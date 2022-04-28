У Запорізькій області тривають бої на всій лінії зіткнення, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила звіт щодо подій в області 27 квітня.

У повідомленні зазначається: "На Запоріжжі тривають локальні бої по всій лінії зіткнення. Російські війська продовжують спроби просунутись на схід від Гуляйполя та заволодіти Великою Новосілкою і покращити тактичне положення своєї армії в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, відходять із втратами. Щобільше, у районі Гуляйполя полк "Азов" узяв у полон кілька мобілізованих із псевдореспублік Донбасу.



Разом з тим, мешканці тимчасово окупованої Василівки сьогодні вдень повідомляли про артилерійські обстріли. Звуки доносилися від залізничного вокзалу та в одному з житлових кварталів міста.

Зберігається у Василівці і проблема постійного тиску окупантів на представників місцевої влади з примусом скласти повноваження шляхом написання заяв.

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за підозрою у колабораціонізмі самопроголошеного мера Енергодара Андрія Шевчика. Нагадаємо, що мелітопольській депутатці від фракції ОПЗЖ Галині Данильченко, яку окупанти представили як "виконуючи обов’язки міського голови" правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі, а до того, 13 березня, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у держзраді.



На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти оглядають оселі місцевих жителів у пошуках представників силових та правоохоронних структур України. Крім того, загарбники здійснюють перепис населення: пересування без документів, що засвідчують особу росіяни забороняють.



Пограбування та вивіз майна з мелітопольських підприємств набирає обертів. Так, за свідченням мелітопольців, на початку тижня була зафіксована колонна з фур із заклеєними державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік Криму.

Також надходить інформація про те, що військові рф захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.



За повідомленнями правозахисної організації "Репортери без кордонів", у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів. Вони також вилучають техніку у працівників засобів масової інформації та беруть у заручники тих, хто відмовляється співпрацювати.



У Бердянську КП "Міськсвітло" припинило свою роботу через неможливість працювати у законодавчому полі України. Як зазначає виконком Бердянської міськради, робота підприємства буде відновлена після стабілізації ситуації в області".

