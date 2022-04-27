План Єрмака-Макфола закладає основу четвертої стадії санкційного тиску на РФ, - Кулеба

Збільшення санкційного тиску на РФ пройшло низку стадій.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

На першій стадії у листопаді 2021 року Україна вийшла з пропозицією трирівневого пакету стримування РФ. На одному з рівнів ми просили партнерів розробити санкції та застосувати їх превентивно.

На другій стадії, з 24 лютого, були миттєво застосовані вже заздалегідь розроблені санкції. Дотиснули відключення низки російських банків від SWIFT.

На третій стадії, коли війна вже була в розпалі, відкрилися масштаби російського звірства у Бучі та інших містах та селищах Київщини.

"Саме тоді я почув від одного з міністрів закордонних справ західноєвропейської країни та члена Сімки: "Дмитре, тепер у нас немає жодних табу щодо санкцій". Тепер я хочу дві речі. По-перше, ця фраза має стати принципом дії всіх країн ЄС і Групи семи. По-друге, запровадження санкцій має стати плановим, щоб вони були всеосяжними, і остаточно задушили російську економіку", - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що план Єрмака-Макфола закладає основу четвертої стадії.

"На ньому санкції мають запроваджуватися безжально, системно і швидко. Жодних напівсанкцій, жодних довгих списків винятків з санкцій. Потрібні ембарго на нафту та газ, блокування банків, вихід іноземного бізнесу з Росії, персональні санкції проти російських політиків та чиновників тощо", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ перейшли у нову фазу - переведення на натівський стандарт, - Кулеба