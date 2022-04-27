РУС
Пять российских оккупантов взяли в плен ВСУ на Харьковщине, - Синегубов. ФОТО

Бойцы Вооруженных Сил Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области, за сутки 3 погибших и 15 раненых, - ОВА

Харьковщина (5577) пленные (2211) ВСУ (6846) Синегубов Олег (561)
Топ комментарии
+66
Шо то за кончита вюрст с конским хвостом?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:10 Ответить
+47
..так там всі підараси... А цей просто не ховався..)))
показать весь комментарий
27.04.2022 22:12 Ответить
+32
Можливо, у полон потрапив кацапський попик з шевронами.
Вроді цього:

показать весь комментарий
27.04.2022 22:16 Ответить
Шо то за кончита вюрст с конским хвостом?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:10 Ответить
..так там всі підараси... А цей просто не ховався..)))
показать весь комментарий
27.04.2022 22:12 Ответить
Можливо, у полон потрапив кацапський попик з шевронами.
Вроді цього:

показать весь комментарий
27.04.2022 22:16 Ответить
Шо це за чмо?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:18 Ответить
Справа. Слева понятно.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:20 Ответить
Кацапський армійський піп.
Тут ось, - попи-дєсантніки висаджуються разом із надувним храмом. )))

https://www.youtube.com/watch?v=KYm8uy2PFl0
показать весь комментарий
27.04.2022 22:36 Ответить
Так а ця ватотьолка теж надувна?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:47 Ответить
Та "паломніца", - насправді пресс-секретутка самого Шойги Россіяна Марковська.
"Прославилася" тим, що у 26 років отримала звання генерал-майор, а також скандальною фоткою, яку випадково виклала у акаунт міноборони расії. )))

показать весь комментарий
27.04.2022 23:00 Ответить
Нє, жива, але для вдування.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:01 Ответить
Смоктальчиця у оленевода.
показать весь комментарий
28.04.2022 02:59 Ответить
)
показать весь комментарий
27.04.2022 23:16 Ответить
Реінкарнація Гіві.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:12 Ответить
Обидва виглядають як персонажі з Sims
показать весь комментарий
27.04.2022 22:55 Ответить
Це у орків"ваєнний кацалан".
показать весь комментарий
27.04.2022 22:55 Ответить
Щось батюшка на чечена дуже схожий...
показать весь комментарий
27.04.2022 23:15 Ответить
А что это за военный поп в фотке? Хайнлайном попахивает
показать весь комментарий
27.04.2022 23:58 Ответить
То нароТные попочленцы ЛуганДона.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:25 Ответить
Да, судя по внешнему виду - они
показать весь комментарий
27.04.2022 22:28 Ответить
То мабуть їх попяра, який йшов вбивати православних. Чорти вони такі, просто наділи рясу, повісили на шию хрест, а на форму сатаністську "Z" і прийшли на чужу землю гвалтувати, катувати і вбивати.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:31 Ответить
а этот гоблин в белых кроссовках? списдил где или у них форма такая?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:45 Ответить
Та ні . Це скоріш за все тувинсько-бурятська пародія на ніндзю.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:48 Ответить
і чомусь ...бала не показують
в чому прикол, чи таємниця?
показать весь комментарий
27.04.2022 23:19 Ответить
Дякую коментаторам! Ви пісня ) ніколи вони нас нє побєдят.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:23 Ответить
бойовий тувинець
показать весь комментарий
27.04.2022 23:28 Ответить
Залдостанов?
показать весь комментарий
27.04.2022 23:56 Ответить
Ділдозадов )))
показать весь комментарий
28.04.2022 04:39 Ответить
Поп.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:19 Ответить
Довге волосся - ознака свободи, якщо ти не знало, яке дуже дратує совкових довбойобів
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Один из них индеец или чукча. Буряты закончились?)
показать весь комментарий
27.04.2022 22:13 Ответить
Сигал походу.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:13 Ответить
о, і батюшка рпц попався
показать весь комментарий
27.04.2022 22:15 Ответить
Русский боевой поп.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:59 Ответить
Вояка всратый в белых кроссах.Еще бы в банных шлепках пришел "освабаждать"
показать весь комментарий
27.04.2022 22:16 Ответить
А свинособачие спецназ в туфлях воюет
показать весь комментарий
27.04.2022 22:23 Ответить
Вискочило сьогодні на сайті NV.UA (серед рекомендованих новин від партнерів) ось таке.
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/navischo-rosiyski-soldati-viporozhnyuyutsya-u-nashih-budinkah-komentuye-psiholog-2046760.html Навіщо російські солдати випорожнюються у наших будинках: коментує психологиня

Хто бачив фільм "Зелёный слоник" (один із тих фільмів, які розбачити неможливо) - ситуація "https://youtu.be/j0NvZrkDm0c братишка, я тебе покушать принес " заграла новими барвами гімняної веселки...

показать весь комментарий
27.04.2022 22:20 Ответить
Кацапы просто любят "сладкий хлеб"
показать весь комментарий
28.04.2022 08:59 Ответить
Хай закопають їх, щоб не страждали.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:27 Ответить
І лом биля стіни так заманчиво та багатозначно стоїть
показать весь комментарий
27.04.2022 22:28 Ответить
А кроссовки ***** с кого снял? В расход таких сразу
показать весь комментарий
27.04.2022 22:29 Ответить
это кто там длиннокурый?)
показать весь комментарий
27.04.2022 22:33 Ответить
Тувіно-бурятський ніндзя.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:52 Ответить
За убийства украинцев, насилие, мародерство и другие преступления против человечности - УБЕЙТЕ ИХ! В лоб - при попытке нападения, в затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Меня назначить в расстрельную команду, раз в ВСУ, НГУ и терроборону по причине ранения и гр. инвалидности на фронт ветерана-добровольца 14-16г не берете.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:09 Ответить
Ти диви, в полон потрапила кацапська бородата жінка ) А кажуть гейропа, гейропа
Ще вони будуть розказувати що їхали на навчання, два місяця блукали по лісах, нікого
не розтрілювали і не насилували. Як завжди чесне кацапське слово.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:15 Ответить
Біда ватним самкам луганди. Не отримають" 10 кусков ржублєй".
показать весь комментарий
27.04.2022 23:35 Ответить
У орків екіпіровка як на рибалку йти)))
показать весь комментарий
28.04.2022 00:07 Ответить
Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.
__________________________________
Знову та ж казка.....
показать весь комментарий
28.04.2022 07:58 Ответить
 
 