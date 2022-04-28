В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала отчет о событиях в области 27 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале ОВА.

В сообщении отмечается: "На Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения. Российские войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя и завладеть Великой Новоселкой и улучшить тактическое положение своей армии в направлении Запорожья. Успеха нет, отходят с потерями. Более того, в районе Гуляйполя полк "Азов" взял в плен несколько мобилизованных из псевдореспублик Донбасса.



Вместе с тем, жители временно оккупированной Васильевки сегодня днем сообщали об артиллерийских обстрелах. Звуки доносились от железнодорожного вокзала и одного из жилых кварталов города.



Сохраняется в Васильевке и проблема постоянного давления оккупантов на представителей местных властей с принуждением сложить полномочия путем написания заявлений.

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по подозрению в коллаборационизме самопровозглашенного мэра Энергодара Андрея Шевчика. Напомним, что мелитопольской депутатке от фракции ОПЗЖ Галине Данильченко, которую оккупанты представили как "исполняющий обязанности городского головы" правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме, а до того, 13 марта, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в госизмене.



На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, захватчики осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность россияне запрещают.



Ограбление и вывоз имущества из мелитопольских предприятий набирает обороты. Так, по свидетельству мелитопольцев, в начале недели была зафиксирована колонна из фур с заклеенными государственными регистрационными номерами и автомобилями сопровождения, которая вывозила остатки сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма.

Также поступает информация о том, что военные России захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. Коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, которое было найдено археологами в 50-х годах прошлого столетия.



По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границ", в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Они изымают технику у работников средств массовой информации и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.



В Бердянске КП "Горсвет" прекратило свою работу из-за невозможности работать в законодательном поле Украины. Как отмечает исполком Бердянского горсовета, работа предприятия будет возобновлена после стабилизации ситуации в области".

