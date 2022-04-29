Поліція відкрила вже понад 100 справ щодо російських злочинів в Маріуполі

За час повномасштабної війни на території Донецької області поліція зафіксувала 721 військовий злочин російських окупантів. З яких 124, а це 17% від загальної кількості, вони скоїли в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко розповіла в ефірі на Вільному радіо.

"З початку російського вторгнення в місті Маріуполь слідчими було внесено 124 кримінальних провадження. 54 кримінальні справи відкриті за статтею 438 Кримінального кодексу України — про порушення законів та звичаїв війни. На 2-му місці кримінальні справи за статтею 110 — посягання на територіальну цілісність України. Відкриті також 40 кримінальних проваджень за захоплення представників влади або правоохоронних органів.", — говорить речниця поліції Донеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі від ворожих снарядів загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова

Зазначається, що усі кримінальні провадження розслідуються в тому ж порядку, як і в довоєнні часи.

"Коли була можливість фіксувати злочини, слідчі виїжджали на місця, опитували, проводили слідчі дії, документували. Зараз ми намагаємося зафіксувати злочини по фотофіксації, відеофіксації і вносити кримінальні провадження. Є такі провадження, які вносяться окремо, потім об’єднуються по певному випадку", — додає речниця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Всю ніч окупанти скидали багатотонні авіабомби на польовий шпиталь на "Азовсталі", частина приміщення завалилася, є загиблі, - "Азов". ВIДЕО

Олександра Гаврилко підкеслює, наразі у Маріуполі є зведений загін поліції. З правоохоронцями Маріуполя зв'язок є, проте наразі вони виконують більше функції військових.

Окрім цього речниця поліції Донеччини повідомила, що за статею колабораційну діяльність на території області відкрито 22 кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР.