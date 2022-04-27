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В Польше подтвердили, что Россия полностью перекрыла поставки газа

газ,рф

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Россия полностью перестала поставлять газ в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Польского радио сообщила в среду министр климата Польши Анна Москва.

"С нынешнего утра российский газ полностью не поставляется, кран перекрыт", – подчеркнула Москва.

Она отметила, что кроме Польши газ с сегодняшнего дня не поставляется также и в Болгарию, которая тоже отказалась платить России в рублях, как того потребовал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрыть газ недружественным странам грозит глава Госдумы РФ Володин

Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский подчеркнул, что Польша готова к прекращению поставок газа из России и способна обеспечить потребности страны, транспортируя газ из других направлений.

Наимский сообщил, что Польша больше не будет покупать газ у России. Он отметил, что Варшава планировала отказаться от покупки газа с конца декабря, но, учитывая нынешнюю ситуацию, будет вынуждена сделать это раньше. Он признал, что польская сторона в условиях войны РФ против Украины и энергетического кризиса будет вынуждена заплатить за газ чуть больше.

Также читайте: Сообщения о готовности Австрии платить за газ в рублях - фейк российской пропаганды, - канцлер Нехаммер

Газ (10234) Польша (8439)


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Топ комментарии
+31
Брати поляки закрийте цій сволоті все нафуй
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27.04.2022 14:18
+27
через деякий час буде газ в обмін на їжу... готуйтесь, мокші!
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27.04.2022 14:18
+13
Дуже чудово! Кацапи вистрілили собі в ногу
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27.04.2022 14:21
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Брати поляки закрийте цій сволоті все нафуй
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27.04.2022 14:18 Ответить
через деякий час буде газ в обмін на їжу... готуйтесь, мокші!
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27.04.2022 14:18 Ответить
авжеж, китай не нагодує
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27.04.2022 14:20 Ответить
На прострочену.
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27.04.2022 14:47 Ответить
От цікаво як це можна зробити з технічної точки зору? Там що один газогін та один вентиль?
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27.04.2022 14:21 Ответить
Можна, постачання газу йде по газогону Ямал-Європа, через Білорусь. На кордоні Білорусі і Польщі закрили засувки і газ до Польщі тим маршрутом не йде.
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27.04.2022 14:25 Ответить
Дуже чудово! Кацапи вистрілили собі в ногу
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27.04.2022 14:21 Ответить
Поляки лоторейку від карлика не захотіли брати.... от і результат:

"А не будут брать - отключим газ!" ("Діамантова рука")
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27.04.2022 14:59 Ответить
Коли вже Німеччині відімкне газ, може тоді там нарешті зрозуміють, що є россія насправді.
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27.04.2022 14:23 Ответить
тепер мацкалі будуть палити не проданий газ
обігривати Сибір
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27.04.2022 14:23 Ответить
Это замечательно. Главное - вовремя.
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27.04.2022 14:24 Ответить
Рупльові ідійоти.
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27.04.2022 14:24 Ответить
міністерка Москва підтвердила дії москви Навіть для Польщі забагато "москов"
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27.04.2022 14:24 Ответить
Перекрийте німцям і австріякам ще, щоб до них швидше дійшло від яких неадекватів вони його купляють!
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27.04.2022 14:34 Ответить
А Україна, я так розумію, газ від агресора отримує?
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27.04.2022 14:40 Ответить
"Концентрація метану в атмосфері Землі стрімко підвищується, що призводить до пошкодження озонового шару, заявляють американські вчені. Підвищення концентрації газу, основна частина якого виділяє велика рогата худоба, шкодить запобіганню глобальному потеплінню."
- велика рогата худоба бл...
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27.04.2022 14:41 Ответить
Eto oni o *****-raciji roZZiji, oni vse tam zivotnie i u kacapov pukani rvutca... (izvinjajus perd zivotnimi za takoe sravnenie)
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27.04.2022 15:24 Ответить
Западу нужно асада было свергнуть.Тогда бы Катар смог протянуть ветку газопровода в европу снизив зависимость от рашки.
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27.04.2022 14:55 Ответить
Нічого, літом поляки якось переб'ються, а до осені рашисти пом'якнуть, бо їсти захочеться! 🤔
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27.04.2022 14:56 Ответить
а куда Х-йло газ буде скирдовать?
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27.04.2022 15:04 Ответить
"От сча кто то отгребет по наглой рыжей морде"©
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27.04.2022 15:10 Ответить
Так труба идет через Польшу!
Поляки могут отбирать себе свою часть газа!
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27.04.2022 15:44 Ответить
Раша, курва, вляпалася. Поляки - не простий народ.
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27.04.2022 16:13 Ответить
Отлично, давно этого ждали! Дальше от Мордора! Смерть русофашистам 🐷! Слава Украине! Слава Польше! 🇺🇦♥️🇵🇱
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27.04.2022 16:18 Ответить
Який прикрий самопал собі у ногу
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27.04.2022 19:51 Ответить
 
 