В Польше подтвердили, что Россия полностью перекрыла поставки газа

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Россия полностью перестала поставлять газ в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Польского радио сообщила в среду министр климата Польши Анна Москва.

"С нынешнего утра российский газ полностью не поставляется, кран перекрыт", – подчеркнула Москва.

Она отметила, что кроме Польши газ с сегодняшнего дня не поставляется также и в Болгарию, которая тоже отказалась платить России в рублях, как того потребовал Путин.

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Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский подчеркнул, что Польша готова к прекращению поставок газа из России и способна обеспечить потребности страны, транспортируя газ из других направлений.

Наимский сообщил, что Польша больше не будет покупать газ у России. Он отметил, что Варшава планировала отказаться от покупки газа с конца декабря, но, учитывая нынешнюю ситуацию, будет вынуждена сделать это раньше. Он признал, что польская сторона в условиях войны РФ против Украины и энергетического кризиса будет вынуждена заплатить за газ чуть больше.

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