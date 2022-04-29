Появилась надежда на эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе, - Верещук
Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что после встречи президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем появилась надежда на эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали" в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук написала в телеграме.
"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Появилась надежда, что нам удастся эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - отметила она.
