8 136 25

З'явилася надія на евакуацію цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі, - Верещук

верещук

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що після зустрічі президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем з'явилася надія на евакуацію цивільних осіб із "Азовсталі" в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Верещук написала у телеграмі. 

"Президент Зеленський сьогодні зустрівся із Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. З'явилася надія, що нам вдасться евакуювати цивільних з Азовсталі. Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один із топ-пріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію"., зазначила вона.

На сьогодні домовленостей про гумкоридор з Маріуполя немає. Росія односторонньо заявила про нібито його відкриття, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3261) Азовсталь (447) Верещук Ірина (686)
Топ коментарі
+33
Ага. По тому как ***** выстрелил ракетами в спину генсеку ООН, мы видим позитивные договоренности
показати весь коментар
28.04.2022 23:55 Відповісти
+19
Лапша на вуха може хватить брихати
показати весь коментар
28.04.2022 23:54 Відповісти
+15
Они должны перестать бомбить. Это первое. А то некого эвакуировать будет. Второе это раненые. Они должны быть эвакуированы. И самый сложный вопрос это с комбатантами. Красный крест должен гарантировать соблюдение Женевской конвенции и обмен.
показати весь коментар
28.04.2022 23:57 Відповісти
Генсек не дурак - он ездил не зря.
Сейчас он заявил в ООН - что Совбез зе работает.
Ни войну не предотвращает - ни даже гражданское население не спасает.

И сейчас он предложит всем странам лишить Россию вето в Совбезе.
показати весь коментар
29.04.2022 06:59 Відповісти
Они должны перестать бомбить. Это первое. А то некого эвакуировать будет. Второе это раненые. Они должны быть эвакуированы. И самый сложный вопрос это с комбатантами. Красный крест должен гарантировать соблюдение Женевской конвенции и обмен.
показати весь коментар
28.04.2022 23:57 Відповісти
Свята наївність.
показати весь коментар
28.04.2022 23:59 Відповісти
Зелена недолугість.
показати весь коментар
29.04.2022 00:06 Відповісти
Жодне з двох слів не може бути застосоване до цієї особ
показати весь коментар
29.04.2022 00:07 Відповісти
сознательное предательство
показати весь коментар
29.04.2022 00:40 Відповісти
Вэрещучка опять завэрэщала. Курица безмозглая
показати весь коментар
29.04.2022 00:07 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 00:12 Відповісти
Ви нормальні? Вам під час війни треба докладати де генерали воюючі перебувають, може ще точну адресу дати?
показати весь коментар
29.04.2022 00:15 Відповісти
А он разве воюет ?
показати весь коментар
29.04.2022 04:54 Відповісти
Так хотя бы сказали, что Марченка перекинули на другое направление. А так пропал и всё. Может его грохнули по-тихому и где-то прикопали. Может выкинули, бо мешал сдавать юг Украины. ЗЕшобла сделает шо угодно, лишь бы угодить *****. Тысячи предположений. Так шо с генералом Марченко?
показати весь коментар
29.04.2022 20:07 Відповісти
Одеса
показати весь коментар
29.04.2022 08:31 Відповісти
Потрібно думати за причину і наслідок.Чому москалі так швидко захопили частини півдня?
показати весь коментар
29.04.2022 00:19 Відповісти
Потому что этот инфантильный имбецил ещё 22 февраля не верил в войну с рашкой https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/22/7324941/ а 21 го призывал спать спокойно (ведь войны то не будет). Просто у нас всё как всегда - зима настала очень неожиданно, - первого декабря. Петя и его генералитет тоже не верил что рашкаваны введут войска на Донбасс в августе 2014го, об этом Билецкий говорил, когда Бутусов, Билецкий и генералы встречались в Днепре, то Петины генералы говорили что "Нее, рашкаваны не введут войска на Донбасс". Каждый през что у нас был нереальные инфантильные имбецилы, Кравчук и Кучма сдали ЯО, а стратегические бомбардировщики распилили на металалом по прозьбе американцев, а также обычные крылатые ракеты, которыми нас утюжат рашкаваны, плюс множество артилерии и танков. Ющ по просьбе их же отказался от противопехотных мин и кучи ПЗРК, утилизировал Скады. Овоч взялся ликвидировать армию с помощью ВВХного ставленника в качестве министра обороны. Петя и Зеблик просто мародеры и тупые инфантильные мрази, которые думали что всё будет норм и ВВХ развязал бойню на Донбассе видимо исключительно для того чтоб дать Украине победить гопников и чтоб у Украины был свой день победы, а не для того чтоб отжать у нас Донбасс.
показати весь коментар
29.04.2022 01:58 Відповісти
А кто его предоставит? Кацапы? Эта дура уже начинает напрягать
показати весь коментар
29.04.2022 00:31 Відповісти
вєрєсчучка - найбезтолковіща тьотка на довольствії держави
показати весь коментар
29.04.2022 01:27 Відповісти
ага, разом з гутерішем відправлять всіх цивільних в динири на фільтрацію. Українців винищать, а прокацаплених відправлять сибір осваївать
показати весь коментар
29.04.2022 01:41 Відповісти
Після ракетного удару по Києву - надія вмерла.
показати весь коментар
29.04.2022 06:32 Відповісти
Навіть не знаю, що більше вбиває Україну, продажність влади, чи її тупість...
показати весь коментар
29.04.2022 09:13 Відповісти
Хуже всего заниматься самообманом!
показати весь коментар
29.04.2022 09:16 Відповісти
І головне, ця курка отримує 300000 на місяць. Навіть зараз. І регулярні преміальні. І шалений соцпакет. Дві 30-денні відпустки на рік. Компенсацію за житло і комуналку. І це ще не повний перелік. А толку від неї менше ніж від консьєржа в багатоквартирному будинку...
показати весь коментар
29.04.2022 22:14 Відповісти
 
 