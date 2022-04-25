Гайдай о взрыве в Кременной: "Даже в пакеты нечего положить"

Во временно оккупированной Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в пакеты нечего положить", - говорится в сообщении.

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