Працівники ООН готові здійснити евакуацію цивільних з Маріуполя, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що керівництво України й Росії погодились на організацію евакуації цивільного населення з Маріуполя міжнародними організаціями, зокрема ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента
Гутерріш зазнеачив: "Під час мого візиту до Москви президент Путін в цілому дав згоду на залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для евакуації цивільних з "Азовсталі". Сьогодні у нас із паном Зеленським була можливість обговорити це питання. Поки ми з вами говоримо, тривають інтенсивні дискусії щодо перетворення цієї пропозиції на реальність.
Ефективні гуманітарні коридори, локальне припинення бойових дій, безпечні маршрути для цивільних та постачань. Сьогодні жителі Маріуполя перебувають у відчаї і потребують саме такого кроку. Маріуполь - це криза в кризі. Тисячі громадянських потребують життєво важливої допомоги, багато людей похилого віку, хворих і людей з обмеженою мобільністю. Їм потрібен рятівний маршрут, щоб залишити це пекло".
Водночас Зеленський підкреслив, що попри гадану готовність Путіна сприяти організації евакуаційного маршруту для цивільного населення з Маріуполя, російські окупанти продовжували вести нищівні обстріли заводу "Азовсталь", де переховуються мирні маріупольці.
Президент додав, що бомбардування російських окупантів продовжувалися навіть тоді, коли секретар Гутерріш проводив перемовини з Путіним у Москві 26 квітня.
Зеленський висловив сподівання, що завдяки сприянню ООН вдасться вивести цивільне населення з Маріуполя живими. Він попросив Гутерріша також допомогти повернути додому українців, яких незаконно депортували на територію Росії.
"Ракетные удары по Киеву в тот момент, когда там находится генеральный секретарь ООН.
Это все, что нужно знать о влиянии международных бессмысленных организаций в современном мире и об отношении роZZии к ним и к международному праву.
Ну, как вам, Гутерриш, весело? Посидел с новым фюрером за знаменитым столом в Москве? Пообщался? Много нарешал?
Жалкие импотенты", - написал на своей странице в Facebook Борис Филатов.
