Еврокомиссия предлагает упростить легальную миграцию в ЕС

Еврокомиссия внесла пакет предложений, упростивших легальную миграцию в ЕС. Летом этого года она хочет запустить пул талантов, посредством которого беженцам из Украины станет легче найти работу в ЕС.

В пакет, принятый еврокомиссарами на своем заседании в среду, 27 апреля, входит и пилотный проект для украинцев, спасающихся в странах Евросоюза от российского вторжения.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил: "Легальная миграция - это беспроигрышная ситуация, которая приносит пользу всем. Тем, кто хочет мигрировать, она дает возможность улучшить их условия жизни и построить лучшую жизнь, предоставляя нашим экономикам больше квалифицированных работников".

В то же время еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Йоханссон пояснила: "С помощью этого пакета мы упрощаем процесс подачи заявок для проживания и работы в ЕС и улучшения прав резидентов и членов их семей. Я уверена, что мы предлагаем надежный путь привлечения новых талантов в ЕС сегодня и завтра".

Сейчас граждане третьих стран с разрешением на временное проживание не могут менять работодателя. Еврокомиссия считает, что это ограничение следует отменить. А в случае потери работы, вид должен действовать еще не менее трех месяцев, считают брюссельские чиновники.

Бессрочный вид можно получить только после пяти лет проживания на территории ЕС - но только в одной стране. Еврокомиссия предлагает считать этот срок и в случае если человек переехал в другую страну объединения в течение этого периода. По мнению брюссельских чиновников, членам семей людей с видом на постоянное проживание следует упростить воссоединение семьи с предоставлением полного доступа к рынку труда.

Также летом уже в этом году Еврокомиссия хочет запустить пилотный проект пула талантов для украинцев, пользующихся временной защитой в Евросоюзе. Сейчас это около 3,8 миллионов человек. Украинцы могут зарегистрироваться на портале, где они будут указывать свои квалификации. Это поможет работодателям искать работников. Йоханссон привела пример, что этот пул поможет государствам ЕС найти учителей из Украины, чтобы взять их на работу для помощи украинским детям-беженцам.

