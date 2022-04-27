Єврокомісія пропонує спростити легальну міграцію до ЄС

Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До пакета, ухваленого єврокомісарами на своєму засіданні у середу, 27 квітня, входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються у країнах Євросоюзу від російського вторгнення.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас зазначив: "Легальна міграція - це безпрограшна ситуація, яка приносить користь усім. Тим, хто хоче мігрувати, вона дає нагоду покращити їхні умови життя та побудувати краще життя, надаючи водночас нашим економікам більше кваліфікованих працівників".

Водночас єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон пояснила: "За допомогою цього пакета ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС і покращення прав резидентів і членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів у ЄС для сьогодні та завтра".

Зараз громадяни третіх країн з дозволом на тимчасове проживання не можуть змінювати працедавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. А в разі втрати роботи, посвідка повинна діяти ще щонайменше три місяці, вважають брюссельські чиновники.

Безстрокову посвідку можна отримати лише після п'яти років проживання на території ЄС - але лише в одній країні. Єврокомісія пропонує рахувати цей строк і в разі, якщо людина переїхала в іншу країну об'єднання протягом цього періоду. На думку брюссельських чиновників, членам родин людей з посвідкою на постійне проживання слід спростити возз'єднання родини з наданням повного доступу до ринку праці.

Також влітку вже цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт пулу талантів для українців, які користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі. Зараз це близько 3,8 мільйона осіб. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вони будуть вказувати свої кваліфікації. Це допоможе працедавцям шукати працівників. Йоханссон навела приклад, що цей пул зможе допомогти державам ЄС знайти вчителів з України, аби взяти їх на роботу для допомоги українським дітям-біженцям.

