Рашисти ставлять "Z" на придатних для їхнього розміщення домівках у Маріуполі, а усі інші розграбовують, - Денісова
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На території Маріуполя російські окупанти вриваються у вцілілі домівки та проводять "обшуки".
Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"По території міста окупанти проводять обшуки, вриваючись у всі вцілілі домівки. Житло, на думку загарбників, придатне для проживання військових рф, помічається символом "Z". Решта розграбовується. У подальшому спустошені помешкання, очевидно, будуть використані для розселення маріупольців", - зазначила омбудсмен.
За її словами, у місті бракує їжі - чоловіки можуть отримати хоч якийсь "пайок" лише у разі участі у розборі завалів, копанні могил та виконання інших робіт для загарбників.
Крім того, загарбники "у найкращих традиціях нацистів" грабують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. "Вочевидь, найбільш "цінні" експонати будуть вивезені до рф", - зауважила Денісова.
Вона також зазначила, що ворог цілеспрямовано нищить маріупольців - замість гуманітарного коридору російські війська завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь". Росіяни з артилерії обстрілюють підходи до заводу, не даючи жодної змоги людям евакуюватися.
"Дії рф в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочину геноциду рф народу України", - заявила омбудмен.
Вона закликала міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-загарбником РФ.
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Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан.
Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит, передает autonews.
Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России.
Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику.
Компания вынуждена будет нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.
Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США - компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате.
щоб половина мордора повиздихала а інша пловина зможе мародерити в тих хто здох
Т.е дома, где жили захватчики останутся неразгабленными?