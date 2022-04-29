В Мариуполе от вражеских снарядов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова
Российские оккупанты убили 14-летнюю спорсменку Алину Перегудову, которая входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины по тяжелой атлетике. Вместе с Алиной погибла ее мать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагической новости сообщают в Мариупольском городском совете.
Воспитаница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и в дальнейшем.
"Ей 14 лет, она подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и в дальнейшем. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего..." - говорится в сообщении.
Талантливая спортсменка Донетчины погибла от вражеских снарядов. Вместе с Алиной российские солдаты убили ее мать.
Твари рашисткие,гореть вам в аду
Спочивай спокійно з мамою.
Вот почему активисты были ночью возле дома шария, и никто не всадил ему ножа в печень, так как он этого заслужил??? Там был только детский лепет. А он с них посмеялся и на следующий же день дальше продолжил обсирать Украину. Что трудно убить безоружного врага Украины, когда он в метре от тебя?
Мы должны доставать тех кто совершала преступление против нашего народа, но так и не остался дохлым гнить в земле. Для меня эти преступления не будут иметь срока давности. Я до сих пор помню что нужно прекратить жизнь милчакова например, то что он сбежал, это не побвод про него забыть.