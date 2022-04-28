11 965 34
Состоялся очередной обмен пленными: освобождены 45 граждан Украины
Сегодня из российского плена освободили 45 граждан Украины.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей.
13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", - говорится в сообщении.
5 копійок
28.04.2022 18:17
Jonathan Jones
28.04.2022 18:52
Users Win
28.04.2022 18:09
А Бог у вас вірить?
А зараз у Прігожина грошей забажало - їсти нічого?
Здрисни і нє отсвєчівай!
Попахивает ********* каким-то ...
погано, що так все непрозоро і незрозуміло. кого на кого міняють і за кого радіти.