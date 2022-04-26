15 974 9
Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції на сході України, - розвідка Британії
За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Твітері.
"Повідомляється, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу", - йдеться у короткому звіті розвідки Британії.
Також зазначається, що українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не слухайте "заспокійливого" Арестовичи.
Він - наркотик-релаксант.