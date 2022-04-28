УКР
Працівники ООН готові здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя, - Гутерріш

зеленський,гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що керівництво України й Росії погодились на організацію евакуації цивільного населення з Маріуполя міжнародними організаціями, зокрема ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента

Гутерріш зазнеачив: "Під час мого візиту до Москви президент Путін в цілому дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для евакуації цивільних з "Азовсталі". Сьогодні у нас із паном Зеленським була можливість обговорити це питання. Поки ми з вами говоримо, тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність.

Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних та постачань. Сьогодні жителі Маріуполя перебувають у відчаї і потребують саме такого кроку. Маріуполь - це криза в кризі. Тисячі громадянських потребують життєво важливої допомоги, багато людей похилого віку, хворих і людей з обмеженою мобільністю. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові до негайних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський

Водночас Зеленський підкреслив, що попри гадану готовність Путіна сприяти організації евакуаційного маршруту для цивільного населення з Маріуполя, російські окупанти продовжували вести нищівні обстріли заводу "Азовсталь", де переховуються мирні маріупольці.

Президент додав, що бомбардування російських окупантів продовжувалися навіть тоді, коли секретар Гутерріш проводив перемовини з Путіним у Москві 26 квітня.

Зеленський висловив сподівання, що завдяки сприянню ООН вдасться вивести цивільне населення з Маріуполя живими. Він попросив Гутерріша також допомогти повернути додому українців, яких незаконно депортували на територію Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя

Топ коментарі
+14
И в знак согласия с Гутерешем , ***** бахнул ракетой по Киеву .
28.04.2022 22:25 Відповісти
+10
Хм. Ну подивимося, що значать для москалів ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
28.04.2022 22:27 Відповісти
+9
///
"Ракетные удары по Киеву в тот момент, когда там находится генеральный секретарь ООН.
Это все, что нужно знать о влиянии международных бессмысленных организаций в современном мире и об отношении роZZии к ним и к международному праву.
Ну, как вам, Гутерриш, весело? Посидел с новым фюрером за знаменитым столом в Москве? Пообщался? Много нарешал?
Жалкие импотенты", - написал на своей странице в Facebook Борис Филатов.
28.04.2022 22:27 Відповісти
Евакуацію на територію, підконтрольну Україні. А то знаєм ми вас
28.04.2022 22:23 Відповісти
Думаешь клоуну не пофик куда вывезут? Просто мосийчучка об этом не скажет
28.04.2022 22:25 Відповісти
Була друга інформація про не досягнення результату
28.04.2022 23:00 Відповісти
И в знак согласия с Гутерешем , ***** бахнул ракетой по Киеву .
28.04.2022 22:25 Відповісти
не дасть їм ***** можливості еваккуації на нашу територію. Хіба що в сибір... і в гулаг
28.04.2022 22:27 Відповісти
Хм. Ну подивимося, що значать для москалів ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
28.04.2022 22:27 Відповісти
Нічого не значить. Ху..ло переговорив з Гутеррешем, і тут же бахнув вслід йому по Києву. От вам і відношення до ООН. Таке ж відношення у нього і до червоного хреста. На жаль, старий виродок з'їхав повністю з розуму.
28.04.2022 22:35 Відповісти
Що значать... Зайва стаття витрат, от і все.
28.04.2022 22:37 Відповісти
28.04.2022 22:27 Відповісти
Вася, ти можеш назвати хоча б одну державу, яка б вийшла з ООН? 10000%, що ні. То сиди собі тихенько й не лізь туди, де ти ніхіба не петриш.
28.04.2022 22:37 Відповісти
Хочу запитати ( без всякого сарказму, бо дійсно не розумію): ну от виженуть кацапів з ООН і чим це зараз нам допоможе?
28.04.2022 22:44 Відповісти
з радбезу ООН заодно викинуть. Нам то, може, це допоможе мало - а от касапам зашкодить на 200%
29.04.2022 00:28 Відповісти
Обана!
Болгарія «не буде терпіти шантаж росії» і може зупинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
https://mind.ua/news/20240469-bolgariya-ne-bude-terpiti-shantazh-rosiyi-i-mozhe-zupiniti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-serbiyi-ta-ugorshchi
28.04.2022 22:28 Відповісти
Якщо не помиляюся, кацапи вчора заявили, що вони ні на які "евакуації" під егідою ООН і МКЧХ не погоджувалися...
28.04.2022 22:34 Відповісти
Правильно Філатов про оон написав-нічого не варті імпотенти
28.04.2022 22:40 Відповісти
А навкін йорщик сказав, що . Що означає - розбомлять кацапи цю гутеррешню "евакуацію"
28.04.2022 22:41 Відповісти
А про наших воєнних не йдеться??????!!!!! На територію третьої країни!
28.04.2022 22:49 Відповісти
Судячи з дій, а не слів Верховного головнокомандувача, Генерального штабу, позиції очільників переговорної групи Арахамії-Подоляка - український гарнізон захисників Маріуполя, костяк якого складає Азов, - є кісткою в горлі як російського вищого військово-політичного керівництва так, схоже, й українського.
28.04.2022 23:12 Відповісти
Ну так Подляка так и сказал, шо из-за сопротивления "Азова" мирный договорняк с рашкой застопорился. Походу Арахам договорился, что сдаёт ***** весь юг Украины. Вот только "Азов" не даёт Арахаму с Подлякой ударить по рукам с кацапами
28.04.2022 23:31 Відповісти
По ходу дві фамілії відомі( та вони були відомі давно)...шукаємо решта, навіть знаю де. Лишається питання-"розхитувати" човен чи ні? Інакше вони взагалі його перекинуть...
29.04.2022 06:56 Відповісти
 
 