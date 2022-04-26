"Керівництво" невизнаного Придністров'я найближчим часом "прийме рішення на захист інтересів республіки" (оновлено)

Так зване "керівництво" невизнаного Придністров'я найближчим часом "прийме рішення на захист інтересів республіки".

Про це "РИА Новости" повідомили в "об'єднаній контрольній комісії з управління "миротворчою операцією", інформує Цензор.НЕТ.

Російські також ЗМІ повідомляють, що "Радбез" Придністров'я запровадив "червоний" рівень терористичної небезпеки у невизнаній республіці.

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"Глава" Придністров'я провів засідання Ради безпеки щодо терористичних атак проти об'єктів інфраструктури та держустанов", - зазначає "РИА Новости".

"У ПМР запроваджено червоний рівень терористичної небезпеки, він передбачає додаткові заходи щодо забезпечення безпеки. "Влада" повідомила, що у Придністров'ї зафіксовано вже три теракти: проти будівлі МДБ, військової частини в селі Паркани та вежі радіотелецентру", - цитують російські ЗМІ так званого "лідера" ПМР.

Як повідомляє novostipmr.com, наразі "червоний" рівень" запроваджено на 15 днів.

На в'їзді до міст невизнаної республіки буде встановлено блокпости. Огляд автотранспорту та громадян у денний час матиме вибірковий характер, у нічний час контрольні заходи торкнуться кожного, хто в'їжджає до населеного пункту. Силові структури переведено у посилений режим несення служби. Держадміністраціям доручено надавати правоохоронцям сприяння.

Міські освітні установи переведено до кінця навчального року на дистанційний режим навчання.