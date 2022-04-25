Гайдай о взрыве в Кременной: "Даже в пакеты нечего положить"
Во временно оккупированной Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", - говорится в сообщении.
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Орки на території України зібрали та доставили на територію Білгородської, Курської та Брянської областей уламки збитих українських БПЛА та вертольотів для подібних фотосесій.
Навіщо ? Все просто. Без мобілізації рашисти програють однозначно. Їм потрібне свіже м'ясо. Тому треба згодувати рабам щось про жахливу загрозу з боку "неонацистів".
І т.зв. "Придністровська Молдавська Республіка" - те саме. Провокація та збір мняска. https://t.me/operativnoZSU/20965 https://t.me/operativnoZSU/20965
раша так работала перед второй чеченской и во все ее продолжение
для того, чтоб чеченцев не біло в міслях пожалеть либо отнестись к ним просто как к людям біла туева хуча терактов, приписіваеміх чеченцам.
для того, чтобі диванній воин пошел в военкомат нужно или бабки предложить ему очень приличніе или кучу террактов под боком
а лучше и то и другое.
1.Будут ненавидеть украинцев ? Так они и так 300 лет ненавидят украинцев . Ненавидят и уничтожают 300 лет . Украли украинскую историю , приписали ее себе и теперь каждый скуластый ордынец заявляет про « вяликую Русь» .
2. Про « братьев» - эти тупорылые придурки когда то придумали руцкий язык , который полностью перевирает смысл словянский слов , принятых в европейских словянских странах . То есть , чем больше аналитики в век интрнета анализируют эту фальсификацию , тем больше это пугает хремль , БО ПОЛНОСТЬЮ разрушает идеологическую версию кгб про братские народы и ведущую роль россиян в этом вопросе .
3. от террактов раша объявит мобилизацию ? Та НЕХАЙ . Более 100 лет назад росийская империя развалилась из-за первой мировой и ИЗ-ЗА МОБИЛИЗАЦИИ . Если кацапы объявят мобилизацию и выдадут оружие , то кацапы перестреляют друг друга не доходя до границ Украины и развалят свою убогую страну
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/14860 сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
ЛяшкоРезниковым) всегда предупреждало.