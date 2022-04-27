Еврокомиссия предлагает упростить легальную миграцию в ЕС
Еврокомиссия внесла пакет предложений, упростивших легальную миграцию в ЕС. Летом этого года она хочет запустить пул талантов, посредством которого беженцам из Украины станет легче найти работу в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В пакет, принятый еврокомиссарами на своем заседании в среду, 27 апреля, входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения.
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил: "Легальная миграция - это беспроигрышная ситуация, которая приносит пользу всем. Тем, кто хочет мигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам больше квалифицированных работников".
В то же время еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон пояснила: "С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок для проживания и работы в ЕС и улучшения прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС сегодня и завтра".
Сейчас граждане третьих стран с разрешением на временное проживание не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, вид должен действовать еще не менее трех месяцев, считают брюссельские чиновники.
Бессрочный вид можно получить только после пяти лет проживания на территории ЕС - но только в одной стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае если человек переехал в другую страну объединения в течение этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей с видом на постоянное проживание следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.
Также летом уже в этом году Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект пула талантов для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 миллионов человек. Украинцы могут зарегистрироваться на портале, где они будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников. Йоханссон привела пример, что этот пул поможет государствам ЕС найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для помощи украинским детям-беженцам.
Те, що в Україні, або будь якій постсовковій недокраїні, вважається ударним трудом, в цивілізованих країнах знаходиться на межі профнепридатності. Просто тому, що продуктивність праці в ЄС в десятки разів вища, ніж у совкової алкашні.
Так, українці здатні замінити мігрантів з іще менш розвинутиз країн Африки та Азії, але вони не становлять конкуренції місцевим, бо не здатні отримати відповідну кваліфікацію на родінє-уродінє.
Українські жінки - білі, працьовиті, сімейні, з бажанням мати дітей. Я вже про зовнішність мовчу.
Українські діти - виховані, набагато менше збалувані за місцевих.
Це для Європи золотий капітал. Там будуть робити все, щоб наших втримати.
селёдки хочешь Иван...?
ты дерьмо не знаешь про королеву Франции...?
могу тебе селёдки предложить...
Гадаю, через 5-10 років нам треба буде відбиватися від охочих мігрувати до нас.
Усё пропало?
Недолуге, таких "дівчат" та мажорів була і раніше деяка кількість, АЛЕ порівнянно з свідомими громадянами України - одиниці, не знало?
Так що РЕАЛІЇ зовсім не такі.
Доречі, Фролов, а чому тебе повинні захищати, може само спробуєш?
А може краще зразу за рАсєйським кораблем, або на паРашку?
Не треба, як завзятий троль, переключати обговорення на іншу тему.
Зараз мова йде не про зебілів та їж палких прихильників, а про тих молодих людей, хто виїхав за кордон.
З моїх знайомих, наприклад, це три, правда не дуже молодих і заміжних жінки з дітьми,
двоє з них з Ірпіня, одна з Харкова з Салтівки, далі треба пояснювати?
А їх чоловіки - один в ВСУ, двоє в теробороні.
А скільки сотень чоловіків повернулось з закордону читав?