Работники ООН готовы эвакуировать гражданских из Мариуполя, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что руководство Украины и России согласилось на организацию эвакуации гражданского населения из Мариуполя силами международных организаций, в частности - ООН и Международного комитета Красного Креста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Гутерриш отметил: "Во время моего визита в Москву президент Путин в целом дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста для эвакуации гражданских с "Азовстали". Сегодня у нас с господином Зеленским была возможность обсудить этот вопрос. Пока мы с вами говорим, продолжаются интенсивные дискуссии о превращении этого предложения в реальность.

Эффективные гуманитарные коридоры, локальное прекращение боевых действий, безопасные маршруты для гражданских и поставок. Сегодня жители Мариуполя находятся в отчаянии и нуждаются именно в таком шаге. Мариуполь – это кризис в кризисе. Тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи, многие пожилые люди, больные и люди с ограниченной мобильностью. Им нужен спасательный маршрут, чтобы оставить этот ад".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к немедленным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали", - Зеленский

В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на предполагаемую готовность Путина способствовать организации эвакуационного маршрута для гражданского населения из Мариуполя, российские оккупанты продолжали вести сокрушительные обстрелы завода "Азовсталь", где скрываются мирные мариупольцы.

Президент добавил, что бомбардировки российских оккупантов продолжались даже тогда, когда секретарь Гутерриш проводил переговоры с Путиным в Москве 26 апреля.

Зеленский выразил надежду, что благодаря содействию ООН удастся вывести гражданское население из Мариуполя живым. Он попросил Гутерриша также помочь вернуть домой украинцев, незаконно депортированных на территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН сформировала команду по эвакуации граждан из Мариуполя