П'ятьох російських окупантів взяли в полон ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТО

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.



Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя", - йдеться в повідомленні.

