В Мариуполе от вражеских снарядов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова

Российские оккупанты убили 14-летнюю спорсменку Алину Перегудову, которая входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины по тяжелой атлетике. Вместе с Алиной погибла ее мать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о трагической новости сообщают в Мариупольском городском совете.

Воспитаница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и в дальнейшем.

"Ей 14 лет, она подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и в дальнейшем. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего..." - говорится в сообщении.

Талантливая спортсменка Донетчины погибла от вражеских снарядов. Вместе с Алиной российские солдаты убили ее мать.