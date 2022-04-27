План Єрмака-Макфола закладає основу четвертої стадії санкційного тиску на РФ, - Кулеба
Збільшення санкційного тиску на РФ пройшло низку стадій.
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
На першій стадії у листопаді 2021 року Україна вийшла з пропозицією трирівневого пакету стримування РФ. На одному з рівнів ми просили партнерів розробити санкції та застосувати їх превентивно.
На другій стадії, з 24 лютого, були миттєво застосовані вже заздалегідь розроблені санкції. Дотиснули відключення низки російських банків від SWIFT.
На третій стадії, коли війна вже була в розпалі, відкрилися масштаби російського звірства у Бучі та інших містах та селищах Київщини.
"Саме тоді я почув від одного з міністрів закордонних справ західноєвропейської країни та члена Сімки: "Дмитре, тепер у нас немає жодних табу щодо санкцій". Тепер я хочу дві речі. По-перше, ця фраза має стати принципом дії всіх країн ЄС і Групи семи. По-друге, запровадження санкцій має стати плановим, щоб вони були всеосяжними, і остаточно задушили російську економіку", - зазначив Кулеба.
Міністр наголосив, що план Єрмака-Макфола закладає основу четвертої стадії.
"На ньому санкції мають запроваджуватися безжально, системно і швидко. Жодних напівсанкцій, жодних довгих списків винятків з санкцій. Потрібні ембарго на нафту та газ, блокування банків, вихід іноземного бізнесу з Росії, персональні санкції проти російських політиків та чиновників тощо", - підсумував він.
он что в каждой бочке затычка? завхоз-переросток..
https://youtu.be/UQvoMZokx5I Арестович; Хто такий Андрій Єрмак та чому він у команді Зеленського.
Якусь хламідію агрохімією називають...
уйло закусил удила и будет воевать до последней ракеты.
Краще Бурба буде замість Єрмака,бо це далі буде пздц.
слимакєрмак спочатку ліпиться до чиєїсь дупи, потім переповзає на голову, вгризається в мозок і починає керувати.
Я такого не знаю.
Маю надію те що зараз коїться в Україні це не договрняки в Омані від Зе.
https://zn.ua/ukr/internal/plan-posilennja-sanktsij-proti-rf-ukrajinska-versija.html
якщо коротко - мало конкретики, багато води. Як взагали все від Єрмака.