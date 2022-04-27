Єврокомісія пропонує спростити легальну міграцію до ЄС
Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
До пакета, ухваленого єврокомісарами на своєму засіданні у середу, 27 квітня, входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються у країнах Євросоюзу від російського вторгнення.
Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас зазначив: "Легальна міграція - це безпрограшна ситуація, яка приносить користь усім. Тим, хто хоче мігрувати, вона дає нагоду покращити їхні умови життя та побудувати краще життя, надаючи водночас нашим економікам більше кваліфікованих працівників".
Водночас єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон пояснила: "За допомогою цього пакета ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС і покращення прав резидентів і членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів у ЄС для сьогодні та завтра".
Зараз громадяни третіх країн з дозволом на тимчасове проживання не можуть змінювати працедавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. А в разі втрати роботи, посвідка повинна діяти ще щонайменше три місяці, вважають брюссельські чиновники.
Безстрокову посвідку можна отримати лише після п'яти років проживання на території ЄС - але лише в одній країні. Єврокомісія пропонує рахувати цей строк і в разі, якщо людина переїхала в іншу країну об'єднання протягом цього періоду. На думку брюссельських чиновників, членам родин людей з посвідкою на постійне проживання слід спростити возз'єднання родини з наданням повного доступу до ринку праці.
Також влітку вже цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт пулу талантів для українців, які користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі. Зараз це близько 3,8 мільйона осіб. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вони будуть вказувати свої кваліфікації. Це допоможе працедавцям шукати працівників. Йоханссон навела приклад, що цей пул зможе допомогти державам ЄС знайти вчителів з України, аби взяти їх на роботу для допомоги українським дітям-біженцям.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Те, що в Україні, або будь якій постсовковій недокраїні, вважається ударним трудом, в цивілізованих країнах знаходиться на межі профнепридатності. Просто тому, що продуктивність праці в ЄС в десятки разів вища, ніж у совкової алкашні.
Так, українці здатні замінити мігрантів з іще менш розвинутиз країн Африки та Азії, але вони не становлять конкуренції місцевим, бо не здатні отримати відповідну кваліфікацію на родінє-уродінє.
Українські жінки - білі, працьовиті, сімейні, з бажанням мати дітей. Я вже про зовнішність мовчу.
Українські діти - виховані, набагато менше збалувані за місцевих.
Це для Європи золотий капітал. Там будуть робити все, щоб наших втримати.
селёдки хочешь Иван...?
ты дерьмо не знаешь про королеву Франции...?
могу тебе селёдки предложить...
Гадаю, через 5-10 років нам треба буде відбиватися від охочих мігрувати до нас.
Усё пропало?
Недолуге, таких "дівчат" та мажорів була і раніше деяка кількість, АЛЕ порівнянно з свідомими громадянами України - одиниці, не знало?
Так що РЕАЛІЇ зовсім не такі.
Доречі, Фролов, а чому тебе повинні захищати, може само спробуєш?
А може краще зразу за рАсєйським кораблем, або на паРашку?
Не треба, як завзятий троль, переключати обговорення на іншу тему.
Зараз мова йде не про зебілів та їж палких прихильників, а про тих молодих людей, хто виїхав за кордон.
З моїх знайомих, наприклад, це три, правда не дуже молодих і заміжних жінки з дітьми,
двоє з них з Ірпіня, одна з Харкова з Салтівки, далі треба пояснювати?
А їх чоловіки - один в ВСУ, двоє в теробороні.
А скільки сотень чоловіків повернулось з закордону читав?