План Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии санкционного давления на РФ, - Кулеба

кремль,путін

Увеличение санкционного давления на РФ прошло ряд стадий.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

На первой стадии в ноябре 2021 года Украина вышла с предложением трехуровневого пакета сдерживания РФ. На одном из уровней мы просили партнеров разработать санкции и применить их превентивно.

На второй стадии, с 24 февраля, были мгновенно применены заранее разработанные санкции. Дожали отключение ряда российских банков от SWIFT.

На третьей стадии, когда война уже была в разгаре, открылись масштабы российского зверства в Буче и других городах и селениях Киевщины.

"Именно тогда я услышал от одного из министров иностранных дел западноевропейской страны и члена "Семерки": "Дмитрий, теперь у нас нет никаких табу по санкциям". Теперь я хочу две вещи. Во-первых, эта фраза должна стать принципом действия всех стран ЕС и "Группы семи". Во-вторых, введение санкций должно стать плановым, чтобы они были всеобъемлющими и окончательно задушили российскую экономику", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что план Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии.

"На нем санкции должны вводиться безжалостно, системно и быстро. Никаких полусанкций, никаких длинных списков исключений из санкций. Нужны эмбарго на нефть и газ, блокирование банков, выход иностранного бизнеса из России, персональные санкции против российских политиков и чиновников", - подытожил он.

+37
А який стосунок має до цього Дєрьмак?
27.04.2022 23:34
27.04.2022 23:34 Ответить
+36
перепрошую що не по темі, але це звіздець

27.04.2022 23:33
27.04.2022 23:33 Ответить
+33
Якби там агент Козир не петляв і не тулив своє прізвище до прізвища поважної людини -він все одно буде кацапською підстилкою.
27.04.2022 23:42
27.04.2022 23:42 Ответить
Ага такой страшно запутанний пакт ..
27.04.2022 23:45
27.04.2022 23:45 Ответить
замуливает воду....., убери ермака и ход событий не изменится....
27.04.2022 23:59
27.04.2022 23:59 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 06:04
если ермак готовит санкции для параши значит их можна будет обойти ..
он что в каждой бочке затычка? завхоз-переросток..
28.04.2022 00:40
28.04.2022 00:40 Ответить
Кельн.....
27.04.2022 23:32
27.04.2022 23:32 Ответить
Дерьмак- Майкфол....Щоб невилилось в відомий пакт.
27.04.2022 23:32
27.04.2022 23:32 Ответить
Щось в мене якісь ассоциації: пакт Молотов - Риббентроп.
https://youtu.be/UQvoMZokx5I Арестович; ​Хто такий Андрій Єрмак та чому він у команді Зеленського.
28.04.2022 00:12
28.04.2022 00:12 Ответить
перепрошую що не по темі, але це звіздець

27.04.2022 23:33
27.04.2022 23:33 Ответить
Людмила Леонтьевна Денисова, урождённая Анкудинова, родилась в Архангельске. По национальности - русская. Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году по специальности «воспитатель детского сада». В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права по специальности «учёт и аудит». С 1980 до 1989 года - секретарь судебного заседания, заведующая канцелярией, консультант Архангельского областного суда.

В 1989 году переехала в Крымcкую область - в Симферополь, и стала юрисконсультом Крымского обкома ЛКСМ Украинской ССР. С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины, исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики Автономной Республики Крым. В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто. В 2000 году избиралась депутатом Верховного Совета Крыма III созыва. Сначала выборы в крымский парламент по 39-му округу Симферополя, в котором победила министр финансов Крыма Людмила Денисова, были признаны недействительными.

В 1989 году переехала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крымcкую область - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Симферополь , и стала юрисконсультом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Крымского обкома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 ЛКСМ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украинской ССР . С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Пенсионного фонда Украины , исполняла обязанности начальника управления фонда.

В 1998 году Людмила Денисова стала министром экономики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Автономной Республики Крым . В том же году заняла должность министра финансов в крымском правительстве. В 2000 году прокуратура задержала её «за злоупотребление служебным положением». Вскоре дело было закрыто. В 2000 году избиралась депутатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Верховного Совета Крыма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 III созыва . Сначала выборы в крымский парламент по 39-му округу Симферополя, в котором победила министр финансов Крыма Людмила Денисова, были признаны недействительными.
27.04.2022 23:40
27.04.2022 23:40 Ответить
это не ОП-а.- это змеиный клубок!
28.04.2022 00:03
28.04.2022 00:03 Ответить
Денисова ***** вторая Верещучка - какие же тупые или продажные твари ы украинском руководстве
28.04.2022 00:36
28.04.2022 00:36 Ответить
вся та шобла - сборище кротов, агентов и просто мразей...
28.04.2022 07:57
28.04.2022 07:57 Ответить
Негайний арешт цієї Пенісовоі!!!
28.04.2022 06:07
28.04.2022 06:07 Ответить
А який стосунок має до цього Дєрьмак?
27.04.2022 23:34
27.04.2022 23:34 Ответить
дан приказ отбеливать и отмывать от говна. Поэтому и безуглую задвинули в пыльный угол, что бы не отсвечивала.
28.04.2022 00:01
28.04.2022 00:01 Ответить
Він як завгосп забезпечує, щоб в ОПі завжди був план. По Аграхімії не видно, що він курить?
28.04.2022 00:15
28.04.2022 00:15 Ответить
Та Хламідія, Хламідія!

Якусь хламідію агрохімією називають...
28.04.2022 07:59
28.04.2022 07:59 Ответить
Санкции конечно хорошо, но на войну они никакого влияния не окажут.
уйло закусил удила и будет воевать до последней ракеты.
27.04.2022 23:36
27.04.2022 23:36 Ответить
Верно, но рядовая свинособачатина должна тоже страдать
27.04.2022 23:37
27.04.2022 23:37 Ответить
якщо би санкції не працювали би, русскіє так не верещали би на ті санкції.
27.04.2022 23:54
27.04.2022 23:54 Ответить
Хай краще Єрмак розкаже Макфолу в деталях, як він "допомагав" вагнерівцям 2 роки тому.

Краще Бурба буде замість Єрмака,бо це далі буде пздц.
27.04.2022 23:36
27.04.2022 23:36 Ответить
Ти не один.
27.04.2022 23:48
27.04.2022 23:48 Ответить
Аслан

@antiputler_news

https://twitter.com/antiputler_news/status/1519384445069017090 2 ч

Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам

https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
27.04.2022 23:40
27.04.2022 23:40 Ответить
ссылка не работает видео не открывается
28.04.2022 00:38
28.04.2022 00:38 Ответить
https://twitter.com/i/status/1519384445069017090

28.04.2022 08:24
28.04.2022 08:24 Ответить
Якби там агент Козир не петляв і не тулив своє прізвище до прізвища поважної людини -він все одно буде кацапською підстилкою.
27.04.2022 23:42
27.04.2022 23:42 Ответить
Готовятся на второй срок хитрожопые
27.04.2022 23:46
27.04.2022 23:46 Ответить
За звичай паразитичний слимак єрмак спочатку ліпиться до чиєїсь дупи, потім переповзає на голову, вгризається в мозок і починає керувати.
27.04.2022 23:48
27.04.2022 23:48 Ответить
А хто такий Ермак?
Я такого не знаю.
27.04.2022 23:51
27.04.2022 23:51 Ответить
Це той виродок брат якого брав хабарі за призначення на посади в уряд Зеленського, таке відео було з ним, що все відразу зрозуміло звідки ноги ростуть, одна сволота лізе у владу, причому кінчена сволота.
28.04.2022 06:56
28.04.2022 06:56 Ответить
Ти диви - Єрмак вже не син агента ГРУ і не працює на Кремль, що це коїться, лишенько.
Маю надію те що зараз коїться в Україні це не договрняки в Омані від Зе.
27.04.2022 23:57
27.04.2022 23:57 Ответить
он шифруется нет ему веры как и к самому зеленскому - они украинцев не любят а это самый главный критерий для всех руководителей должен быть
28.04.2022 00:43
28.04.2022 00:43 Ответить
докатилась Украина ... теперь у нас с "гордостью" пишут "план Ермака-Макфола", эй, народ, нас уже всех держат за идиотов? Ермак это глава канцелярии президента, всего лишь, его задача устраивать президенту встречи, заботиться, чтобы в президентском клозете не кончалась туалетная бумага ... А у нас, теперь, последние 3 года, секретарь президента рулит государством!!! Проводит международные встречи, формирует какие-то планы... имени себя самого.... Дает команды нашей разведке остановить спецоперации ... ЗЕленые мерзавцы гос-аппарат Украины превратили в посмешище и продолжают унижать нашу страну.
27.04.2022 23:58
27.04.2022 23:58 Ответить
народ затурканий забитый не образованный - из-за этого и имеет такое горе
28.04.2022 00:44
28.04.2022 00:44 Ответить
Это украинцы забитые и необразованные? Вы или корисний дурник или обыкновенный троль.
28.04.2022 06:58
28.04.2022 06:58 Ответить
Тре відмітити, що Макфол був послом США у РФ 2012-2014, а зараз по теліку коментує, як експерт. Тобто, взагалі не політична фігура.
28.04.2022 01:53
28.04.2022 01:53 Ответить
тупий зеблан тужився, тужився - перднуло і, як завжди, обісралось недолуге...
28.04.2022 08:04
28.04.2022 08:04 Ответить
+ заборона російські товари ввозити в ЄС.
28.04.2022 00:05
28.04.2022 00:05 Ответить
Якби смердючий прибиральник ОПи не корчив з себе патріота України в тому числі і з допомогою міністра МЗС, а зв'язка «план Єрмак-Макфола» все одно смердить «пактом Рібентропа-Молотова», або «теорією Марксизму-Ленінізму», хоча й сам Макфол не має відношення до цих персонажів і їх діянь.
28.04.2022 00:09
28.04.2022 00:09 Ответить
Кулеба, а чи не охрініли ви в вашій зебільній упоротості разом з фсбшним завхозом Бубочки?
28.04.2022 00:14
28.04.2022 00:14 Ответить
Кулебу можно только пожалеть - прекрасно образованный дипломат должен слушать дурь Ермака
28.04.2022 00:26
28.04.2022 00:26 Ответить
Ел
показать весь комментарий
28.04.2022 00:23 Ответить
Железный занавес должен опустится до конца!
показать весь комментарий
28.04.2022 00:29 Ответить
типа это от сына российского генерала разведки зависит
показать весь комментарий
28.04.2022 00:45 Ответить
Міністр Кулєба ,з таким розумінням планів , котрі написані завгоспом з ОП ,і які абсолютно нічого не вирішують від слова(зовсім) позаяк рішення приймає верхівка світового політикуму, на котрій сидять всього навсього де-кілька людей , дивись в скорім часі перетвориться на особистого спікера Єрмака,після чого ті, що сидять на верхівці світового центру по прийнятті рішень , будуть Кулєбі ввічливо давати зрозуміти -"Можеш поговорити з Єрмаком"
показать весь комментарий
28.04.2022 00:50 Ответить
Я вже починаю переживати за нашого президента. Якщо завгосп займається всім, крім своєї роботи, то хто тоді замовляє для "найвеличнішого" і ОПи канцтовари, бутери, відосики і сценарії промов? Невже Лєнку припахали чи Люську як спеціаліст по догоджанню президента.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:51 Ответить
Тут є українці? Чи лише москвороті та рошеноголові?
показать весь комментарий
28.04.2022 01:07 Ответить
Спробуйте щось написати про Рошен погане і вас тут же забанять.
показать весь комментарий
28.04.2022 07:01 Ответить
Кулєба - сервільний дипломат, улесливий до зе-влади.
показать весь комментарий
28.04.2022 01:12 Ответить
Чета не пойму какие Ермак санкции будет вводить? Требуем от запада: сделайте то, сделайте это, медленно даете, и вообще мало и не то. А сами Сбербанк не могут приватизировать. А сколько у нас еще рашистких денег в стране и не перечислены в фонд армии нам не сообщают. Не на часi.
показать весь комментарий
28.04.2022 01:36 Ответить
єрмак і Макфол....галантєрєйщік і кардінал єто сіла !😆
показать весь комментарий
28.04.2022 05:50 Ответить
"Тепер я хочу дві речі" по перше дермака мобілізувати на фронт, по друге заміст дермака призначити яроша
показать весь комментарий
28.04.2022 08:13 Ответить
Чому керівник ОПи займається зовнішньою політикою?
показать весь комментарий
28.04.2022 08:53 Ответить
Кому цікаво, аналіз плану провели в Дзеркалі тижня:
https://zn.ua/ukr/internal/plan-posilennja-sanktsij-proti-rf-ukrajinska-versija.html

якщо коротко - мало конкретики, багато води. Як взагали все від Єрмака.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:17 Ответить
А що далі, план подоляка-Стольенберга, портнова-Гутієреша, невтікайла-еврейського бога?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:18 Ответить
"план Єрмака-Макфола" це піздець
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
 
 