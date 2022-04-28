Состоялся очередной обмен пленными: освобождены 45 граждан Украины

Сегодня из российского плена освободили 45 граждан Украины.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей.

13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - говорится в сообщении.

