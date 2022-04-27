У Польщі підтвердили, що Росія повністю перекрила постачання газу
Від сьогодні, 27 квітня, Росія повністю перестала постачати газ до Польщі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Польського радіо повідомила у середу міністр клімату Польщі Анна Москва.
"Від нинішнього ранку російський газ повністю не постачається, кран перекрито", – підкреслила Москва.
Вона зазначила, що крім Польщі газ відсьогодні не постачається також і до Болгарії, яка теж відмовилася платити Росії в рублях, як того почав вимагати Путін.
Уповноважений уряду Польщі із стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наімський підкреслив, що Польща готова до припинення постачання газу з Росії і має можливості забезпечити потреби країни, транспортуючи газ з інших напрямків.
Наімський повідомив, що Польща більше не купуватиме газ у Росії. Він зазначив, що Варшава планувала відмовитися від купівлі газу з кінця грудня, але з огляду на нинішню ситуацію буде змушена зробити це раніше. Він визнав, що польська сторона в умовах війни РФ проти України та енергетичної кризи змушена буде заплатити за газ трохи більше.
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Поляки могут отбирать себе свою часть газа!