Відбувся черговий обмін полоненими: Звільнено 45 громадян України

Сьогодні з російського полону звільнили 45 громадян України.

Про це у Telegram повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей.



13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені). Також повертаємо додому 12 наших цивільних", - йдеться в повідомленні.

