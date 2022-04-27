УКР
Єврокомісія пропонує спростити легальну міграцію до ЄС

міграція

Єврокомісія внесла пакет пропозицій, які мають спростити легальну міграцію до ЄС. Улітку цього року вона хоче запустити пул талантів, за допомогою якого біженцям з України стане легше знайти роботу в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До пакета, ухваленого єврокомісарами на своєму засіданні у середу, 27 квітня, входить і пілотний проєкт для українців, які рятуються у країнах Євросоюзу від російського вторгнення.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас зазначив: "Легальна міграція - це безпрограшна ситуація, яка приносить користь усім. Тим, хто хоче мігрувати, вона дає нагоду покращити їхні умови життя та побудувати краще життя, надаючи водночас нашим економікам більше кваліфікованих працівників".

Водночас єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон пояснила: "За допомогою цього пакета ми спрощуємо процес подання заявок для проживання та роботи в ЄС і покращення прав резидентів і членів їхніх сімей. Я впевнена, що ми пропонуємо надійний шлях залучення нових талантів у ЄС для сьогодні та завтра".

Читайте: Оплата російського газу в рублях - порушення санкцій, - фон дер Ляєн

Зараз громадяни третіх країн з дозволом на тимчасове проживання не можуть змінювати працедавця. Єврокомісія вважає, що це обмеження слід скасувати. А в разі втрати роботи, посвідка повинна діяти ще щонайменше три місяці, вважають брюссельські чиновники.

Безстрокову посвідку можна отримати лише після п'яти років проживання на території ЄС - але лише в одній країні. Єврокомісія пропонує рахувати цей строк і в разі, якщо людина переїхала в іншу країну об'єднання протягом цього періоду. На думку брюссельських чиновників, членам родин людей з посвідкою на постійне проживання слід спростити возз'єднання родини з наданням повного доступу до ринку праці.

Також влітку вже цього року Єврокомісія хоче запустити пілотний проєкт пулу талантів для українців, які користуються тимчасовим захистом у Євросоюзі. Зараз це близько 3,8 мільйона осіб. Українці зможуть реєструватися на порталі, де вони будуть вказувати свої кваліфікації. Це допоможе працедавцям шукати працівників. Йоханссон навела приклад, що цей пул зможе допомогти державам ЄС знайти вчителів з України, аби взяти їх на роботу для допомоги українським дітям-біженцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія погодилась прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Єврокомісія (2249) міграція (378) Євросоюз (13999)
Топ коментарі
+10
Та да - в Європі народжуваність падає, кадри з Африки і Азії валять потоком, а працювати не хочуть, тим паче на кваліфікованих спеціальностях, тому Українці для Європи це дар з неба.
показати весь коментар
27.04.2022 23:11 Відповісти
+4
...а ще безліч усілякої мерзоти у вигляді депутатів, ментів, прокурорів і т.д. які смокчуть соки з розумних та працьовитих людей!
показати весь коментар
28.04.2022 01:16 Відповісти
+3
тебе-то Иван какое дело до этого...?
показати весь коментар
27.04.2022 23:40 Відповісти
А может я сам найду работодателя? Дайте разрешение на работу, бюрократы хреновы
показати весь коментар
27.04.2022 23:09 Відповісти
С таким именем - вряд ли
показати весь коментар
28.04.2022 01:14 Відповісти
так всем беженцам уже дали разрешение на работу только кто же их возьмет? без языка и с детьми? в Мспании на пример мама не имеет право работать если с ребенком некому сидеть ..
показати весь коментар
28.04.2022 01:28 Відповісти
Та да - в Європі народжуваність падає, кадри з Африки і Азії валять потоком, а працювати не хочуть, тим паче на кваліфікованих спеціальностях, тому Українці для Європи це дар з неба.
показати весь коментар
27.04.2022 23:11 Відповісти
Типова пропаганда ватних ЗМІ.
Те, що в Україні, або будь якій постсовковій недокраїні, вважається ударним трудом, в цивілізованих країнах знаходиться на межі профнепридатності. Просто тому, що продуктивність праці в ЄС в десятки разів вища, ніж у совкової алкашні.
Так, українці здатні замінити мігрантів з іще менш розвинутиз країн Африки та Азії, але вони не становлять конкуренції місцевим, бо не здатні отримати відповідну кваліфікацію на родінє-уродінє.
показати весь коментар
28.04.2022 09:13 Відповісти
тебе-то Иван какое дело до этого...?
показати весь коментар
27.04.2022 23:40 Відповісти
є діло, Європа під шумок віджимає український людський капітал.

Українські жінки - білі, працьовиті, сімейні, з бажанням мати дітей. Я вже про зовнішність мовчу.

Українські діти - виховані, набагато менше збалувані за місцевих.

Це для Європи золотий капітал. Там будуть робити все, щоб наших втримати.
показати весь коментар
28.04.2022 00:00 Відповісти
Українському роду нема переводу - вас свиномордых это не касается...
селёдки хочешь Иван...?
ты дерьмо не знаешь про королеву Франции...?
показати весь коментар
28.04.2022 00:27 Відповісти
нахир йдеш євровата
показати весь коментар
28.04.2022 04:52 Відповісти
ты свинорус там сидишь...
показати весь коментар
28.04.2022 08:22 Відповісти
тебя жаба давит Иван...? ехай и ты одружуйся...!
показати весь коментар
27.04.2022 23:47 Відповісти
вы медсестра палатой ошиблись...
могу тебе селёдки предложить...
показати весь коментар
28.04.2022 00:11 Відповісти
В Україні залишається безліч обдарованих, розумних та працьовитих людей.
Гадаю, через 5-10 років нам треба буде відбиватися від охочих мігрувати до нас.
показати весь коментар
28.04.2022 00:18 Відповісти
...а ще безліч усілякої мерзоти у вигляді депутатів, ментів, прокурорів і т.д. які смокчуть соки з розумних та працьовитих людей!
показати весь коментар
28.04.2022 01:16 Відповісти
брехня - лучшие выезжают при зеленой власти только увеличился поток нужно после войны менять власть на более адекватную и демократичскую..
показати весь коментар
28.04.2022 01:34 Відповісти


Усё пропало?
Недолуге, таких "дівчат" та мажорів була і раніше деяка кількість, АЛЕ порівнянно з свідомими громадянами України - одиниці, не знало?
Так що РЕАЛІЇ зовсім не такі.

Доречі, Фролов, а чому тебе повинні захищати, може само спробуєш?
А може краще зразу за рАсєйським кораблем, або на паРашку?
показати весь коментар
28.04.2022 00:22 Відповісти
свiдомi это те которые во время войны проголосовали за голобородька? ну--ну . чего-то маловато их
показати весь коментар
28.04.2022 01:32 Відповісти


Не треба, як завзятий троль, переключати обговорення на іншу тему.
Зараз мова йде не про зебілів та їж палких прихильників, а про тих молодих людей, хто виїхав за кордон.
З моїх знайомих, наприклад, це три, правда не дуже молодих і заміжних жінки з дітьми,
двоє з них з Ірпіня, одна з Харкова з Салтівки, далі треба пояснювати?
А їх чоловіки - один в ВСУ, двоє в теробороні.
А скільки сотень чоловіків повернулось з закордону читав?
показати весь коментар
28.04.2022 08:25 Відповісти
Это а кто страну отстраивать будет ?
показати весь коментар
28.04.2022 05:20 Відповісти
БіженОК, а не біженЦІВ, не треба приховувати гендерний окрас законів будь ласка.
показати весь коментар
28.04.2022 08:01 Відповісти
 
 