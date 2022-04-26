Рашисти ставлять "Z" на придатних для їхнього розміщення домівках у Маріуполі, а усі інші розграбовують, - Денісова

На території Маріуполя російські окупанти вриваються у вцілілі домівки та проводять "обшуки".

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"По території міста окупанти проводять обшуки, вриваючись у всі вцілілі домівки. Житло, на думку загарбників, придатне для проживання військових рф, помічається символом "Z". Решта розграбовується. У подальшому спустошені помешкання, очевидно, будуть використані для розселення маріупольців", - зазначила омбудсмен.

За її словами, у місті бракує їжі - чоловіки можуть отримати хоч якийсь "пайок" лише у разі участі у розборі завалів, копанні могил та виконання інших робіт для загарбників.

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Крім того, загарбники "у найкращих традиціях нацистів" грабують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. "Вочевидь, найбільш "цінні" експонати будуть вивезені до рф", - зауважила Денісова.

Вона також зазначила, що ворог цілеспрямовано нищить маріупольців - замість гуманітарного коридору російські війська завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь". Росіяни з артилерії обстрілюють підходи до заводу, не даючи жодної змоги людям евакуюватися.

"Дії рф в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочину геноциду рф народу України", - заявила омбудмен.

Вона закликала міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-загарбником РФ.

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