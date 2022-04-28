УКР
Авіаудар по Запоріжжю: П'ятеро осіб травмовано, зокрема 11-річний хлопчик

запоріжжя

Внаслідок авіаудару російськими окупантами у Запоріжжі п'ять осіб зазнали травми, зокрема 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

За даними слідства, 28 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали авіаційного удару ракетою класу Х-55 "повітря-земля" по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки у приватному секторі міста. За попередніми даними, 5 людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Запоріжжя (2358) обстріл (30361) Офіс Генпрокурора (3393)
+12
Запорожье, держись! Храни вас Господь! 🙏😨
показати весь коментар
28.04.2022 17:46 Відповісти
+6
5 Копійок, ти там як?
показати весь коментар
28.04.2022 17:30 Відповісти
+6
твари, чтоб у вас на раше все сгорело нахрен...
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
5 Копійок, ти там як?
показати весь коментар
28.04.2022 17:30 Відповісти
это в городе или за дамбой ДнЭС?
показати весь коментар
28.04.2022 17:33 Відповісти
https://www.sq.com.ua/rus/novosti/28.04.2022/rossiiskie-oficery-nacali-rasstrelivat-svoix-soldat-pod-xarkovom-sbu https://www.sq.com.ua/rus/novosti/28.04.2022/rossiiskie-oficery-nacali-rasstrelivat-svoix-soldat-pod-xarkovom-sbu

показати весь коментар
28.04.2022 17:32 Відповісти
Подякуйте кучмі та пустовойтенку за ці ракети та літаки.Документ 2032-99-п, поточна редакція - Прийняття від 02.11.1999 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-%D0%BF/card3#Files
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
Было 1100, продали 600, а где остальные.
показати весь коментар
28.04.2022 17:41 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
По домовленості з США Україна повинна була знищити всі ці ракети та літаки.Але коли росія побачила,що у них на росії практично не має таких ракет,та обмаль важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС які несуть ці ракети вони вирішили їх вибити для своїх потреб.Вони не були продані,а були передані за газові борги українських олігархів!
показати весь коментар
28.04.2022 17:48 Відповісти
Запорожье, держись! Храни вас Господь! 🙏😨
показати весь коментар
28.04.2022 17:46 Відповісти
твари, чтоб у вас на раше все сгорело нахрен...
показати весь коментар
28.04.2022 17:55 Відповісти
новые завезенные наводчики
показати весь коментар
28.04.2022 18:05 Відповісти
Кажуть що ці люди втекли від війни з якогось села і поселились тут у родичів, а вона і тут їх знайшла.
показати весь коментар
28.04.2022 18:14 Відповісти
Генеральний директор д.п.ЛУЧ пан Коростельов, 2(два) року тому, просив 40млн$, щоб закрити небо вітчизняним ПВО(ближньої та середньої дальності)!!! Що йому відповіла Ze-влада? Правильно,-не на часі...
показати весь коментар
28.04.2022 18:22 Відповісти
Бабки перед подъездом рассказывали что за 40 млн.$ можно "закрыть небо" самой большой страны Европы?
показати весь коментар
28.04.2022 19:05 Відповісти
Це був ромський будинок. Фашики теж зживали зі світу ромів та євреїв в першу чергу.
показати весь коментар
28.04.2022 18:30 Відповісти
 
 