чтоб чеченцев не біло в міслях пожалеть либо отнестись к ним просто как к людям біла туева хуча терактов, приписіваеміх чеченцам.
для того, чтобі диванній воин пошел в военкомат нужно или бабки предложить ему очень приличніе или кучу террактов под боком
а лучше и то и другое.
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25.04.2022 23:07 Відповісти
А что теряет Украина от терактов в кацапии ?
1.Будут ненавидеть украинцев ? Так они и так 300 лет ненавидят украинцев . Ненавидят и уничтожают 300 лет . Украли украинскую историю , приписали ее себе и теперь каждый скуластый ордынец заявляет про « вяликую Русь» .
2. Про « братьев» - эти тупорылые придурки когда то придумали руцкий язык , который полностью перевирает смысл словянский слов , принятых в европейских словянских странах . То есть , чем больше аналитики в век интрнета анализируют эту фальсификацию , тем больше это пугает хремль , БО ПОЛНОСТЬЮ разрушает идеологическую версию кгб про братские народы и ведущую роль россиян в этом вопросе .

3. от террактов раша объявит мобилизацию ? Та НЕХАЙ . Более 100 лет назад росийская империя развалилась из-за первой мировой и ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ . Если кацапы объявят мобилизацию и выдадут оружие , то кацапы перестреляют друг друга не доходя до границ Украины и развалят свою убогую страну
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26.04.2022 06:09 Відповісти
Це їм гикається кримнаш. Далі буде.
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25.04.2022 20:32 Відповісти
"Прєндістровьє" взагалі треба превентивно розбомбити. Там російска армія, це окуповані теріторії як "лднр"
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25.04.2022 20:39 Відповісти
Так там пів Молдови кричать "путін введи" і вже зараз за кацапськими паспортами стоять в черзі.
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25.04.2022 21:53 Відповісти
І що? У Харкові два місяці тому ніхто Хууйло не кликав, але ж він попер. В цю гру можна грати у двох. Особисто я чую що все населення "Приднєстровья" криком кричить "Зеленський введи! Врятуй від рашистів!". Ми повинни звільніти мешканців "Приднєстровья". Для початку пропоную зробити хлопки на мостах, військових частинах, електричних станціях та транспортних вузлах. (звільнити їх так як рускіє "звільняють" Маріуполь.
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25.04.2022 23:17 Відповісти
мобілізація рашистам не допоможе - програють однозначно
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25.04.2022 20:45 Відповісти
І що це їм дасть? Потенційний кацапокорм для собак тільки більше сратись буде - тільки й того )))
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25.04.2022 21:02 Відповісти
Совсем фсе
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25.04.2022 19:51 Відповісти
Яке прикре самогубство.
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25.04.2022 19:51 Відповісти
Яка красота.
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25.04.2022 19:52 Відповісти
Лепота...
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25.04.2022 23:38 Відповісти
Яке безглузде самогубство.
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25.04.2022 19:53 Відповісти
на фото феєрично виглядає аптека з побажанням здоров'я
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25.04.2022 19:53 Відповісти
"нибалєй"(аптека "подорожник") (с)
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25.04.2022 22:35 Відповісти
Як ангелочки босими п'яточками по грудях пробігли.
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25.04.2022 19:53 Відповісти
Так, казали, що у них кульки вже закінчились.,
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25.04.2022 19:53 Відповісти
25 тыс. вроде приготовили.
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25.04.2022 21:05 Відповісти
Писали 45
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25.04.2022 22:27 Відповісти
Преступление и наказание!
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25.04.2022 19:53 Відповісти
ого! надо ТБ соблюдать)))))
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25.04.2022 19:53 Відповісти
Це добре, кульки їм однак потрібні
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25.04.2022 19:54 Відповісти
Мені сподобалось , як охарактеризував Гайдай , таке прикре самогубство - ,, навіть в кульки нема чого покласти "😕
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25.04.2022 19:54 Відповісти
Ну хочь на кульках економія...
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25.04.2022 19:55 Відповісти
Бог шельму метит.
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25.04.2022 19:55 Відповісти
ну як це нема шо))) а лайно псяче? хіба не підійде )))) які тварі - така й шана
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25.04.2022 19:57 Відповісти
Хлопок газа, северный поток 3 рванул, Нострадамус в каком-то катрене на старославянском писал " ****** как пить дать" .
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25.04.2022 19:58 Відповісти
Слава працівникам Луганськоблгазу і їх животворному газу, який зігріває душі зрадників аж так, що навіть крематорію непотрібно.
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25.04.2022 19:58 Відповісти
Курение вредно для здоровья, хи-хи.
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25.04.2022 19:59 Відповісти
А они уже губу раскатали что будут грабить и делить
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25.04.2022 19:59 Відповісти
Мабудь дуже скоро ординцям введуть закон про повну заборону паління. То штаб, то крейсер , то нафтобази, то склади).
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25.04.2022 19:59 Відповісти
І що, відразу в банки і на "родіну"?
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25.04.2022 19:59 Відповісти
зачем
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25.04.2022 20:09 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 20:00 Відповісти
Опять покурили в неположенном месте. От дурные орки
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25.04.2022 20:00 Відповісти
Зрадники.
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25.04.2022 20:00 Відповісти
меня терзают смутные сомнения. газ. ну да. а что еще?
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25.04.2022 20:01 Відповісти
еще кислород
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25.04.2022 21:07 Відповісти
В результате взрыва газа в городском совете в оккупированной Кременной не выжил никто. В то время в здании проходило совещание https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gerashchenko-zayavil-o-vzryve-v-kremennoy-vo-vremya-narodnogo-zapada-silovikov-predateley-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11800746.html "народного мэра" и силовиков-предателей.

Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14860 сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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25.04.2022 20:01 Відповісти
Хороша новина.
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25.04.2022 20:03 Відповісти
По моему то пердаки рванули, от гордости заатчизну))))
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25.04.2022 20:04 Відповісти
Кто там еще в херсоне народную республику собирался строить. Как раз одним махом всю область от проросийской нечисти зачистить можно
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Убедительная просьба к предателям Украины, когда собираетесь на свою сходку перед хозяином, стойте как можно плотнее друг к другу и свиноте, которая вас созвала.
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Так у второго ряда есть шансы
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25.04.2022 22:26 Відповісти
Та не, то наверное кассабы своим долбаным Калибром долбанули: забыли что сами оккупировали посёлок, ну и запустили ракету как они это делают. 😝
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Куріння не тільки вредить здоров'ю, а куріння в приміщенні і життю.
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25.04.2022 20:07 Відповісти
Це добре. І зрадникам суворе покарання за законами військового часу
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25.04.2022 20:08 Відповісти
В Генштаб Кобзона отправились =)
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25.04.2022 20:10 Відповісти
Гадили ,гадили СВОЇЙ БАТЬКІВЩИНІ , а тут бац...ОТВЕТОЧКА БУМЕРАГОМ ПОВЕРНУЛАСЬ до сволоти
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25.04.2022 20:10 Відповісти
Гарна новина, коли таке станиця в Кремлі
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25.04.2022 20:11 Відповісти
Курение таки опасно для здоровья. Минздрав Украины (во гллаве с министром Ляшко Резниковым) всегда предупреждало.
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25.04.2022 20:22 Відповісти
Опа
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25.04.2022 20:24 Відповісти
здорово
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25.04.2022 20:25 Відповісти
Бывает... утечка газа.
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25.04.2022 20:44 Відповісти
Жарт про півлітрову баночку, вже не жарт.
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25.04.2022 20:45 Відповісти
Давно пора. Ато ловят судят. Взрыв газа и все дела. Или убит при попытке оказать сопротивления.
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25.04.2022 20:51 Відповісти
Потрібні термінові наради в Херсоні, Мелітополі, Маріуполі....
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25.04.2022 20:55 Відповісти
Хлопок, залымление, потеря трудоспособности.
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25.04.2022 22:19 Відповісти
хорошо так ВСУ отступили из Кременной, наверное, гостинцев припрятали в нужных местах
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25.04.2022 22:21 Відповісти
какая неприятность, кто бы мог подумать...
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26.04.2022 03:04 Відповісти
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26.04.2022 04:01 Відповісти
 
 