Над Харківщиною збили ще один російський Су-34

Збройні сили України збили в Харківській області ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - написав він у телеграмі.

Де саме було збито ворожий літак, Синєгубов не уточнив.

За словами Синєгубова, активні бої тривають на Ізюмському напрямі, українська армія утримує позиції. При цьому останньої ночі ворог активно не наступав, але вів активну розвідку.

За 28 квітня збито 1 літак, 9 безпілотників та 5 крилатих ракет, - Повітряні Сили

восхищённый болгарин™

https://twitter.com/*********/status/1519891858050146304 5 ч

****** по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" - от такого хода даже гитлер бы прихуел.
Супер)))
Йдемо до межі 200(шт).....а далі....
А далі русня буде літати на "воздушном шаре"

Дякую ЗСУ!!!
Вал Мишель

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519846232734248960 8 ч

Захарова: Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году.
То есть Россия посадит Путина и всю его банду?
Хорошо.
Супер)))
Йдемо до межі 200(шт).....а далі....
А далі русня буде літати на "воздушном шаре"

Дякую ЗСУ!!!
головне щоб пілоти не виживали. на брухт пофіг, в них 4000 літаків навіть по гуглу, зрозуміло що вони не всі робочі, корупція і тд, але всеодно в них повно техніки!
Всіх літаків 4000 чи бойових типу винищувачів та бомбардувадьників?
Всіх - включно транспортники, учбові, кукурузникики, бомбарбувальники, ДРЛО и т.д.

а винищувачів до війни було шкук 500
500 это все самолёты которые могут выполнять боевые задания. Не только истребители
на фронте летает фронтовая авиация, наверно там нехрен делать истребителям. если было 550, то в строю не больше 400, а если правда, что сбили 180, то на всю балалайню лаптеногую осталось 200+. что бы поголовье восстановить нужно 20 лет, т.е. никогда.
Всіх. Включно з тренувальними, транспортними і радіоелектронної боротьби. Всіх до війни було 4100. З них винищувачів близько 500 чи 550. Не забувайте що далеко не всі із них ходові і що вони фізично не можуть застосувати їх усіх в Україні. Їм треба прикривати всю теоиторію рф, особливо на Балтиці та біля Японії. Проти України на початку війни було задіяно 450 літаків. Перед початком другої фази війни і після великих втрат, вони перекинули з Киргизстану 35 літаків. Критичною для них буде цифра 250 збитих літаків, але вже при 200 збитих вони відчуватимуть дефіцит.
Тобто без сьогоднішнього потрібно ще десяток.
Да, малувато "Кузя" втопив свого часу...
У них повно мет. брухту, а не літаків, та й то, брухт з радіоелементами з літаків,, де є паладій чи золото , давно стирили, навіть на літаючому штабі стирили. Також виявилось, що їх безпілотники Орлан падають там, де у нас є засоби РЕБ , а це означає, що пішли в використання залишки безпілотників першого покоління, які не використовувалися раніше і які не мають захисту від РЕБ і які випускалися ого-го коли.
То крівізна зємлі
Міст завалиться навіть якщо колеса пробити у тягача. 😊
скачати колеса всі,а потім накачати.....але краще з розгону під мостом пронестись!
я так ямки на швидкості проскакував....
зх....координаты бы.... да смелого... шоб отдал приказ...
К юбилейным событиям предлагаю выпускать почтовые марки. Например, юбилейная марка 1000 подбитых российских танков, юбилей сбитых хваленных российских самолетов СУ-34, пожар на российский нефтебазе, парад в Москве с крадеными трофеями, бегство российской армии, кадыровцев.
открытки, принты, серийные журналы и т.п. это же бизнес. причем сейчас наверняка очень доходный. в США к примеру это сразу поняли и всякие акции в помощь Украине только в путь, типа бабло с каждого проданного второго \ третьего \ четвертого товара отправляется на помощь Украине. причем у них даже если все по-честному это приносит прибыль, иногда - бОльшую. потому что - бесплатная реклама, увеличение оборота и т.д. и т.п. у нас с полусовковым мышлением еще до такого как до неба. сп*здить и получить \одноразово\ 100% прибыли а потом все просрать это да. причем иногда заработать как в США не получится, так как нет конкуренции, а есть кум-брат-сват, причем годами и народ тупо привык рассчитывать только на себя.
Вал Мишель

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519846232734248960 8 ч

Нет они просто говорят, что будут пытаться захватить Одессу.
гієна ти захарова,пора тобі до захарченка,там і жирік тебе чекає,буде тебе трахати вся сволота путінська!
Фученжи і боделан вже 8 років у кацапів, в бєгах, навіть працюють. Що заважало досі по четвертаку впаяти?
Ещё один самолёт пошёл в отрицательный полёт.
восхищённый болгарин™

https://twitter.com/*********/status/1519891858050146304 5 ч

І шо?? І нічого!!! ШОКОВО ОЗАБОТИВСЯ, оце і вся реакція від ООН!
Ученик должен превосходить учителя.
Завтра можно не застрелиться (по учителю), а скрепно "приуныть" на березке в пеньковой петле.
Интересно, Гутерриш взял з собой запасной комплект памперсов?Он, наверное, не ожидал такого приёма... Это тебе не в президии ООН штаны протирать - тут война!
После ленд-лиза утилизация говноВКС ********** перейдет на новый уровень.
Ще 10 літаків і в них почнуться коліки. Вони ще літатимуть, але набагато рідше. А якщо ще 50, то рахуйте що їх авіацію ми посадили.

По танкам так само. Ще 14 і вони відчуватимуть дефіцит, але ще воюватимуть.
А якщо ще 200 танків, то наступати вже не зможуть ніяк.

По живій силі. Коли кількість убитих досягне 30000, вони вже не зможуть атакувати ніяк.
Погоджуюсь на 100%, але є одне "але". Все аки я думаю, що цифри по знищеним оркам та техніці, дещо завищені. Все таки - це елемент інформаційної війни.
Зараз не знайду посилання, але читав у західній пресі дані розвідки Великобританії. Там були приблизно такі цифри:
~ 16 000 "двухсотих" живої сили;
~ 550 танків;
~ 60 гелікоптерів;
~ 70 літаків
Кому вірити - справа кожного.
Безмежно поважаю Бріттів, але ці конкретні данні вони елементарно злизали з опенсорсного проекту "Орікс" (Туреччина) які описують усю биту та захоплету техніку фото і відео якої попадають у відкритий доступ у мережі.

А який це відсоток усього що є, це ще під питанням.
наші цифри ще занижені походу. є ж перехвати між орками. і мабуть шо точно не рядовими, тобто більш проінформованими. це ще 2 дні тому було, навіть на цензорі той запис був. 25900 зажмурених орків 2 дні назад було по даним самих орків.
Дай то Боже , щоби було так , як Ви кажете 🙂
Їх збивають, а вони знову літять, їх бьють, а вони лізуть, як таргани. Працює "ефект Чорнобаївки".
Уголок циника

@cynicarea

Весь мир с замиранием сердца ждёт, когда РФ выпустит на поле боя робота Фёдора
при попытке обогнуть кривизну земли, зацепился за холмик на кротовой норке ))
Орки лізуть і поводяться в нашій країні набагато гірше сомалійських
піратів , але чим більше іх припхається до нас , тим більше піде грузом 200 до мухосранська !😠
это уже 190-й, уже скоро...

Дуже важливо саме літаки знищувати, так як це основа їх тактики.
Подавленя артилерії, потім робота орківскої артилеріі.
Розвідка боем малими групами і де є прорив рубежів - класичні танкові клини.
Україні мені знаеться треба тракторами рити пару ешелонів ровів і перехринячити орків дальнобійною західною артилерією.
І дуже важливо слідкувати напрямок руху війск. Вже не один раз через совкову вертикаль орки пруть в місце де їх наприклад розхирячили. Таке було і на Київщині і на аєропорту в Чорнобаївці.
Як я зрозумів розблокувати Маріуполь можливо тільки проривом нище Донецька і з херсонского напрямку, так як через гуляй поле степ і при домінуванні орківської авиації - війська будуть знищені. Дальнобійна артилерія і Авіація - потрібна дуже сильно.
В штабі люди розумні сидять, но на совкові вертикалі управління лізди в одному і томуж напрямку -можна орків добре підловити.
Фото сбитого в студию, а то на вашем он летит бодренько вполне.
Московія в Україні втратила вже половину своїх бомбардувальників. Будуть літати - добємо і ті.
Фронтова авіація. По бухгалтерії московії їх є 956 штук ( СУ-25 -381, СУ24 - 566, СУ -34 - 70 штук). Винищувачі МІГ-29 - 570, МІГ- 31- 300, СУ-27 -406, СУ- СУ-30 - 12, СУ- 35 - 36 штук.Правда залишилися ще всі літаки стратегічної і дальньої авіації: 16 штук ТУ-160, десь 64 Ту-95 і Ту 22 десь 214 штук. Наскільки відомо, що вони вже ними били по Одесі з території Каспійського моря, то наші ППО вже відкрили на них охоту. Вертольотів значиться -1331 штук. Розвід.авіація - 150 штук і транспортників -284 штуки. Ми дуже добре знаємо, як брешуть кацапи, то ж можемо вважати, що половину їх винищувачів і фронтової авіації знищено. Також знищено половина вертольотів. Залишається неускодженою стратегічна і дальня авіація та транспортні літаки. Наші ППО і прості бійці чекають вцілілих "пташечок" до зустрічі в українському небі. Думаю, що через деякий час літаки кацапів будуть горіти на їх аеродромах, не піднявшись в небо.
цифры на 3 поделить надо
Шановний пане Анатолію. Наші військові не прокурори і не специ із "ДБР", вони нічого ділити не будуть, вони навчилися тільки віднімати. Вони віднімуть з обліку бухгалтерії всю ту непотріб, яка залітає на нашу землю, відніме і знищить по одиниці, по дві одиниці, а буває і по десять. А чим довше буде війна, тим більше наші віднімуть, а засрашка втратить. Мені здається, що через місяць кацапи зовсім не зможуть залітати в наші воздушні простори, бо негайно будуть збиті.
