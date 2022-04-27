УКР
П'ятьох російських окупантів взяли в полон ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТО

Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування.

Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдають артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова і області, за добу 3 загиблих та 15 поранених, - ОВА

Пятьох російських окупантів взяли в полон ЗСУ на Харківщині, - Синєгубов 01

Автор: 

Харківщина (6054) полонені (2334) ЗСУ (7843) Синєгубов Олег (860)
Шо то за кончита вюрст с конским хвостом?
показати весь коментар
27.04.2022 22:10 Відповісти
..так там всі підараси... А цей просто не ховався..)))
показати весь коментар
27.04.2022 22:12 Відповісти
Можливо, у полон потрапив кацапський попик з шевронами.
Вроді цього:

показати весь коментар
27.04.2022 22:16 Відповісти
Шо це за чмо?
показати весь коментар
27.04.2022 22:18 Відповісти
Справа. Слева понятно.
показати весь коментар
27.04.2022 22:20 Відповісти
Кацапський армійський піп.
Тут ось, - попи-дєсантніки висаджуються разом із надувним храмом. )))

https://www.youtube.com/watch?v=KYm8uy2PFl0
показати весь коментар
27.04.2022 22:36 Відповісти
Так а ця ватотьолка теж надувна?
показати весь коментар
27.04.2022 22:47 Відповісти
Та "паломніца", - насправді пресс-секретутка самого Шойги Россіяна Марковська.
"Прославилася" тим, що у 26 років отримала звання генерал-майор, а також скандальною фоткою, яку випадково виклала у акаунт міноборони расії. )))

показати весь коментар
27.04.2022 23:00 Відповісти
Нє, жива, але для вдування.
показати весь коментар
27.04.2022 23:01 Відповісти
Смоктальчиця у оленевода.
показати весь коментар
28.04.2022 02:59 Відповісти
)
показати весь коментар
27.04.2022 23:16 Відповісти
Реінкарнація Гіві.
показати весь коментар
27.04.2022 23:12 Відповісти
Обидва виглядають як персонажі з Sims
показати весь коментар
27.04.2022 22:55 Відповісти
Це у орків"ваєнний кацалан".
показати весь коментар
27.04.2022 22:55 Відповісти
Щось батюшка на чечена дуже схожий...
показати весь коментар
27.04.2022 23:15 Відповісти
А что это за военный поп в фотке? Хайнлайном попахивает
показати весь коментар
27.04.2022 23:58 Відповісти
То нароТные попочленцы ЛуганДона.
показати весь коментар
27.04.2022 22:25 Відповісти
Да, судя по внешнему виду - они
показати весь коментар
27.04.2022 22:28 Відповісти
То мабуть їх попяра, який йшов вбивати православних. Чорти вони такі, просто наділи рясу, повісили на шию хрест, а на форму сатаністську "Z" і прийшли на чужу землю гвалтувати, катувати і вбивати.
показати весь коментар
27.04.2022 22:31 Відповісти
а этот гоблин в белых кроссовках? списдил где или у них форма такая?
показати весь коментар
27.04.2022 22:45 Відповісти
Та ні . Це скоріш за все тувинсько-бурятська пародія на ніндзю.
показати весь коментар
27.04.2022 22:48 Відповісти
і чомусь ...бала не показують
в чому прикол, чи таємниця?
показати весь коментар
27.04.2022 23:19 Відповісти
Дякую коментаторам! Ви пісня ) ніколи вони нас нє побєдят.
показати весь коментар
27.04.2022 23:23 Відповісти
бойовий тувинець
показати весь коментар
27.04.2022 23:28 Відповісти
Залдостанов?
показати весь коментар
27.04.2022 23:56 Відповісти
Ділдозадов )))
показати весь коментар
28.04.2022 04:39 Відповісти
Поп.
показати весь коментар
28.04.2022 07:19 Відповісти
Довге волосся - ознака свободи, якщо ти не знало, яке дуже дратує совкових довбойобів
показати весь коментар
28.04.2022 09:08 Відповісти
Один из них индеец или чукча. Буряты закончились?)
показати весь коментар
27.04.2022 22:13 Відповісти
Сигал походу.
показати весь коментар
27.04.2022 23:13 Відповісти
о, і батюшка рпц попався
показати весь коментар
27.04.2022 22:15 Відповісти
Русский боевой поп.
показати весь коментар
27.04.2022 23:59 Відповісти
Вояка всратый в белых кроссах.Еще бы в банных шлепках пришел "освабаждать"
показати весь коментар
27.04.2022 22:16 Відповісти
А свинособачие спецназ в туфлях воюет
показати весь коментар
27.04.2022 22:23 Відповісти
Вискочило сьогодні на сайті NV.UA (серед рекомендованих новин від партнерів) ось таке.
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/navischo-rosiyski-soldati-viporozhnyuyutsya-u-nashih-budinkah-komentuye-psiholog-2046760.html Навіщо російські солдати випорожнюються у наших будинках: коментує психологиня

Хто бачив фільм "Зелёный слоник" (один із тих фільмів, які розбачити неможливо) - ситуація "https://youtu.be/j0NvZrkDm0c братишка, я тебе покушать принес " заграла новими барвами гімняної веселки...

показати весь коментар
27.04.2022 22:20 Відповісти
Кацапы просто любят "сладкий хлеб"
показати весь коментар
28.04.2022 08:59 Відповісти
Хай закопають їх, щоб не страждали.
показати весь коментар
27.04.2022 22:27 Відповісти
І лом биля стіни так заманчиво та багатозначно стоїть
показати весь коментар
27.04.2022 22:28 Відповісти
А кроссовки ***** с кого снял? В расход таких сразу
показати весь коментар
27.04.2022 22:29 Відповісти
это кто там длиннокурый?)
показати весь коментар
27.04.2022 22:33 Відповісти
Тувіно-бурятський ніндзя.
показати весь коментар
27.04.2022 22:52 Відповісти
За убийства украинцев, насилие, мародерство и другие преступления против человечности - УБЕЙТЕ ИХ! В лоб - при попытке нападения, в затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Меня назначить в расстрельную команду, раз в ВСУ, НГУ и терроборону по причине ранения и гр. инвалидности на фронт ветерана-добровольца 14-16г не берете.
показати весь коментар
27.04.2022 23:09 Відповісти
Ти диви, в полон потрапила кацапська бородата жінка ) А кажуть гейропа, гейропа
Ще вони будуть розказувати що їхали на навчання, два місяця блукали по лісах, нікого
не розтрілювали і не насилували. Як завжди чесне кацапське слово.
показати весь коментар
27.04.2022 23:15 Відповісти
Біда ватним самкам луганди. Не отримають" 10 кусков ржублєй".
показати весь коментар
27.04.2022 23:35 Відповісти
У орків екіпіровка як на рибалку йти)))
показати весь коментар
28.04.2022 00:07 Відповісти
Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.
__________________________________
Знову та ж казка.....
показати весь коментар
28.04.2022 07:58 Відповісти
 
 