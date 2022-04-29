Над Харківщиною збили ще один російський Су-34
Збройні сили України збили в Харківській області ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - написав він у телеграмі.
Де саме було збито ворожий літак, Синєгубов не уточнив.
За словами Синєгубова, активні бої тривають на Ізюмському напрямі, українська армія утримує позиції. При цьому останньої ночі ворог активно не наступав, але вів активну розвідку.
Топ коментарі
+49 Перехватчик
показати весь коментар29.04.2022 12:30 Відповісти Посилання
+40 John Mitchel #513286
показати весь коментар29.04.2022 12:17 Відповісти Посилання
+34 Перехватчик
показати весь коментар29.04.2022 12:26 Відповісти Посилання
Йдемо до межі 200(шт).....а далі....
А далі русня буде літати на "воздушном шаре"
Дякую ЗСУ!!!
а винищувачів до війни було шкук 500
Да, малувато "Кузя" втопив свого часу...
я так ямки на швидкості проскакував....
иногдазаработать как в США не получится, так как нет конкуренции, а есть кум-брат-сват, причем годами и народ тупо привык рассчитывать только на себя.
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519846232734248960 8 ч
Захарова: Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году.
То есть Россия посадит Путина и всю его банду?
Хорошо.
восхищённый болгарин™
@*********
·
https://twitter.com/*********/status/1519891858050146304 5 ч
****** по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" - от такого хода даже гитлер бы прихуел.
Завтра можно не застрелиться (по учителю), а скрепно "приуныть" на березке в пеньковой петле.
По танкам так само. Ще 14 і вони відчуватимуть дефіцит, але ще воюватимуть.
А якщо ще 200 танків, то наступати вже не зможуть ніяк.
По живій силі. Коли кількість убитих досягне 30000, вони вже не зможуть атакувати ніяк.
Зараз не знайду посилання, але читав у західній пресі дані розвідки Великобританії. Там були приблизно такі цифри:
~ 16 000 "двухсотих" живої сили;
~ 550 танків;
~ 60 гелікоптерів;
~ 70 літаків
Кому вірити - справа кожного.
А який це відсоток усього що є, це ще під питанням.
@cynicarea
Весь мир с замиранием сердца ждёт, когда РФ выпустит на поле боя робота Фёдора
піратів , але чим більше іх припхається до нас , тим більше піде грузом 200 до мухосранська !😠
Подавленя артилерії, потім робота орківскої артилеріі.
Розвідка боем малими групами і де є прорив рубежів - класичні танкові клини.
Україні мені знаеться треба тракторами рити пару ешелонів ровів і перехринячити орків дальнобійною західною артилерією.
І дуже важливо слідкувати напрямок руху війск. Вже не один раз через совкову вертикаль орки пруть в місце де їх наприклад розхирячили. Таке було і на Київщині і на аєропорту в Чорнобаївці.
Як я зрозумів розблокувати Маріуполь можливо тільки проривом нище Донецька і з херсонского напрямку, так як через гуляй поле степ і при домінуванні орківської авиації - війська будуть знищені. Дальнобійна артилерія і Авіація - потрібна дуже сильно.
В штабі люди розумні сидять, но на совкові вертикалі управління лізди в одному і томуж напрямку -можна орків добре підловити.
Фронтова авіація. По бухгалтерії московії їх є 956 штук ( СУ-25 -381, СУ24 - 566, СУ -34 - 70 штук). Винищувачі МІГ-29 - 570, МІГ- 31- 300, СУ-27 -406, СУ- СУ-30 - 12, СУ- 35 - 36 штук.Правда залишилися ще всі літаки стратегічної і дальньої авіації: 16 штук ТУ-160, десь 64 Ту-95 і Ту 22 десь 214 штук. Наскільки відомо, що вони вже ними били по Одесі з території Каспійського моря, то наші ППО вже відкрили на них охоту. Вертольотів значиться -1331 штук. Розвід.авіація - 150 штук і транспортників -284 штуки. Ми дуже добре знаємо, як брешуть кацапи, то ж можемо вважати, що половину їх винищувачів і фронтової авіації знищено. Також знищено половина вертольотів. Залишається неускодженою стратегічна і дальня авіація та транспортні літаки. Наші ППО і прості бійці чекають вцілілих "пташечок" до зустрічі в українському небі. Думаю, що через деякий час літаки кацапів будуть горіти на їх аеродромах, не піднявшись в небо.