Над Харьковщиной сбили еще один российский Су-34

Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он в телеграме.

Где именно был сбит вражеский самолет, Синегубов не уточнил.

По словам Синегубова, активные бои продолжаются на изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.

