11 965 34

Состоялся очередной обмен пленными: освобождены 45 граждан Украины

обмін

Сегодня из российского плена освободили 45 граждан Украины.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей.

13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - говорится в сообщении.

обмен (1489) пленные (2215) Верещук Ирина (507)
+15
Тебе послать за рускім кораблем?
28.04.2022 18:17 Ответить
+14
Почти 30% гражданских ... Мда. Кто именно эти "гражданские" естественно замяли для ясности. Они нужнее и дороже наших воинов? Рашистам же отдали 45 военных.
Попахивает ********* каким-то ...
28.04.2022 18:52 Ответить
+9
Слава Богу.
28.04.2022 18:09 Ответить
Слава Богу.
28.04.2022 18:09 Ответить
Это для тебя Его нет,твой бог-сатана.
28.04.2022 18:48 Ответить
Якби Бога не було Україну б окупували орди пекла.
28.04.2022 18:55 Ответить
Бог в каждом из нас. Почитай Хайнлайна.

«Чужак в чужой стране» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Stranger in a Strange Land https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-1 [1] , название также часто переводится на русский язык как «Чужак в стране чужой»; рабочее название (в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C рукописи ) The Heretic - «Еретик») - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 фантастический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD философский роман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD Роберта Хайнлайна , удостоенный премии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F) Хьюго » в https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5 1962 году . Одно из немногих фантастических произведений, включённых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Библиотекой Конгресса в список книг, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 сформировавших Америку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5#cite_note-2 [2] .
28.04.2022 19:41 Ответить
Ну ви не вірите в Бога, це зрозуміло.
А Бог у вас вірить?
28.04.2022 20:33 Ответить
картинку надо поменять, ей уже года 3, можно ж найти другую
28.04.2022 18:10 Ответить
Тебе послать за рускім кораблем?
28.04.2022 18:17 Ответить
Пришел кацап. А вот зачем ты живешь? Чтобы что? Кому ты нужен? Чего ты своим существованием добился? И, коль уж ты не самоубился, какого хера ты нас яитаешь? Тераз, как и было указано ранее - за кораблем.
28.04.2022 18:28 Ответить
Нах пішло, свиняче рило. Де ти було до війни? - Реєстрація:26.03.2022

А зараз у Прігожина грошей забажало - їсти нічого?
28.04.2022 18:28 Ответить
Тоді нахєра ти тут зареєструвався?
Здрисни і нє отсвєчівай!
28.04.2022 18:32 Ответить
А ты для чего сюда зашел ? Срач устроить ? Не расплескал по дороге свое дерьмо ?
показать весь комментарий
Слава Героям!
28.04.2022 18:21 Ответить
Слава Героям!
28.04.2022 18:23 Ответить
А що за обміни цивільних, такого обмінного фонду в ***** море?
28.04.2022 18:24 Ответить
Где коммент? Слава Героям? Вы Шото попутали?
28.04.2022 18:25 Ответить
Ботва прокацапська, а чого ти сюди приперлася ? Інформація є потужною зброєю, особливо в ********* онлайн світі.
28.04.2022 18:27 Ответить
а 12 цивільних міняли на таких же цивільних? чи на військовополонених орків? Відповідь очевидна.
28.04.2022 18:32 Ответить
Скажи честно, допустим (не дай Бог конечно) ты или твои близкие попадете в плен к свинособакам, ты захочешь что бы тебя/близкого замордовали в тюрьме до смерти или все же будешь молить Бога что бы обменяли, и неважно на кого?
28.04.2022 19:32 Ответить
так у них в заложниках три области и сотни тысяч гражданских? зачем тогда с ними воевать, и брать в плен?
28.04.2022 19:39 Ответить
обменом орков на гражданских заложников сами провоцируют их брать заложников.
28.04.2022 19:40 Ответить
я в оккупации
28.04.2022 20:59 Ответить
добре. А куди потім діваються обмінені? бо про жодного досі з попередніх обмінів інформації немає
28.04.2022 18:40 Ответить
Почти 30% гражданских ... Мда. Кто именно эти "гражданские" естественно замяли для ясности. Они нужнее и дороже наших воинов? Рашистам же отдали 45 военных.
Попахивает ********* каким-то ...
28.04.2022 18:52 Ответить
А скоко таксистов и маргиналов поменяли, а разминирущая крынский перешеек баба?
28.04.2022 19:08 Ответить
це дуже добре.
погано, що так все непрозоро і незрозуміло. кого на кого міняють і за кого радіти.
28.04.2022 19:28 Ответить
Отличные новости
28.04.2022 19:30 Ответить
Опять таксисты и ларечники? Ведь меняют то на рашистских вояк, т.к. мы мирных в плен не брали, ведь воюем на своей территории. Опять повторяется зелёная фигня.. как в 2019-20 гг.? кто эти мирные и как они попадали в списки?
28.04.2022 19:32 Ответить
На мою думку на кого міняют нам і не треба знати головне всі вони наші і в дома. Необов'язково бути военним щоб бити окупантов.
28.04.2022 19:35 Ответить
Ось тільки ні коли не називаєтся цифра скільки рашиських виродків випустили і хто серед них можливо пілоти. Тому що коли обміни були з орками лднр то відпустили терористів ворогів ,а обміняли переважно не на військовополонених ,а невідомих людей.
28.04.2022 20:15 Ответить
Давно треба брати ПМР - буде обмінний фонд і військових і цивільних, як давно хоче Верещук
28.04.2022 21:38 Ответить
 
 