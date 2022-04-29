РУС
Над Харьковщиной сбили еще один российский Су-34

Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он в телеграме.

Где именно был сбит вражеский самолет, Синегубов не уточнил.

По словам Синегубова, активные бои продолжаются на изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.

За 28 апреля сбит 1 самолет, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет, - Воздушные Силы

восхищённый болгарин™

https://twitter.com/*********/status/1519891858050146304 5 ч

****** по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" - от такого хода даже гитлер бы прихуел.
29.04.2022 12:30
Супер)))
Йдемо до межі 200(шт).....а далі....
А далі русня буде літати на "воздушном шаре"

Дякую ЗСУ!!!
29.04.2022 12:17
Вал Мишель

@VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519846232734248960 8 ч

Захарова: Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году.
То есть Россия посадит Путина и всю его банду?
Хорошо.
29.04.2022 12:26
29.04.2022 12:17
головне щоб пілоти не виживали. на брухт пофіг, в них 4000 літаків навіть по гуглу, зрозуміло що вони не всі робочі, корупція і тд, але всеодно в них повно техніки!
29.04.2022 12:19
Всіх літаків 4000 чи бойових типу винищувачів та бомбардувадьників?
29.04.2022 12:30
Всіх - включно транспортники, учбові, кукурузникики, бомбарбувальники, ДРЛО и т.д.

а винищувачів до війни було шкук 500
29.04.2022 12:36
500 это все самолёты которые могут выполнять боевые задания. Не только истребители
29.04.2022 12:40
на фронте летает фронтовая авиация, наверно там нехрен делать истребителям. если было 550, то в строю не больше 400, а если правда, что сбили 180, то на всю балалайню лаптеногую осталось 200+. что бы поголовье восстановить нужно 20 лет, т.е. никогда.
29.04.2022 13:11
Всіх. Включно з тренувальними, транспортними і радіоелектронної боротьби. Всіх до війни було 4100. З них винищувачів близько 500 чи 550. Не забувайте що далеко не всі із них ходові і що вони фізично не можуть застосувати їх усіх в Україні. Їм треба прикривати всю теоиторію рф, особливо на Балтиці та біля Японії. Проти України на початку війни було задіяно 450 літаків. Перед початком другої фази війни і після великих втрат, вони перекинули з Киргизстану 35 літаків. Критичною для них буде цифра 250 збитих літаків, але вже при 200 збитих вони відчуватимуть дефіцит.
29.04.2022 12:43
Тобто без сьогоднішнього потрібно ще десяток.
Да, малувато "Кузя" втопив свого часу...
29.04.2022 13:19
У них повно мет. брухту, а не літаків, та й то, брухт з радіоелементами з літаків,, де є паладій чи золото , давно стирили, навіть на літаючому штабі стирили. Також виявилось, що їх безпілотники Орлан падають там, де у нас є засоби РЕБ , а це означає, що пішли в використання залишки безпілотників першого покоління, які не використовувалися раніше і які не мають захисту від РЕБ і які випускалися ого-го коли.
29.04.2022 12:47
29.04.2022 12:22
То крівізна зємлі
29.04.2022 12:27
Міст завалиться навіть якщо колеса пробити у тягача. 😊
29.04.2022 13:28
скачати колеса всі,а потім накачати.....але краще з розгону під мостом пронестись!
я так ямки на швидкості проскакував....
29.04.2022 13:24
зх....координаты бы.... да смелого... шоб отдал приказ...
29.04.2022 13:52
К юбилейным событиям предлагаю выпускать почтовые марки. Например, юбилейная марка 1000 подбитых российских танков, юбилей сбитых хваленных российских самолетов СУ-34, пожар на российский нефтебазе, парад в Москве с крадеными трофеями, бегство российской армии, кадыровцев.
29.04.2022 12:22
открытки, принты, серийные журналы и т.п. это же бизнес. причем сейчас наверняка очень доходный. в США к примеру это сразу поняли и всякие акции в помощь Украине только в путь, типа бабло с каждого проданного второго \ третьего \ четвертого товара отправляется на помощь Украине. причем у них даже если все по-честному это приносит прибыль, иногда - бОльшую. потому что - бесплатная реклама, увеличение оборота и т.д. и т.п. у нас с полусовковым мышлением еще до такого как до неба. сп*здить и получить \одноразово\ 100% прибыли а потом все просрать это да. причем иногда заработать как в США не получится, так как нет конкуренции, а есть кум-брат-сват, причем годами и народ тупо привык рассчитывать только на себя.
29.04.2022 14:58
29.04.2022 12:26
Нет они просто говорят, что будут пытаться захватить Одессу.
29.04.2022 12:31
гієна ти захарова,пора тобі до захарченка,там і жирік тебе чекає,буде тебе трахати вся сволота путінська!
29.04.2022 13:27
Фученжи і боделан вже 8 років у кацапів, в бєгах, навіть працюють. Що заважало досі по четвертаку впаяти?
29.04.2022 14:14
Ещё один самолёт пошёл в отрицательный полёт.
29.04.2022 12:29


29.04.2022 12:30
І шо?? І нічого!!! ШОКОВО ОЗАБОТИВСЯ, оце і вся реакція від ООН!
29.04.2022 13:18
Ученик должен превосходить учителя.
Завтра можно не застрелиться (по учителю), а скрепно "приуныть" на березке в пеньковой петле.
29.04.2022 13:27
Интересно, Гутерриш взял з собой запасной комплект памперсов?Он, наверное, не ожидал такого приёма... Это тебе не в президии ООН штаны протирать - тут война!
29.04.2022 15:58
После ленд-лиза утилизация говноВКС ********** перейдет на новый уровень.
29.04.2022 12:33
Ще 10 літаків і в них почнуться коліки. Вони ще літатимуть, але набагато рідше. А якщо ще 50, то рахуйте що їх авіацію ми посадили.

По танкам так само. Ще 14 і вони відчуватимуть дефіцит, але ще воюватимуть.
А якщо ще 200 танків, то наступати вже не зможуть ніяк.

По живій силі. Коли кількість убитих досягне 30000, вони вже не зможуть атакувати ніяк.
29.04.2022 12:33
Погоджуюсь на 100%, але є одне "але". Все аки я думаю, що цифри по знищеним оркам та техніці, дещо завищені. Все таки - це елемент інформаційної війни.
Зараз не знайду посилання, але читав у західній пресі дані розвідки Великобританії. Там були приблизно такі цифри:
~ 16 000 "двухсотих" живої сили;
~ 550 танків;
~ 60 гелікоптерів;
~ 70 літаків
Кому вірити - справа кожного.
29.04.2022 12:56
Безмежно поважаю Бріттів, але ці конкретні данні вони елементарно злизали з опенсорсного проекту "Орікс" (Туреччина) які описують усю биту та захоплету техніку фото і відео якої попадають у відкритий доступ у мережі.

А який це відсоток усього що є, це ще під питанням.
29.04.2022 15:14
наші цифри ще занижені походу. є ж перехвати між орками. і мабуть шо точно не рядовими, тобто більш проінформованими. це ще 2 дні тому було, навіть на цензорі той запис був. 25900 зажмурених орків 2 дні назад було по даним самих орків.
29.04.2022 22:06
Дай то Боже , щоби було так , як Ви кажете 🙂
29.04.2022 12:59
Їх збивають, а вони знову літять, їх бьють, а вони лізуть, як таргани. Працює "ефект Чорнобаївки".
29.04.2022 12:39
Уголок циника

@cynicarea

Весь мир с замиранием сердца ждёт, когда РФ выпустит на поле боя робота Фёдора
29.04.2022 12:43
при попытке обогнуть кривизну земли, зацепился за холмик на кротовой норке ))
29.04.2022 12:53
Орки лізуть і поводяться в нашій країні набагато гірше сомалійських
піратів , але чим більше іх припхається до нас , тим більше піде грузом 200 до мухосранська !😠
29.04.2022 12:57
это уже 190-й, уже скоро...

29.04.2022 13:21
Дуже важливо саме літаки знищувати, так як це основа їх тактики.
Подавленя артилерії, потім робота орківскої артилеріі.
Розвідка боем малими групами і де є прорив рубежів - класичні танкові клини.
Україні мені знаеться треба тракторами рити пару ешелонів ровів і перехринячити орків дальнобійною західною артилерією.
І дуже важливо слідкувати напрямок руху війск. Вже не один раз через совкову вертикаль орки пруть в місце де їх наприклад розхирячили. Таке було і на Київщині і на аєропорту в Чорнобаївці.
Як я зрозумів розблокувати Маріуполь можливо тільки проривом нище Донецька і з херсонского напрямку, так як через гуляй поле степ і при домінуванні орківської авиації - війська будуть знищені. Дальнобійна артилерія і Авіація - потрібна дуже сильно.
В штабі люди розумні сидять, но на совкові вертикалі управління лізди в одному і томуж напрямку -можна орків добре підловити.
29.04.2022 13:25
Фото сбитого в студию, а то на вашем он летит бодренько вполне.
29.04.2022 13:35
Московія в Україні втратила вже половину своїх бомбардувальників. Будуть літати - добємо і ті.
Фронтова авіація. По бухгалтерії московії їх є 956 штук ( СУ-25 -381, СУ24 - 566, СУ -34 - 70 штук). Винищувачі МІГ-29 - 570, МІГ- 31- 300, СУ-27 -406, СУ- СУ-30 - 12, СУ- 35 - 36 штук.Правда залишилися ще всі літаки стратегічної і дальньої авіації: 16 штук ТУ-160, десь 64 Ту-95 і Ту 22 десь 214 штук. Наскільки відомо, що вони вже ними били по Одесі з території Каспійського моря, то наші ППО вже відкрили на них охоту. Вертольотів значиться -1331 штук. Розвід.авіація - 150 штук і транспортників -284 штуки. Ми дуже добре знаємо, як брешуть кацапи, то ж можемо вважати, що половину їх винищувачів і фронтової авіації знищено. Також знищено половина вертольотів. Залишається неускодженою стратегічна і дальня авіація та транспортні літаки. Наші ППО і прості бійці чекають вцілілих "пташечок" до зустрічі в українському небі. Думаю, що через деякий час літаки кацапів будуть горіти на їх аеродромах, не піднявшись в небо.
29.04.2022 13:45
цифры на 3 поделить надо
29.04.2022 13:57
Шановний пане Анатолію. Наші військові не прокурори і не специ із "ДБР", вони нічого ділити не будуть, вони навчилися тільки віднімати. Вони віднімуть з обліку бухгалтерії всю ту непотріб, яка залітає на нашу землю, відніме і знищить по одиниці, по дві одиниці, а буває і по десять. А чим довше буде війна, тим більше наші віднімуть, а засрашка втратить. Мені здається, що через місяць кацапи зовсім не зможуть залітати в наші воздушні простори, бо негайно будуть збиті.
29.04.2022 14:22
 
 