В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала отчет о событиях в области 27 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале ОВА.

В сообщении отмечается: "На Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения. Российские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Великой Новоселкой и улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья. Успеха нет, отходят с потерями. Более того, в районе Гуляйполя полк "Азов" взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублик Донбасса.

Вместе с тем, жители временно оккупированной Васильевки сегодня днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города.

Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.

Читайте: Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в коллаборационизме самопровозглашенного мэра Энергодара Андрея Шевчика. Напомним, что мелитопольской депутатке от фракции ОПЗЖ Галине Данильченко, которую оккупанты представили как "исполняющий обязанности городского головы" правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме, а до того, 13 марта, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене.

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность россияне запрещают.

Ограбление и вывоз имущества из мелитопольских предприятий набирает обороты. Так, по свидетельству мелитопольцев, в начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма.

Смотрите: Бойцы "Азова" под Гуляйполем отбили атаку россиян и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Также поступает информация о том, что военные России захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было найдено археологами в 50-х годах прошлого столетия.

По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

В Бердянске КП "Горсвет" прекратило свою работу из-за невозможности работать в законодательном поле Украины. Как отмечает исполком Бердянского горсовета, работа предприятия будет возобновлена после стабилизации ситуации в области".

Читайте также: Российские оккупанты захватили две больницы в Бердянске, - ОВА

+9
Депутатів "ОПЗЖопників" посадити на кіл! 😡
показать весь комментарий
28.04.2022 02:53 Ответить
+6
Який жах, обов'язково в кожному місті знайдеться якась сволота, зрадник, якого хочеться задушити власними руками, тварини, будь вони Прокляті.
i тут питання до нашого уряду і до міра Мелітополя, якщо бачать що місто потрапляє в оточення. Чому не вивезли скіфське золото? Скільки за нього було суперечок у Голландії, важких суперечок з Росією, нарешті голландці нам його повернули і ми тут же його Росії віддали. Це якийсь ідіотизм!
показать весь комментарий
28.04.2022 04:59 Ответить
+6
Цікаво, чи можна оголосити ембарго на продаж збіжжя з РФ, через те, що воно може бути вкраденим в Україні?
показать весь комментарий
28.04.2022 06:44 Ответить
Депутатів "ОПЗЖопників" посадити на кіл! 😡
28.04.2022 02:53 Ответить
А ви знаєте, що є https://www.youtube.com/watch?v=59H5fgxIwLI люди , які вірять в безсмертя?
28.04.2022 03:03 Ответить
А ще ж молода ******... жити би ще й жити
28.04.2022 04:21 Ответить
Який жах, обов'язково в кожному місті знайдеться якась сволота, зрадник, якого хочеться задушити власними руками, тварини, будь вони Прокляті.
i тут питання до нашого уряду і до міра Мелітополя, якщо бачать що місто потрапляє в оточення. Чому не вивезли скіфське золото? Скільки за нього було суперечок у Голландії, важких суперечок з Росією, нарешті голландці нам його повернули і ми тут же його Росії віддали. Це якийсь ідіотизм!
28.04.2022 04:59 Ответить


Скифское золото из Крыма, на данный момент находится в Голландии и по нему вынесено постановление суда первой инстанции, а также Аппеляционного суда, кроме того, предс тоит разбор аппеляции в Верховном суде Нидерландов. Вы вместо того, чтобы с утра нажарить мужу каклет, занимаетесь распространением бредовой отсебятины.
28.04.2022 07:12 Ответить
вы может и жарите котлеты, а я мяса уже несколько лет не видела, богатенькая сволочь
28.04.2022 09:40 Ответить
Вы прошли афганскую войну?
28.04.2022 10:33 Ответить
Это верхушка айсберга. В крупных городах еще ничего, а в небольших, там где частный сектор, руссолдато ходят по домам, мародерят, пытают, насилуют.
28.04.2022 05:54 Ответить
Цікаво, чи можна оголосити ембарго на продаж збіжжя з РФ, через те, що воно може бути вкраденим в Україні?
28.04.2022 06:44 Ответить
Можна. Але загроза голоду цього не дасть зробити. Принаймні в цьому році.
28.04.2022 07:30 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
28.04.2022 09:55 Ответить
 
 