В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала отчет о событиях в области 27 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале ОВА.
В сообщении отмечается: "На Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения. Российские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Великой Новоселкой и улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья. Успеха нет, отходят с потерями. Более того, в районе Гуляйполя полк "Азов" взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублик Донбасса.
Вместе с тем, жители временно оккупированной Васильевки сегодня днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города.
Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.
Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в коллаборационизме самопровозглашенного мэра Энергодара Андрея Шевчика. Напомним, что мелитопольской депутатке от фракции ОПЗЖ Галине Данильченко, которую оккупанты представили как "исполняющий обязанности городского головы" правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме, а до того, 13 марта, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене.
На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность россияне запрещают.
Ограбление и вывоз имущества из мелитопольских предприятий набирает обороты. Так, по свидетельству мелитопольцев, в начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма.
Также поступает информация о том, что военные России захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было найдено археологами в 50-х годах прошлого столетия.
По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.
В Бердянске КП "Горсвет" прекратило свою работу из-за невозможности работать в законодательном поле Украины. Как отмечает исполком Бердянского горсовета, работа предприятия будет возобновлена после стабилизации ситуации в области".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
i тут питання до нашого уряду і до міра Мелітополя, якщо бачать що місто потрапляє в оточення. Чому не вивезли скіфське золото? Скільки за нього було суперечок у Голландії, важких суперечок з Росією, нарешті голландці нам його повернули і ми тут же його Росії віддали. Це якийсь ідіотизм!
Скифское золото из Крыма, на данный момент находится в Голландии и по нему вынесено постановление суда первой инстанции, а также Аппеляционного суда, кроме того, предс тоит разбор аппеляции в Верховном суде Нидерландов. Вы вместо того, чтобы с утра нажарить мужу каклет, занимаетесь распространением бредовой отсебятины.