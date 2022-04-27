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Новини
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У Польщі підтвердили, що Росія повністю перекрила постачання газу

газ,рф

Від сьогодні, 27 квітня, Росія повністю перестала постачати газ до Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Польського радіо повідомила у середу міністр клімату Польщі Анна Москва.

"Від нинішнього ранку російський газ повністю не постачається, кран перекрито", – підкреслила Москва.

Вона зазначила, що крім Польщі газ відсьогодні не постачається також і до Болгарії, яка теж відмовилася платити Росії в рублях, як того почав вимагати Путін.

Читайте також: Перекрити газ недружнім країнам погрожує голова Держдуми РФ Володін

Уповноважений уряду Польщі із стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський підкреслив, що Польща готова до припинення постачання газу з Росії і має можливості забезпечити потреби країни, транспортуючи газ з інших напрямків.

Наімський повідомив, що Польща більше не купуватиме газ у Росії. Він зазначив, що Варшава планувала відмовитися від купівлі газу з кінця грудня, але з огляду на нинішню ситуацію буде змушена зробити це раніше. Він визнав, що польська сторона в умовах війни РФ проти України та енергетичної кризи змушена буде заплатити за газ трохи більше.

Читайте також: РФ припинила поставки газу до Польщі, – ЗМІ

Автор: 

газ (10462) Польща (8540)


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Топ коментарі
+31
Брати поляки закрийте цій сволоті все нафуй
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27.04.2022 14:18
+27
через деякий час буде газ в обмін на їжу... готуйтесь, мокші!
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27.04.2022 14:18
+13
Дуже чудово! Кацапи вистрілили собі в ногу
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27.04.2022 14:21
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Брати поляки закрийте цій сволоті все нафуй
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27.04.2022 14:18 Відповісти
через деякий час буде газ в обмін на їжу... готуйтесь, мокші!
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27.04.2022 14:18 Відповісти
авжеж, китай не нагодує
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27.04.2022 14:20 Відповісти
На прострочену.
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27.04.2022 14:47 Відповісти
От цікаво як це можна зробити з технічної точки зору? Там що один газогін та один вентиль?
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27.04.2022 14:21 Відповісти
Можна, постачання газу йде по газогону Ямал-Європа, через Білорусь. На кордоні Білорусі і Польщі закрили засувки і газ до Польщі тим маршрутом не йде.
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27.04.2022 14:25 Відповісти
Дуже чудово! Кацапи вистрілили собі в ногу
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27.04.2022 14:21 Відповісти
Поляки лоторейку від карлика не захотіли брати.... от і результат:

"А не будут брать - отключим газ!" ("Діамантова рука")
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27.04.2022 14:59 Відповісти
Коли вже Німеччині відімкне газ, може тоді там нарешті зрозуміють, що є россія насправді.
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27.04.2022 14:23 Відповісти
тепер мацкалі будуть палити не проданий газ
обігривати Сибір
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27.04.2022 14:23 Відповісти
Это замечательно. Главное - вовремя.
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27.04.2022 14:24 Відповісти
Рупльові ідійоти.
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27.04.2022 14:24 Відповісти
міністерка Москва підтвердила дії москви Навіть для Польщі забагато "москов"
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27.04.2022 14:24 Відповісти
Перекрийте німцям і австріякам ще, щоб до них швидше дійшло від яких неадекватів вони його купляють!
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27.04.2022 14:34 Відповісти
А Україна, я так розумію, газ від агресора отримує?
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27.04.2022 14:40 Відповісти
"Концентрація метану в атмосфері Землі стрімко підвищується, що призводить до пошкодження озонового шару, заявляють американські вчені. Підвищення концентрації газу, основна частина якого виділяє велика рогата худоба, шкодить запобіганню глобальному потеплінню."
- велика рогата худоба бл...
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27.04.2022 14:41 Відповісти
Eto oni o *****-raciji roZZiji, oni vse tam zivotnie i u kacapov pukani rvutca... (izvinjajus perd zivotnimi za takoe sravnenie)
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27.04.2022 15:24 Відповісти
Западу нужно асада было свергнуть.Тогда бы Катар смог протянуть ветку газопровода в европу снизив зависимость от рашки.
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27.04.2022 14:55 Відповісти
Нічого, літом поляки якось переб'ються, а до осені рашисти пом'якнуть, бо їсти захочеться! 🤔
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27.04.2022 14:56 Відповісти
а куда Х-йло газ буде скирдовать?
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27.04.2022 15:04 Відповісти
"От сча кто то отгребет по наглой рыжей морде"©
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27.04.2022 15:10 Відповісти
Так труба идет через Польшу!
Поляки могут отбирать себе свою часть газа!
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27.04.2022 15:44 Відповісти
Раша, курва, вляпалася. Поляки - не простий народ.
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27.04.2022 16:13 Відповісти
Отлично, давно этого ждали! Дальше от Мордора! Смерть русофашистам 🐷! Слава Украине! Слава Польше! 🇺🇦♥️🇵🇱
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27.04.2022 16:18 Відповісти
Який прикрий самопал собі у ногу
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27.04.2022 19:51 Відповісти
 
 