Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції на сході України, - розвідка Британії

За даними британської розвідки, російські війська, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило міністерство оборони Великої Британії у Твітері.

"Повідомляється, що місто Кремінна впало, а на південь від Ізюма ведуться запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися на Слов’янськ і Краматорськ з півночі та сходу", - йдеться у короткому звіті розвідки Британії.

Також зазначається, що українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу Росії з півдня.

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