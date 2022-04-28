РУС
Работники ООН готовы эвакуировать гражданских из Мариуполя, - Гутерриш

зеленський,гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя силами международных организаций, в частности - ООН и Международного комитета Красного Креста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Гутерриш отметил: "Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста для эвакуации гражданских с "Азовстали". Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии о превращении этого предложения в реальность.

Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, многие пожилые люди, больные и люди с ограниченной мобильностью. Им нужен спасательный маршрут, чтобы оставить этот ад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к немедленным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали", - Зеленский

В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на предполагаемую готовность Путина способствовать организации эвакуационного маршрута для гражданского населения из Мариуполя, российские оккупанты продолжали вести сокрушительные обстрелы завода "Азовсталь", где скрываются мирные мариупольцы.

Президент добавил, что бомбардировки российских оккупантов продолжались даже тогда, когда секретарь Гутерриш проводил переговоры с Путиным в Москве 26 апреля.

Зеленский выразил надежду, что благодаря содействию ООН удастся вывести гражданское население из Мариуполя живым. Он попросил Гутерриша также помочь вернуть домой украинцев, незаконно депортированных на территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН сформировала команду по эвакуации граждан из Мариуполя

Мариуполь (5741) эвакуация (2157) Гутерриш Антониу (350)
+14
И в знак согласия с Гутерешем , ***** бахнул ракетой по Киеву .
28.04.2022 22:25
+10
Хм. Ну подивимося, що значать для москалів ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
28.04.2022 22:27
+9
///
"Ракетные удары по Киеву в тот момент, когда там находится генеральный секретарь ООН.
Это все, что нужно знать о влиянии международных бессмысленных организаций в современном мире и об отношении роZZии к ним и к международному праву.
Ну, как вам, Гутерриш, весело? Посидел с новым фюрером за знаменитым столом в Москве? Пообщался? Много нарешал?
Жалкие импотенты", - написал на своей странице в Facebook Борис Филатов.
28.04.2022 22:27
Евакуацію на територію, підконтрольну Україні. А то знаєм ми вас
28.04.2022 22:23
Думаешь клоуну не пофик куда вывезут? Просто мосийчучка об этом не скажет
28.04.2022 22:25
Була друга інформація про не досягнення результату
28.04.2022 23:00
И в знак согласия с Гутерешем , ***** бахнул ракетой по Киеву .
28.04.2022 22:25
не дасть їм ***** можливості еваккуації на нашу територію. Хіба що в сибір... і в гулаг
28.04.2022 22:27
Хм. Ну подивимося, що значать для москалів ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста.
28.04.2022 22:27
Нічого не значить. Ху..ло переговорив з Гутеррешем, і тут же бахнув вслід йому по Києву. От вам і відношення до ООН. Таке ж відношення у нього і до червоного хреста. На жаль, старий виродок з'їхав повністю з розуму.
28.04.2022 22:35
Що значать... Зайва стаття витрат, от і все.
28.04.2022 22:37
///
"Ракетные удары по Киеву в тот момент, когда там находится генеральный секретарь ООН.
Это все, что нужно знать о влиянии международных бессмысленных организаций в современном мире и об отношении роZZии к ним и к международному праву.
Ну, как вам, Гутерриш, весело? Посидел с новым фюрером за знаменитым столом в Москве? Пообщался? Много нарешал?
Жалкие импотенты", - написал на своей странице в Facebook Борис Филатов.
28.04.2022 22:27
Вася, ти можеш назвати хоча б одну державу, яка б вийшла з ООН? 10000%, що ні. То сиди собі тихенько й не лізь туди, де ти ніхіба не петриш.
28.04.2022 22:37
Хочу запитати ( без всякого сарказму, бо дійсно не розумію): ну от виженуть кацапів з ООН і чим це зараз нам допоможе?
28.04.2022 22:44
з радбезу ООН заодно викинуть. Нам то, може, це допоможе мало - а от касапам зашкодить на 200%
29.04.2022 00:28
Обана!
Болгарія «не буде терпіти шантаж росії» і може зупинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
https://mind.ua/news/20240469-bolgariya-ne-bude-terpiti-shantazh-rosiyi-i-mozhe-zupiniti-tranzit-rosijskogo-gazu-do-serbiyi-ta-ugorshchi
28.04.2022 22:28
Якщо не помиляюся, кацапи вчора заявили, що вони ні на які "евакуації" під егідою ООН і МКЧХ не погоджувалися...
28.04.2022 22:34
Правильно Філатов про оон написав-нічого не варті імпотенти
28.04.2022 22:40
А навкін йорщик сказав, що . Що означає - розбомлять кацапи цю гутеррешню "евакуацію"
28.04.2022 22:41
А про наших воєнних не йдеться??????!!!!! На територію третьої країни!
28.04.2022 22:49
Судячи з дій, а не слів Верховного головнокомандувача, Генерального штабу, позиції очільників переговорної групи Арахамії-Подоляка - український гарнізон захисників Маріуполя, костяк якого складає Азов, - є кісткою в горлі як російського вищого військово-політичного керівництва так, схоже, й українського.
28.04.2022 23:12
Ну так Подляка так и сказал, шо из-за сопротивления "Азова" мирный договорняк с рашкой застопорился. Походу Арахам договорился, что сдаёт ***** весь юг Украины. Вот только "Азов" не даёт Арахаму с Подлякой ударить по рукам с кацапами
28.04.2022 23:31
По ходу дві фамілії відомі( та вони були відомі давно)...шукаємо решта, навіть знаю де. Лишається питання-"розхитувати" човен чи ні? Інакше вони взагалі його перекинуть...
29.04.2022 06:56
 
 