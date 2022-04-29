Над Харьковщиной сбили еще один российский Су-34
Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной и военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – написал он в телеграме.
Где именно был сбит вражеский самолет, Синегубов не уточнил.
По словам Синегубова, активные бои продолжаются на изюмском направлении, украинская армия удерживает позиции. При этом в последнюю ночь враг активно не наступал, но вел активную разведку.
Топ комментарии
+49 Перехватчик
29.04.2022 12:30
+40 John Mitchel #513286
29.04.2022 12:17
+34 Перехватчик
29.04.2022 12:26
Йдемо до межі 200(шт).....а далі....
А далі русня буде літати на "воздушном шаре"
Дякую ЗСУ!!!
а винищувачів до війни було шкук 500
Да, малувато "Кузя" втопив свого часу...
я так ямки на швидкості проскакував....
иногдазаработать как в США не получится, так как нет конкуренции, а есть кум-брат-сват, причем годами и народ тупо привык рассчитывать только на себя.
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1519846232734248960 8 ч
Захарова: Россия добьется наказания виновных в трагедии в Одессе в 2014 году.
То есть Россия посадит Путина и всю его банду?
Хорошо.
восхищённый болгарин™
@*********
·
https://twitter.com/*********/status/1519891858050146304 5 ч
****** по Киеву в тот момент когда там находится генсек ООН только что вернувшийся от путина, который ему говорил что "онифсёврут вас вводят в заблуждение" - от такого хода даже гитлер бы прихуел.
Завтра можно не застрелиться (по учителю), а скрепно "приуныть" на березке в пеньковой петле.
По танкам так само. Ще 14 і вони відчуватимуть дефіцит, але ще воюватимуть.
А якщо ще 200 танків, то наступати вже не зможуть ніяк.
По живій силі. Коли кількість убитих досягне 30000, вони вже не зможуть атакувати ніяк.
Зараз не знайду посилання, але читав у західній пресі дані розвідки Великобританії. Там були приблизно такі цифри:
~ 16 000 "двухсотих" живої сили;
~ 550 танків;
~ 60 гелікоптерів;
~ 70 літаків
Кому вірити - справа кожного.
А який це відсоток усього що є, це ще під питанням.
@cynicarea
Весь мир с замиранием сердца ждёт, когда РФ выпустит на поле боя робота Фёдора
піратів , але чим більше іх припхається до нас , тим більше піде грузом 200 до мухосранська !😠
Подавленя артилерії, потім робота орківскої артилеріі.
Розвідка боем малими групами і де є прорив рубежів - класичні танкові клини.
Україні мені знаеться треба тракторами рити пару ешелонів ровів і перехринячити орків дальнобійною західною артилерією.
І дуже важливо слідкувати напрямок руху війск. Вже не один раз через совкову вертикаль орки пруть в місце де їх наприклад розхирячили. Таке було і на Київщині і на аєропорту в Чорнобаївці.
Як я зрозумів розблокувати Маріуполь можливо тільки проривом нище Донецька і з херсонского напрямку, так як через гуляй поле степ і при домінуванні орківської авиації - війська будуть знищені. Дальнобійна артилерія і Авіація - потрібна дуже сильно.
В штабі люди розумні сидять, но на совкові вертикалі управління лізди в одному і томуж напрямку -можна орків добре підловити.
Фронтова авіація. По бухгалтерії московії їх є 956 штук ( СУ-25 -381, СУ24 - 566, СУ -34 - 70 штук). Винищувачі МІГ-29 - 570, МІГ- 31- 300, СУ-27 -406, СУ- СУ-30 - 12, СУ- 35 - 36 штук.Правда залишилися ще всі літаки стратегічної і дальньої авіації: 16 штук ТУ-160, десь 64 Ту-95 і Ту 22 десь 214 штук. Наскільки відомо, що вони вже ними били по Одесі з території Каспійського моря, то наші ППО вже відкрили на них охоту. Вертольотів значиться -1331 штук. Розвід.авіація - 150 штук і транспортників -284 штуки. Ми дуже добре знаємо, як брешуть кацапи, то ж можемо вважати, що половину їх винищувачів і фронтової авіації знищено. Також знищено половина вертольотів. Залишається неускодженою стратегічна і дальня авіація та транспортні літаки. Наші ППО і прості бійці чекають вцілілих "пташечок" до зустрічі в українському небі. Думаю, що через деякий час літаки кацапів будуть горіти на їх аеродромах, не піднявшись в небо.