Пять российских оккупантов взяли в плен ВСУ на Харьковщине, - Синегубов. ФОТО
Бойцы Вооруженных Сил Харьковской области взяли в плен пятерых оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.
Оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+66 maximus #452494
показать весь комментарий27.04.2022 22:10 Ответить Ссылка
+47 NavigatorUR
показать весь комментарий27.04.2022 22:12 Ответить Ссылка
+32 ahuhu
показать весь комментарий27.04.2022 22:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вроді цього:
Тут ось, - попи-дєсантніки висаджуються разом із надувним храмом. )))
https://www.youtube.com/watch?v=KYm8uy2PFl0
"Прославилася" тим, що у 26 років отримала звання генерал-майор, а також скандальною фоткою, яку випадково виклала у акаунт міноборони расії. )))
в чому прикол, чи таємниця?
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/navischo-rosiyski-soldati-viporozhnyuyutsya-u-nashih-budinkah-komentuye-psiholog-2046760.html Навіщо російські солдати випорожнюються у наших будинках: коментує психологиня
Хто бачив фільм "Зелёный слоник" (один із тих фільмів, які розбачити неможливо) - ситуація "https://youtu.be/j0NvZrkDm0c братишка, я тебе покушать принес " заграла новими барвами гімняної веселки...
Ще вони будуть розказувати що їхали на навчання, два місяця блукали по лісах, нікого
не розтрілювали і не насилували. Як завжди чесне кацапське слово.
__________________________________
Знову та ж казка.....