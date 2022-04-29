Полиция открыла уже более 100 дел относительно российских преступлений в Мариуполе

За время полномасштабной войны на территории Донецкой области полиция зафиксировала 721 военное преступление российских оккупантов. Из которых 124, а это 17% от общего количества, они совершили в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь полиции Донетчины Александра Гаврилко рассказала в эфире на Вільному радіо.

"С начала российского вторжения в городе Мариуполь следователями было внесено 124 уголовных производства. 54 уголовных дела возбуждены по статье 438 Уголовного кодекса Украины - о нарушении законов и обычаев войны. На втором месте уголовные дела по статье 110 - посягательство на территорию Украины. Открыты также 40 уголовных производств за захват представителей власти или правоохранительных органов", - говорит представитель полиции Донетчины.

Отмечается, что все уголовные производства расследуются в том же порядке, что и в довоенные времена.

"Когда была возможность фиксировать преступления, следователи выезжали на места, опрашивали, проводили следственные действия, документировали. Сейчас мы пытаемся зафиксировать преступления по фотофиксации, видеофиксации и вносить уголовные производства. Есть такие производства, которые вносятся отдельно, затем объединяются по определенному случаю", - добавляет спикер.

Александра Гаврилко отмечает, что сейчас в Мариуполе есть сводный отряд полиции. С правоохранителями Мариуполя связь есть, однако они выполняют больше функции военных.

Кроме этого, пресс-секретарь полиции Донетчины сообщила, что по статье "Коллаборационная деятельность" на территории области открыто 22 уголовных производства, которые внесены в ЕРДР.