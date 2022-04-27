Пять российских оккупантов взяли в плен ВСУ на Харьковщине, - Синегубов. ФОТО

Бойцы Вооруженных Сил Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.



Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области, за сутки 3 погибших и 15 раненых, - ОВА