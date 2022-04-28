Авіаудар по Запоріжжю: П'ятеро осіб травмовано, зокрема 11-річний хлопчик
Внаслідок авіаудару російськими окупантами у Запоріжжі п'ять осіб зазнали травми, зокрема 11-річний хлопчик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 28 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ завдали авіаційного удару ракетою класу Х-55 "повітря-земля" по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки у приватному секторі міста. За попередніми даними, 5 людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
