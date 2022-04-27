План Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии санкционного давления на РФ, - Кулеба
Увеличение санкционного давления на РФ прошло ряд стадий.
Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
На первой стадии в ноябре 2021 года Украина вышла с предложением трехуровневого пакета сдерживания РФ. На одном из уровней мы просили партнеров разработать санкции и применить их превентивно.
На второй стадии, с 24 февраля, были мгновенно применены заранее разработанные санкции. Дожали отключение ряда российских банков от SWIFT.
На третьей стадии, когда война уже была в разгаре, открылись масштабы российского зверства в Буче и других городах и селениях Киевщины.
"Именно тогда я услышал от одного из министров иностранных дел западноевропейской страны и члена "Семерки": "Дмитрий, теперь у нас нет никаких табу по санкциям". Теперь я хочу две вещи. Во-первых, эта фраза должна стать принципом действия всех стран ЕС и "Группы семи". Во-вторых, введение санкций должно стать плановым, чтобы они были всеобъемлющими и окончательно задушили российскую экономику", - отметил Кулеба.
Министр отметил, что план Ермака-Макфола закладывает основу четвертой стадии.
"На нем санкции должны вводиться безжалостно, системно и быстро. Никаких полусанкций, никаких длинных списков исключений из санкций. Нужны эмбарго на нефть и газ, блокирование банков, выход иностранного бизнеса из России, персональные санкции против российских политиков и чиновников", - подытожил он.
он что в каждой бочке затычка? завхоз-переросток..
https://youtu.be/UQvoMZokx5I Арестович; Хто такий Андрій Єрмак та чому він у команді Зеленського.
Якусь хламідію агрохімією називають...
уйло закусил удила и будет воевать до последней ракеты.
Краще Бурба буде замість Єрмака,бо це далі буде пздц.
Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам
слимакєрмак спочатку ліпиться до чиєїсь дупи, потім переповзає на голову, вгризається в мозок і починає керувати.
Я такого не знаю.
Маю надію те що зараз коїться в Україні це не договрняки в Омані від Зе.
https://zn.ua/ukr/internal/plan-posilennja-sanktsij-proti-rf-ukrajinska-versija.html
якщо коротко - мало конкретики, багато води. Як взагали все від Єрмака.