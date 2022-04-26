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Новини Війна
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Окупанти намагаються залучити до війни з Україною курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії та Чечні, - ГУР

рф,окупанти

Склад окупаційної армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які проходять стажування на території Лівії.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що командування академії вживає заходів для повернення слухачів на території РФ та залучення їх до бойових дій проти України.

"Також росіяни шукають військовослужбовців, які можуть погодитись взяти участь у збройній агресії на території України. З цією метою навіть ідуть на зменшення складу російського угруповання на території Сирійської арабської республіки. Останніми днями в даному угрупованні проведено організаційно-штатні зміни. Відтак, в тактичному угрупованні "Алеппо" було скорочено 200 посад", - повідомили в ГУР МО.

Очікується, що після повернення скорочених військовослужбовців, вони одразу будуть направлені до районів ведення бойових дій.

"Загалом, російське воєнне командування виявляє значний інтерес до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території Сирії та Чечні. Наразі активно проводяться заходи щодо залучення їх до складу окупаційної армії. Основні регіони де проведення мобілізаційної кампанії: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Ці дії супроводжуються потужною пропагандисткою кампанією щодо "нациського/карательного" режиму в Україні. Також вагомим залишається матеріально-фінансовий аспект, що в умовах обмежувальних санкцій США та країн заходу є відчутним для населення РФ. Підтверджується інформація, що учасників бойових дій на території України додатково мотивують можливістю покращити своє матеріальне становище за рахунок "трофеїв", - підсумували в Головному управлінні розвідкою.

Також читайте: На війну з Україною відправляють чеченських ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів, - ГУР

Автор: 

Лівія (117) розвідка (3867) росія (65394) Сирія (1861)


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Топ коментарі
+23
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26.04.2022 17:38
+8
все гівно у світі збирають, ще у кім чен іна не просили?
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26.04.2022 17:36
+6
Короче всех недобитков )))
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26.04.2022 17:39
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все гівно у світі збирають, ще у кім чен іна не просили?
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26.04.2022 17:36 Відповісти
просили, але там салом заросло, губами не дібратися)
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26.04.2022 17:57 Відповісти
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26.04.2022 17:38 Відповісти
Короче всех недобитков )))
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26.04.2022 17:39 Відповісти
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26.04.2022 17:39 Відповісти
Україна це їм не Африка де звикли бедуїнів на верблюдах полохать..
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26.04.2022 17:40 Відповісти
І нє пожилі есчо (
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26.04.2022 17:40 Відповісти
расово правильных москалей с Москвы (ну и с Питера) не хотят трогать, а то вдруг майдан ... холопов по сусекам ищут без туалетов.
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Можно ещё того с культями, которому только лучше стало мобилизовать.
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26.04.2022 17:44 Відповісти
еще за хлеб и бусы можно бедуинов в Марокко набрать, пигмеев в Конго и неконтактных индейцев в Эквадоре.
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26.04.2022 17:46 Відповісти
Пусть приезжают, лишний перегной для нашего чернозема не помешает.
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26.04.2022 17:54 Відповісти
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26.04.2022 17:57 Відповісти
А что так? На рабссеюшке призывники военкоматы жгут? Рабссеянские свиньи одного сорта говна: рашисты и их убивает сама богом благословленная земля Украины. Дебилы рашистские из рыжего леса не дадут соврать.
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26.04.2022 18:12 Відповісти
 
 