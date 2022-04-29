РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 136 25

Появилась надежда на эвакуацию гражданских с "Азовстали" в Мариуполе, - Верещук

верещук

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает, что после встречи президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем появилась надежда на эвакуацию гражданских лиц с "Азовстали" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Верещук написала в телеграме.

"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Появилась надежда, что нам удастся эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - отметила она.

Читайте также: На сегодняшний день договоренностей о гумкоридоре из Мариуполя нет. Россия односторонне заявила о якобы его открытии, - Верещук

Автор: 

Мариуполь (5741) Азовсталь (380) Верещук Ирина (507)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Ага. По тому как ***** выстрелил ракетами в спину генсеку ООН, мы видим позитивные договоренности
показать весь комментарий
28.04.2022 23:55 Ответить
+19
Лапша на вуха може хватить брихати
показать весь комментарий
28.04.2022 23:54 Ответить
+15
Они должны перестать бомбить. Это первое. А то некого эвакуировать будет. Второе это раненые. Они должны быть эвакуированы. И самый сложный вопрос это с комбатантами. Красный крест должен гарантировать соблюдение Женевской конвенции и обмен.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лапша на вуха може хватить брихати
показать весь комментарий
28.04.2022 23:54 Ответить
Ага. По тому как ***** выстрелил ракетами в спину генсеку ООН, мы видим позитивные договоренности
показать весь комментарий
28.04.2022 23:55 Ответить
Генсек не дурак - он ездил не зря.
Сейчас он заявил в ООН - что Совбез зе работает.
Ни войну не предотвращает - ни даже гражданское население не спасает.

И сейчас он предложит всем странам лишить Россию вето в Совбезе.
показать весь комментарий
29.04.2022 06:59 Ответить
Они должны перестать бомбить. Это первое. А то некого эвакуировать будет. Второе это раненые. Они должны быть эвакуированы. И самый сложный вопрос это с комбатантами. Красный крест должен гарантировать соблюдение Женевской конвенции и обмен.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:57 Ответить
Свята наївність.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:59 Ответить
Зелена недолугість.
показать весь комментарий
29.04.2022 00:06 Ответить
Жодне з двох слів не може бути застосоване до цієї особ
показать весь комментарий
29.04.2022 00:07 Ответить
сознательное предательство
показать весь комментарий
29.04.2022 00:40 Ответить
Вэрещучка опять завэрэщала. Курица безмозглая
показать весь комментарий
29.04.2022 00:07 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 00:12 Ответить
Ви нормальні? Вам під час війни треба докладати де генерали воюючі перебувають, може ще точну адресу дати?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:15 Ответить
А он разве воюет ?
показать весь комментарий
29.04.2022 04:54 Ответить
Так хотя бы сказали, что Марченка перекинули на другое направление. А так пропал и всё. Может его грохнули по-тихому и где-то прикопали. Может выкинули, бо мешал сдавать юг Украины. ЗЕшобла сделает шо угодно, лишь бы угодить *****. Тысячи предположений. Так шо с генералом Марченко?
показать весь комментарий
29.04.2022 20:07 Ответить
Одеса
показать весь комментарий
29.04.2022 08:31 Ответить
Потрібно думати за причину і наслідок.Чому москалі так швидко захопили частини півдня?
показать весь комментарий
29.04.2022 00:19 Ответить
Потому что этот инфантильный имбецил ещё 22 февраля не верил в войну с рашкой https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/22/7324941/ а 21 го призывал спать спокойно (ведь войны то не будет). Просто у нас всё как всегда - зима настала очень неожиданно, - первого декабря. Петя и его генералитет тоже не верил что рашкаваны введут войска на Донбасс в августе 2014го, об этом Билецкий говорил, когда Бутусов, Билецкий и генералы встречались в Днепре, то Петины генералы говорили что "Нее, рашкаваны не введут войска на Донбасс". Каждый през что у нас был нереальные инфантильные имбецилы, Кравчук и Кучма сдали ЯО, а стратегические бомбардировщики распилили на металалом по прозьбе американцев, а также обычные крылатые ракеты, которыми нас утюжат рашкаваны, плюс множество артилерии и танков. Ющ по просьбе их же отказался от противопехотных мин и кучи ПЗРК, утилизировал Скады. Овоч взялся ликвидировать армию с помощью ВВХного ставленника в качестве министра обороны. Петя и Зеблик просто мародеры и тупые инфантильные мрази, которые думали что всё будет норм и ВВХ развязал бойню на Донбассе видимо исключительно для того чтоб дать Украине победить гопников и чтоб у Украины был свой день победы, а не для того чтоб отжать у нас Донбасс.
показать весь комментарий
29.04.2022 01:58 Ответить
А кто его предоставит? Кацапы? Эта дура уже начинает напрягать
показать весь комментарий
29.04.2022 00:31 Ответить
вєрєсчучка - найбезтолковіща тьотка на довольствії держави
показать весь комментарий
29.04.2022 01:27 Ответить
ага, разом з гутерішем відправлять всіх цивільних в динири на фільтрацію. Українців винищать, а прокацаплених відправлять сибір осваївать
показать весь комментарий
29.04.2022 01:41 Ответить
Після ракетного удару по Києву - надія вмерла.
показать весь комментарий
29.04.2022 06:32 Ответить
Навіть не знаю, що більше вбиває Україну, продажність влади, чи її тупість...
показать весь комментарий
29.04.2022 09:13 Ответить
Хуже всего заниматься самообманом!
показать весь комментарий
29.04.2022 09:16 Ответить
І головне, ця курка отримує 300000 на місяць. Навіть зараз. І регулярні преміальні. І шалений соцпакет. Дві 30-денні відпустки на рік. Компенсацію за житло і комуналку. І це ще не повний перелік. А толку від неї менше ніж від консьєржа в багатоквартирному будинку...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:14 Ответить
 
 