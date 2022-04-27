План Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии санкционного давления на РФ, - Кулеба

Увеличение санкционного давления на РФ прошло ряд стадий.

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

На первой стадии в ноябре 2021 года Украина вышла с предложением трехуровневого пакета сдерживания РФ. На одном из уровней мы просили партнеров разработать санкции и применить их превентивно.

На второй стадии, с 24 февраля, были мгновенно применены заранее разработанные санкции. Дожали отключение ряда российских банков от SWIFT.

На третьей стадии, когда война уже была в разгаре, открылись масштабы российского зверства в Буче и других городах и селениях Киевщины.

"Именно тогда я услышал от одного из министров иностранных дел западноевропейской страны и члена "Семерки": "Дмитрий, теперь у нас нет никаких табу по санкциям". Теперь я хочу две вещи. Во-первых, эта фраза должна стать принципом действия всех стран ЕС и "Группы семи". Во-вторых, введение санкций должно стать плановым, чтобы они были всеобъемлющими и окончательно задушили российскую экономику", - отметил Кулеба.

Министр отметил, что план Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии.

"На нем санкции должны вводиться безжалостно, системно и быстро. Никаких полусанкций, никаких длинных списков исключений из санкций. Нужны эмбарго на нефть и газ, блокирование банков, выход иностранного бизнеса из России, персональные санкции против российских политиков и чиновников", - подытожил он.

