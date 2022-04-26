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Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції на сході України, - розвідка Британії

рф,війна,окупанти

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Твітері.

"Повідомляється, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу", - йдеться у короткому звіті розвідки Британії.

Також зазначається, що українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня.

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Автор: 

армія рф (17538) Велика Британія (5610) розвідка (3867)


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Тож Арествич каже все добре на фронті і русня сама собою самознищується.
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26.04.2022 09:52 Відповісти
На жаль, "сама собою" русня НЕ знищуються!
Не слухайте "заспокійливого" Арестовичи.
Він - наркотик-релаксант.
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26.04.2022 10:05 Відповісти
а Арестович хто,головнокомандувач?розказує байки для дітей
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26.04.2022 10:06 Відповісти
Він все правильно каже. Не забувайте що ми воюємо не з Молдавією, у орків дуже багато і людських ресурсів і важкого озброєння
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26.04.2022 10:07 Відповісти
Хвате , зависнику, триндіти на Арестовича, ВСЕ ВІРНО ВІН КАЖЕ(А ЩО НЕ ТАК СКАЗАВ), І ТИМ БІЛЬШЕ, ТАКА ЛЮДИНА ПОВИННА БУТИ - ДЛЯ ТАКОЇ Ї Б АНУ ТОЇ ПАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ НАРОДУ ЯК ТИ!!!
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26.04.2022 10:54 Відповісти
Вже другий місяц топчиться русня, отримуючи піздюлін в Рубіжному і Попасній, до оточення там дуже далеко, з Сєвєродонецька можна легко доїхати до Слов'янська а звідти до Покровська і Дніпра. У Кураховому, на який намагаються йти свинособаки, вже люди повернулися, вийшли на робота та працюють. У місті спокійніше ніж у Кременчузі.
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26.04.2022 10:01 Відповісти
Молодець!!! НЕПАНІКУВАТИ. Ви ж зрозумійте, ще ж і ЖУРНАШЛЮШКИ, різними прийомчиками- маніпуляціями (то заголовок не так назвуть, то слова перекрутять ітд) нагнітають паніку!!!ЧИТАЄМО УВАЖНО, аналізуємо, ми ж не кацапи, повинні чимсь відрізнятися!??
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26.04.2022 10:57 Відповісти
британской разведке сообщили, что город Кременная пал. Идут тяжелые бои к югу от Изюма.
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26.04.2022 10:04 Відповісти
Кременная куда впала? Там орки ее ещё неделю назад заняли. Наши их оттуда выбили?? На Славянск из Изюма орки уже недели три пробиваются. Зачем писать какую-то хрень недельной давности
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26.04.2022 11:26 Відповісти
 
 