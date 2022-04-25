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Новости Война
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Гайдай о взрыве в Кременной: "Даже в пакеты нечего положить"

кремінна

Во временно оккупированной Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", - говорится в сообщении.

Читайте: В Кременной произошел взрыв во время совещания оккупантского "мэра" и силовиков-изменников. Есть много жертв

взрыв (6772) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+85
Партизани начали активність. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.04.2022 19:51
+50
Яке прикре самогубство.
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25.04.2022 19:51
+30
Мені сподобалось , як охарактеризував Гайдай , таке прикре самогубство - ,, навіть в кульки нема чого покласти "😕
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25.04.2022 19:54
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Партизани начали активність. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.04.2022 19:51 Ответить
Російські ЗМІ розганяють фейки про "збиті українські БПЛА", які нібито були задіяні в атаці на Брянськ

Орки на території України зібрали та доставили на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських БПЛА та вертольотів для подібних фотосесій.

Навіщо ? Все просто. Без мобілізації рашисти програють однозначно. Їм потрібне свіже м'ясо. Тому треба згодувати рабам щось про жахливу загрозу з боку "неонацистів".

І т.зв. "Придністровська Молдавська Республіка" - те саме. Провокація та збір мняска. https://t.me/operativnoZSU/20965 https://t.me/operativnoZSU/20965

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25.04.2022 20:00 Ответить
Если и собрали обломки украинских беспилотников, то только для того, чтобы успокоить стадо свиней. Мол, смотрите, вы в безопасности, мы все сбили и этого больше не повторится.
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25.04.2022 20:08 Ответить
скорее чтоб обосновать агрессию и подготовить население к всеобщей мобилизации
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25.04.2022 20:25 Ответить
"чтоб обосновать агрессию" - а до цього що було? Святкові феєрверки? Хай побільше підривають - ЗСУ потім менше роботи буде.
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25.04.2022 21:04 Ответить
До того у них для свого стада - "спецоперація" - тепер їм потрібно пояснити для стада перехід від "спецоперації" до мобілізації.
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25.04.2022 22:51 Ответить
Пусть там побольше подрывают жилых домов, чтобы война перебралась в кацапстан - они там начнут как пауки в банке между собой драться и сами развалят кацапию .
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26.04.2022 05:51 Ответить
диванное войско должно схавать, что самому придется не радоваться победам а идти в военкомат
раша так работала перед второй чеченской и во все ее продолжение
для того, чтоб чеченцев не біло в міслях пожалеть либо отнестись к ним просто как к людям біла туева хуча терактов, приписіваеміх чеченцам.
для того, чтобі диванній воин пошел в военкомат нужно или бабки предложить ему очень приличніе или кучу террактов под боком
а лучше и то и другое.
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25.04.2022 23:07 Ответить
А что теряет Украина от терактов в кацапии ?
1.Будут ненавидеть украинцев ? Так они и так 300 лет ненавидят украинцев . Ненавидят и уничтожают 300 лет . Украли украинскую историю , приписали ее себе и теперь каждый скуластый ордынец заявляет про « вяликую Русь» .
2. Про « братьев» - эти тупорылые придурки когда то придумали руцкий язык , который полностью перевирает смысл словянский слов , принятых в европейских словянских странах . То есть , чем больше аналитики в век интрнета анализируют эту фальсификацию , тем больше это пугает хремль , БО ПОЛНОСТЬЮ разрушает идеологическую версию кгб про братские народы и ведущую роль россиян в этом вопросе .

3. от террактов раша объявит мобилизацию ? Та НЕХАЙ . Более 100 лет назад росийская империя развалилась из-за первой мировой и ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ . Если кацапы объявят мобилизацию и выдадут оружие , то кацапы перестреляют друг друга не доходя до границ Украины и развалят свою убогую страну
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26.04.2022 06:09 Ответить
Це їм гикається кримнаш. Далі буде.
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25.04.2022 20:32 Ответить
"Прєндістровьє" взагалі треба превентивно розбомбити. Там російска армія, це окуповані теріторії як "лднр"
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25.04.2022 20:39 Ответить
Так там пів Молдови кричать "путін введи" і вже зараз за кацапськими паспортами стоять в черзі.
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25.04.2022 21:53 Ответить
І що? У Харкові два місяці тому ніхто Хууйло не кликав, але ж він попер. В цю гру можна грати у двох. Особисто я чую що все населення "Приднєстровья" криком кричить "Зеленський введи! Врятуй від рашистів!". Ми повинни звільніти мешканців "Приднєстровья". Для початку пропоную зробити хлопки на мостах, військових частинах, електричних станціях та транспортних вузлах. (звільнити їх так як рускіє "звільняють" Маріуполь.
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25.04.2022 23:17 Ответить
мобілізація рашистам не допоможе - програють однозначно
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25.04.2022 20:45 Ответить
І що це їм дасть? Потенційний кацапокорм для собак тільки більше сратись буде - тільки й того )))
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25.04.2022 21:02 Ответить
Совсем фсе
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25.04.2022 19:51 Ответить
Яке прикре самогубство.
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25.04.2022 19:51 Ответить
Яка красота.
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25.04.2022 19:52 Ответить
Лепота...
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25.04.2022 23:38 Ответить
Яке безглузде самогубство.
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25.04.2022 19:53 Ответить
на фото феєрично виглядає аптека з побажанням здоров'я
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25.04.2022 19:53 Ответить
"нибалєй"(аптека "подорожник") (с)
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25.04.2022 22:35 Ответить
Як ангелочки босими п'яточками по грудях пробігли.
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25.04.2022 19:53 Ответить
Так, казали, що у них кульки вже закінчились.,
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25.04.2022 19:53 Ответить
25 тыс. вроде приготовили.
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25.04.2022 21:05 Ответить
Писали 45
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25.04.2022 22:27 Ответить
Преступление и наказание!
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25.04.2022 19:53 Ответить
ого! надо ТБ соблюдать)))))
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25.04.2022 19:53 Ответить
Це добре, кульки їм однак потрібні
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25.04.2022 19:54 Ответить
Мені сподобалось , як охарактеризував Гайдай , таке прикре самогубство - ,, навіть в кульки нема чого покласти "😕
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25.04.2022 19:54 Ответить
Ну хочь на кульках економія...
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25.04.2022 19:55 Ответить
Бог шельму метит.
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25.04.2022 19:55 Ответить
ну як це нема шо))) а лайно псяче? хіба не підійде )))) які тварі - така й шана
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25.04.2022 19:57 Ответить
Хлопок газа, северный поток 3 рванул, Нострадамус в каком-то катрене на старославянском писал " ****** как пить дать" .
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25.04.2022 19:58 Ответить
Слава працівникам Луганськоблгазу і їх животворному газу, який зігріває душі зрадників аж так, що навіть крематорію непотрібно.
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25.04.2022 19:58 Ответить
Курение вредно для здоровья, хи-хи.
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25.04.2022 19:59 Ответить
А они уже губу раскатали что будут грабить и делить
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25.04.2022 19:59 Ответить
Мабудь дуже скоро ординцям введуть закон про повну заборону паління. То штаб, то крейсер , то нафтобази, то склади).
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25.04.2022 19:59 Ответить
І що, відразу в банки і на "родіну"?
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25.04.2022 19:59 Ответить
зачем
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25.04.2022 20:09 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 20:00 Ответить
Опять покурили в неположенном месте. От дурные орки
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25.04.2022 20:00 Ответить
Зрадники.
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25.04.2022 20:00 Ответить
меня терзают смутные сомнения. газ. ну да. а что еще?
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25.04.2022 20:01 Ответить
еще кислород
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25.04.2022 21:07 Ответить
В результате взрыва газа в городском совете в оккупированной Кременной не выжил никто. В то время в здании проходило совещание https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-gerashchenko-zayavil-o-vzryve-v-kremennoy-vo-vremya-narodnogo-zapada-silovikov-predateley-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11800746.html "народного мэра" и силовиков-предателей.

Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14860 сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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25.04.2022 20:01 Ответить
Хороша новина.
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25.04.2022 20:03 Ответить
По моему то пердаки рванули, от гордости заатчизну))))
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25.04.2022 20:04 Ответить
Кто там еще в херсоне народную республику собирался строить. Как раз одним махом всю область от проросийской нечисти зачистить можно
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25.04.2022 20:05 Ответить
Убедительная просьба к предателям Украины, когда собираетесь на свою сходку перед хозяином, стойте как можно плотнее друг к другу и свиноте, которая вас созвала.
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25.04.2022 20:05 Ответить
Так у второго ряда есть шансы
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25.04.2022 22:26 Ответить
Та не, то наверное кассабы своим долбаным Калибром долбанули: забыли что сами оккупировали посёлок, ну и запустили ракету как они это делают. 😝
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25.04.2022 20:05 Ответить
Куріння не тільки вредить здоров'ю, а куріння в приміщенні і життю.
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25.04.2022 20:07 Ответить
Це добре. І зрадникам суворе покарання за законами військового часу
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25.04.2022 20:08 Ответить
В Генштаб Кобзона отправились =)
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25.04.2022 20:10 Ответить
Гадили ,гадили СВОЇЙ БАТЬКІВЩИНІ , а тут бац...ОТВЕТОЧКА БУМЕРАГОМ ПОВЕРНУЛАСЬ до сволоти
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25.04.2022 20:10 Ответить
Гарна новина, коли таке станиця в Кремлі
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25.04.2022 20:11 Ответить
Курение таки опасно для здоровья. Минздрав Украины (во гллаве с министром Ляшко Резниковым) всегда предупреждало.
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25.04.2022 20:22 Ответить
Опа
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25.04.2022 20:24 Ответить
здорово
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25.04.2022 20:25 Ответить
Бывает... утечка газа.
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25.04.2022 20:44 Ответить
Жарт про півлітрову баночку, вже не жарт.
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25.04.2022 20:45 Ответить
Давно пора. Ато ловят судят. Взрыв газа и все дела. Или убит при попытке оказать сопротивления.
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25.04.2022 20:51 Ответить
Потрібні термінові наради в Херсоні, Мелітополі, Маріуполі....
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25.04.2022 20:55 Ответить
Хлопок, залымление, потеря трудоспособности.
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25.04.2022 22:19 Ответить
хорошо так ВСУ отступили из Кременной, наверное, гостинцев припрятали в нужных местах
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25.04.2022 22:21 Ответить
какая неприятность, кто бы мог подумать...
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26.04.2022 03:04 Ответить
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26.04.2022 04:01 Ответить
 
 