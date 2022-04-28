З'явилася надія на евакуацію цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що після зустрічі президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем з'явилася надія на евакуацію цивільних осіб із "Азовсталі" в Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Верещук написала у телеграмі.
"Президент Зеленський сьогодні зустрівся із Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. З'явилася надія, що нам вдасться евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один із топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію"., зазначила вона.
Сейчас он заявил в ООН - что Совбез зе работает.
Ни войну не предотвращает - ни даже гражданское население не спасает.
И сейчас он предложит всем странам лишить Россию вето в Совбезе.