РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10417 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 543 18

В Мариуполе от вражеских снарядов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова

Российские оккупанты убили 14-летнюю спорсменку Алину Перегудову, которая входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины по тяжелой атлетике. Вместе с Алиной погибла ее мать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагической новости сообщают в Мариупольском городском совете.

В Мариуполе от вражеских снарядов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова 01

Воспитаница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и в дальнейшем.

Смотрите также: "Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать", - от российских обстрелов в бомбоубежищах "Азовстали" погибают дети. ФОТО

"Ей 14 лет, она подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и в дальнейшем. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего..." - говорится в сообщении.

Талантливая спортсменка Донетчины погибла от вражеских снарядов. Вместе с Алиной российские солдаты убили ее мать.

Автор: 

армия РФ (20346) дети (6684) Мариуполь (5742) спорт (2447) убийство (6550)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Жаль девочку... Из-за херсонских упырей сдавших с потрохами Чонгар и Херсон, а также упырей в офисе, который запретил АЗОВУ идти на Бердянск чтобы исключить оперативное окружение Мариуполя, погибли десятки тысяч не в чем не повинных людей. Отдельной веревки на фонаре заслуживает шакал мэр Бойченко, который вместе со всем исполкомовским кодлом сбежал из города в первый день войны, не предупредив людей. Офис ЗЕ по сути мариупольцев на заклание русне отдал.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:39 Ответить
+20
8 лет твердили из всех утюгов что путину нужен сухопутный коридор в Крым и вместо того чтобы отразить эту атаку, сокращали финансирование армии последние три года. Как это в голове укладывается?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:52 Ответить
+15
показать весь комментарий
29.04.2022 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.04.2022 10:37 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 10:38 Ответить
Светлая память девочке.
Твари рашисткие,гореть вам в аду
показать весь комментарий
29.04.2022 10:39 Ответить
Жаль девочку... Из-за херсонских упырей сдавших с потрохами Чонгар и Херсон, а также упырей в офисе, который запретил АЗОВУ идти на Бердянск чтобы исключить оперативное окружение Мариуполя, погибли десятки тысяч не в чем не повинных людей. Отдельной веревки на фонаре заслуживает шакал мэр Бойченко, который вместе со всем исполкомовским кодлом сбежал из города в первый день войны, не предупредив людей. Офис ЗЕ по сути мариупольцев на заклание русне отдал.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:39 Ответить
Так шо пуцин не напав? ***** не причем одна зрада кругом?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:46 Ответить
8 лет твердили из всех утюгов что путину нужен сухопутный коридор в Крым и вместо того чтобы отразить эту атаку, сокращали финансирование армии последние три года. Как это в голове укладывается?
показать весь комментарий
29.04.2022 10:52 Ответить
Ну брехать ето ваше всьо. Военный бюджет только увеличивался все эти годы. Так а что же было 8 лет назад в Крыму и ордло, тоже зрада? И как то интересно попытка захватить Киев ето тоже 8 лет про сухопутный коридор? Вы как обосрались с оккупацией за три дня Киева, так в нете свежерегистрируемые полезли зраду раздувать. Но придет время и с юга и востока страны вас выбьют как и из под Киева.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:03 Ответить
уважаемый, не надо дурость нам свою показывать, бюджет армии каждый год рос - это правда, но правда так же то что оборонный заказ три года подряд был провален. То есть армия недофинансировалась. Как результат люди из армии уходили не заключая новые контракты. Мы войну встретили, согласно официальным данным с комплектацией наших бригад(батальонов ) от 35 до 75% от штатного расписания. Это ведь кто то устроил? Да, вопросы зрады после войны будем подымать но у человека накипело и прорвалось, это тяжело, не все выдерживают. Но не тебе говнодаву его судить. А по вопросу кто враг а кто друг это ещё посмотрим.
показать весь комментарий
29.04.2022 13:23 Ответить
Любезнейший речь именно о том что средств выделялось с каждым годом больше, то что что то недофинансировалось, то это ни как не уменьшает увеличение финансирования ВСУ. То что там разбежалась армия, эти колебания были постоянны с 2014 г и зависили от зарплат, как к стати и в полиции но существенного значения не имели, колличество ВСУ регулируется законом. Ну а остальные ваши сопли и любовь к экскрементам и зрадам можете обсуждать с любовью со всеми этими мартовским новонародженими ботами, которых как и вас ставит в тупик что же было 8 лет назад тоже зрада и ***** не причем, как и сейчас? Так же очень показательны вопли про сданый юг и скромно не замечать освобожденный север. Так что кипите в своих экскрементах но реальность от этого не меняется.
показать весь комментарий
29.04.2022 14:02 Ответить
Менше базікай непотрібне. Ти таке розумне поки сидиш в інтернеті, а як справа доходить хоча б до воєнкомату, то тут язичок моментально забігає в одне місце. А коли таких як ти СБУ виймає з інтернета, то взагалі такими паїньками стаєте, що аж тошно на вас дивитися. Від страху клянетеся, що забудете всі свої "стратегічні думки і наробки" і, що не претендуєте на роль вождя інтернетних військ, а так тільки язиком хотілося своє его поялозити в тіхаря.
показать весь комментарий
29.04.2022 12:00 Ответить
Бідна дитина. Чергова жертва виродків.
Спочивай спокійно з мамою.
показать весь комментарий
29.04.2022 10:45 Ответить
Тварюки відповідатимуть за все.Вічная пам"ять,янголятко...
показать весь комментарий
29.04.2022 10:50 Ответить
Кроме нее там еще как минимум десяток тысяч погибло ("освобожденных от нацистов" и собственной жизни)!
показать весь комментарий
29.04.2022 10:59 Ответить
Рашиські варвари суки ,випустіть гади мирних жителів і поранених з Маріуполя ,ви перейшли всі межі ,чи має право така держава на існування 21 столітті ?
показать весь комментарий
29.04.2022 11:38 Ответить
В ответ мы срочно должны утилизировать свинью марьяну наумову. которая слишком активно поддерживает террористов на донбассе. Надеюсь после войны мы будем собирать деньги что бы нанять Моссад, для операции - Гнев божий 2. Или вы хотите что бы такие как соловьём ухеал себе доживать старость в Испанию, и так и остался безнаказанным? Наши же слишком добренькие, или ссут.

Вот почему активисты были ночью возле дома шария, и никто не всадил ему ножа в печень, так как он этого заслужил??? Там был только детский лепет. А он с них посмеялся и на следующий же день дальше продолжил обсирать Украину. Что трудно убить безоружного врага Украины, когда он в метре от тебя?

Мы должны доставать тех кто совершала преступление против нашего народа, но так и не остался дохлым гнить в земле. Для меня эти преступления не будут иметь срока давности. Я до сих пор помню что нужно прекратить жизнь милчакова например, то что он сбежал, это не побвод про него забыть.
показать весь комментарий
29.04.2022 16:42 Ответить
 
 