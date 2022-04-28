УКР
У Запорізькій області тривають бої на всій лінії зіткнення, - ОВА

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила звіт щодо подій в області 27 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі ОВА. 

У повідомленні зазначається: "На Запоріжжі тривають локальні бої по всій лінії зіткнення. Російські війська продовжують спроби просунутись на схід від Гуляйполя та заволодіти Великою Новосілкою і покращити тактичне положення своєї армії в напрямку Запоріжжя. Успіху не мають, відходять із втратами. Щобільше, у районі Гуляйполя полк "Азов" узяв у полон кілька мобілізованих із псевдореспублік Донбасу.

Разом з тим, мешканці тимчасово окупованої Василівки сьогодні вдень повідомляли про артилерійські обстріли. Звуки доносилися від залізничного вокзалу та в одному з житлових кварталів міста.
Зберігається у Василівці і проблема постійного тиску окупантів на представників місцевої влади з примусом скласти повноваження шляхом написання заяв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровільно співпрацює з ворогом. В Енергодарі підозрюється у колабораціонізмі місцевий депутат

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за підозрою у колабораціонізмі самопроголошеного мера Енергодара Андрія Шевчика. Нагадаємо, що мелітопольській депутатці від фракції ОПЗЖ Галині Данильченко, яку окупанти представили як "виконуючи обов’язки міського голови" правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі, а до того, 13 березня, Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у держзраді.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти оглядають оселі місцевих жителів у пошуках представників силових та правоохоронних структур України. Крім того, загарбники здійснюють перепис населення: пересування без документів, що засвідчують особу росіяни забороняють.

Пограбування та вивіз майна з мелітопольських підприємств набирає обертів. Так, за свідченням мелітопольців, на початку тижня була зафіксована колонна з фур із заклеєними державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік Криму.

Також читайте: Окупанти заблокували гуманітарні коридори в Мелітополі, - ОВА

Також надходить інформація про те, що військові рф захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя.

За повідомленнями правозахисної організації "Репортери без кордонів", у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів. Вони також вилучають техніку у працівників засобів масової інформації та беруть у заручники тих, хто відмовляється співпрацювати.

У Бердянську КП "Міськсвітло" припинило свою роботу через неможливість працювати у законодавчому полі України. Як зазначає виконком Бердянської міськради, робота підприємства буде відновлена після стабілізації ситуації в області".

Також дивіться: Бійці "Азову" під Гуляйполем відбили атаку росіян та взяли у полон окупантів. ФОТО

Запорізька область (3961) бойові дії (4480)
Депутатів "ОПЗЖопників" посадити на кіл! 😡
28.04.2022 02:53 Відповісти
Який жах, обов'язково в кожному місті знайдеться якась сволота, зрадник, якого хочеться задушити власними руками, тварини, будь вони Прокляті.
i тут питання до нашого уряду і до міра Мелітополя, якщо бачать що місто потрапляє в оточення. Чому не вивезли скіфське золото? Скільки за нього було суперечок у Голландії, важких суперечок з Росією, нарешті голландці нам його повернули і ми тут же його Росії віддали. Це якийсь ідіотизм!
28.04.2022 04:59 Відповісти
Цікаво, чи можна оголосити ембарго на продаж збіжжя з РФ, через те, що воно може бути вкраденим в Україні?
28.04.2022 06:44 Відповісти
А ви знаєте, що є https://www.youtube.com/watch?v=59H5fgxIwLI люди , які вірять в безсмертя?
28.04.2022 03:03 Відповісти
показати весь коментар
Скифское золото из Крыма, на данный момент находится в Голландии и по нему вынесено постановление суда первой инстанции, а также Аппеляционного суда, кроме того, предс тоит разбор аппеляции в Верховном суде Нидерландов. Вы вместо того, чтобы с утра нажарить мужу каклет, занимаетесь распространением бредовой отсебятины.
28.04.2022 07:12 Відповісти
вы может и жарите котлеты, а я мяса уже несколько лет не видела, богатенькая сволочь
28.04.2022 09:40 Відповісти
Вы прошли афганскую войну?
28.04.2022 10:33 Відповісти
Это верхушка айсберга. В крупных городах еще ничего, а в небольших, там где частный сектор, руссолдато ходят по домам, мародерят, пытают, насилуют.
28.04.2022 05:54 Відповісти
Можна. Але загроза голоду цього не дасть зробити. Принаймні в цьому році.
28.04.2022 07:30 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
28.04.2022 09:55 Відповісти
 
 