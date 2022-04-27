РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости
10 803 23

Еврокомиссия предлагает упростить легальную миграцию в ЕС

міграція

Еврокомиссия внесла пакет предложений, упростивших легальную миграцию в ЕС. Летом этого года она хочет запустить пул талантов, посредством которого беженцам из Украины станет легче найти работу в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В пакет, принятый еврокомиссарами на своем заседании в среду, 27 апреля, входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил: "Легальная миграция - это беспроигрышная ситуация, которая приносит пользу всем. Тем, кто хочет мигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам больше квалифицированных работников".

В то же время еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон пояснила: "С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок для проживания и работы в ЕС и улучшения прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС сегодня и завтра".

Читайте также: Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

Сейчас граждане третьих стран с разрешением на временное проживание не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, вид должен действовать еще не менее трех месяцев, считают брюссельские чиновники.

Бессрочный вид можно получить только после пяти лет проживания на территории ЕС - но только в одной стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае если человек переехал в другую страну объединения в течение этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей с видом на постоянное проживание следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.

Также летом уже в этом году Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект пула талантов для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 миллионов человек. Украинцы могут зарегистрироваться на портале, где они будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников. Йоханссон привела пример, что этот пул поможет государствам ЕС найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для помощи украинским детям-беженцам.

Смотрите также: Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Еврокомиссия (1515) миграция (263) Евросоюз (17484)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Та да - в Європі народжуваність падає, кадри з Африки і Азії валять потоком, а працювати не хочуть, тим паче на кваліфікованих спеціальностях, тому Українці для Європи це дар з неба.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:11 Ответить
+4
...а ще безліч усілякої мерзоти у вигляді депутатів, ментів, прокурорів і т.д. які смокчуть соки з розумних та працьовитих людей!
показать весь комментарий
28.04.2022 01:16 Ответить
+3
тебе-то Иван какое дело до этого...?
показать весь комментарий
27.04.2022 23:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А может я сам найду работодателя? Дайте разрешение на работу, бюрократы хреновы
показать весь комментарий
27.04.2022 23:09 Ответить
С таким именем - вряд ли
показать весь комментарий
28.04.2022 01:14 Ответить
так всем беженцам уже дали разрешение на работу только кто же их возьмет? без языка и с детьми? в Мспании на пример мама не имеет право работать если с ребенком некому сидеть ..
показать весь комментарий
28.04.2022 01:28 Ответить
Та да - в Європі народжуваність падає, кадри з Африки і Азії валять потоком, а працювати не хочуть, тим паче на кваліфікованих спеціальностях, тому Українці для Європи це дар з неба.
показать весь комментарий
27.04.2022 23:11 Ответить
Типова пропаганда ватних ЗМІ.
Те, що в Україні, або будь якій постсовковій недокраїні, вважається ударним трудом, в цивілізованих країнах знаходиться на межі профнепридатності. Просто тому, що продуктивність праці в ЄС в десятки разів вища, ніж у совкової алкашні.
Так, українці здатні замінити мігрантів з іще менш розвинутиз країн Африки та Азії, але вони не становлять конкуренції місцевим, бо не здатні отримати відповідну кваліфікацію на родінє-уродінє.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
тебе-то Иван какое дело до этого...?
показать весь комментарий
27.04.2022 23:40 Ответить
є діло, Європа під шумок віджимає український людський капітал.

Українські жінки - білі, працьовиті, сімейні, з бажанням мати дітей. Я вже про зовнішність мовчу.

Українські діти - виховані, набагато менше збалувані за місцевих.

Це для Європи золотий капітал. Там будуть робити все, щоб наших втримати.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:00 Ответить
Українському роду нема переводу - вас свиномордых это не касается...
селёдки хочешь Иван...?
ты дерьмо не знаешь про королеву Франции...?
показать весь комментарий
28.04.2022 00:27 Ответить
нахир йдеш євровата
показать весь комментарий
28.04.2022 04:52 Ответить
ты свинорус там сидишь...
показать весь комментарий
28.04.2022 08:22 Ответить
тебя жаба давит Иван...? ехай и ты одружуйся...!
показать весь комментарий
27.04.2022 23:47 Ответить
вы медсестра палатой ошиблись...
могу тебе селёдки предложить...
показать весь комментарий
28.04.2022 00:11 Ответить
В Україні залишається безліч обдарованих, розумних та працьовитих людей.
Гадаю, через 5-10 років нам треба буде відбиватися від охочих мігрувати до нас.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:18 Ответить
...а ще безліч усілякої мерзоти у вигляді депутатів, ментів, прокурорів і т.д. які смокчуть соки з розумних та працьовитих людей!
показать весь комментарий
28.04.2022 01:16 Ответить
брехня - лучшие выезжают при зеленой власти только увеличился поток нужно после войны менять власть на более адекватную и демократичскую..
показать весь комментарий
28.04.2022 01:34 Ответить


Усё пропало?
Недолуге, таких "дівчат" та мажорів була і раніше деяка кількість, АЛЕ порівнянно з свідомими громадянами України - одиниці, не знало?
Так що РЕАЛІЇ зовсім не такі.

Доречі, Фролов, а чому тебе повинні захищати, може само спробуєш?
А може краще зразу за рАсєйським кораблем, або на паРашку?
показать весь комментарий
28.04.2022 00:22 Ответить
свiдомi это те которые во время войны проголосовали за голобородька? ну--ну . чего-то маловато их
показать весь комментарий
28.04.2022 01:32 Ответить


Не треба, як завзятий троль, переключати обговорення на іншу тему.
Зараз мова йде не про зебілів та їж палких прихильників, а про тих молодих людей, хто виїхав за кордон.
З моїх знайомих, наприклад, це три, правда не дуже молодих і заміжних жінки з дітьми,
двоє з них з Ірпіня, одна з Харкова з Салтівки, далі треба пояснювати?
А їх чоловіки - один в ВСУ, двоє в теробороні.
А скільки сотень чоловіків повернулось з закордону читав?
показать весь комментарий
28.04.2022 08:25 Ответить
Это а кто страну отстраивать будет ?
показать весь комментарий
28.04.2022 05:20 Ответить
БіженОК, а не біженЦІВ, не треба приховувати гендерний окрас законів будь ласка.
показать весь комментарий
28.04.2022 08:01 Ответить
 
 