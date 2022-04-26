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Новини Війна в Україні
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Рашисти ставлять "Z" на придатних для їхнього розміщення домівках у Маріуполі, а усі інші розграбовують, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

На території Маріуполя російські окупанти вриваються у вцілілі домівки та проводять "обшуки".

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"По території міста окупанти проводять обшуки, вриваючись у всі вцілілі домівки. Житло, на думку загарбників, придатне для проживання військових рф, помічається символом "Z". Решта розграбовується. У подальшому спустошені помешкання, очевидно, будуть використані для розселення маріупольців", - зазначила омбудсмен.

За її словами, у місті бракує їжі - чоловіки можуть отримати хоч якийсь "пайок" лише у разі участі у розборі завалів, копанні могил та виконання інших робіт для загарбників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник веде активні дії на всій лінії зіткнення на Донбасі. По Маріуполю стріляють з артилерії та скидають авіабомби, - Генштаб

Крім того, загарбники "у найкращих традиціях нацистів" грабують архівний та культурний фонди маріупольських музеїв. "Вочевидь, найбільш "цінні" експонати будуть вивезені до рф", - зауважила Денісова.

Вона також зазначила, що ворог цілеспрямовано нищить маріупольців - замість гуманітарного коридору російські війська завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь". Росіяни з артилерії обстрілюють підходи до заводу, не даючи жодної змоги людям евакуюватися.

"Дії рф в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочину геноциду рф народу України", - заявила омбудмен.

Вона закликала міжнародних партнерів надати зброю для боротьби з країною-загарбником РФ.

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А в цей час бізнес втікає з кацапстану.

Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан.

Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит, передает autonews.

Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику.

Компания вынуждена будет нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.

Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США - компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате.
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26.04.2022 21:52 Відповісти
Зайва хромосома - то такий клопіт і наслідки.

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26.04.2022 21:52 Відповісти
Будуть гондонами ловити, так зараз в кацапії - це дефіцит ?
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26.04.2022 21:53 Відповісти
А ще розкидають з дронів над Білоруссю газ "тертий хрін"
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26.04.2022 21:54 Відповісти
Готова відмазка для своєї самки!
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27.04.2022 00:24 Відповісти
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26.04.2022 22:03 Відповісти
кацапи це армія мародерів, негідників і **************
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26.04.2022 22:39 Відповісти
повторяется луггандонский сценарий по отжатию жилья у населения
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26.04.2022 22:49 Відповісти
треба китайозам замовити covid для москалів,
щоб половина мордора повиздихала а інша пловина зможе мародерити в тих хто здох
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27.04.2022 00:34 Відповісти
Жилье, по мнению захватчиков, пригодное для проживания военных РФ, помечается символом "Z". Остальные дома грабят Источник: https://censor.net/ru/n3337059
Т.е дома, где жили захватчики останутся неразгабленными?
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27.04.2022 05:45 Відповісти
 
 