Над Харківщиною збили ще один російський Су-34

Збройні сили України збили в Харківській області ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - написав він у телеграмі.

Де саме було збито ворожий літак, Синєгубов не уточнив.

За словами Синєгубова, активні бої тривають на Ізюмському напрямі, українська армія утримує позиції. При цьому останньої ночі ворог активно не наступав, але вів активну розвідку.

