"Азовці" звільнили Руську Лозову під Харковом

Бійці спецпідрозділу KRAKEN, створеного "азовцями" на Харківщині, при підтримці інших підрозділів ЗСУ звільнили від окупантів населений пункт Руська Лозова під Харковом.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив співкомандир полку ССО "Азов" Київ Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію також підтвердили представники ГУР МОУ. Наразі селище повністю контролюється українською армією.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків - Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати Харків з артилерії, "Градів" і "Смерчів", - Синєгубов

"Наші працюють над відсуванням лінії фронту від Харкова", - додав Жорін.

Нагадаємо, також на Харківщині українські військові звільнили Кутузовку та Момотово.

+53
Слава Ісусу. Слава Збройним Силам України!
29.04.2022 14:14 Відповісти
+53
***** герасимов там не ночевал часом? Хотелось бы.
29.04.2022 14:19 Відповісти
+50
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина»

29.04.2022 14:17 Відповісти
Слава Ісусу. Слава Збройним Силам України!
29.04.2022 14:14 Відповісти
😊 Христос Воскрес! Воскресне й Україна! Світлий тиждень приносить світлі новини!
29.04.2022 14:37 Відповісти
А що Україна вмерла, що має воскреснути?
29.04.2022 22:11 Відповісти
Навiки Слава! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
29.04.2022 17:50 Відповісти
Скільки рашистських артилеристів "не встигло здатися у полон"?
29.04.2022 14:15 Відповісти
Красотуни, що тут сказать.
29.04.2022 14:16 Відповісти
Бігом прочитав заголовок і подумав "штурмовики" - то штурмова авіація.
Думаю - звідки вона в ГУР?
29.04.2022 14:52 Відповісти
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина»

29.04.2022 14:17 Відповісти
***** герасимов там не ночевал часом? Хотелось бы.
29.04.2022 14:19 Відповісти
Так и просится изюмский апендикс к отрезанию. Хороший бьІ бьІл котел.
29.04.2022 17:19 Відповісти
Так про це звільнене село що вчора Синєгубов повідомляв!
29.04.2022 14:18 Відповісти
Вчора казали, що наші війська тільки УВІЙШЛИ, а не звільнили
29.04.2022 14:49 Відповісти
Навіть взагалі що точаться бої на краю села.
29.04.2022 14:57 Відповісти
Освободили село под командованием целого генерал-полковника?... Денис Казанский, ну зачем вы так откровенно пиарите этого персонажа с неоднозначными отзывами, как и Наев впрочем? Народ на фронте очень скептично относиться к их деятельности и тем более к наградам полученными ими за последнее время
29.04.2022 14:19 Відповісти
Я так зрозумів - він був разом з підрозділом?????
29.04.2022 14:53 Відповісти
попереду ,збоку, всередині чи позаду був цілий генерал, ще й полковник? навіщо таке писати?
29.04.2022 14:55 Відповісти
Кацап, де тут в новині Казанський, чи якийсь генерал-полковник? Чи тобі аби сернути?
29.04.2022 20:41 Відповісти
Бутусов відео надав .Российский танк взорвался от прямого попадания украинской артиллерии под Изюмом.https://t.me/ButusovPlus/356
29.04.2022 14:20 Відповісти
Керований снаряд?
29.04.2022 14:46 Відповісти
курили много
29.04.2022 14:58 Відповісти
Рядом стоящий сразу на с.** пошел...
30.04.2022 18:50 Відповісти
29.04.2022 14:22 Відповісти
10% ???
Оптимист однако
29.04.2022 15:02 Відповісти
оптиміст на рахунок того,що до рузьке раба прийде Розуміння..
29.04.2022 15:28 Відповісти
ой.. треба негайно міняти назву "руська"...ну її в пекло! шоби знов не лізли асвабаждать...
29.04.2022 14:23 Відповісти
Тепер досить просто сказати що там русичі мешкають. Ніхто й не пукне у відповідь.
29.04.2022 15:12 Відповісти
Не правильно пишите назву українського населеного пункту. Якщо аутентичну назву Лозова Руська перекладати на російську то буде Лозовая Руська. Те що на мапах попрацювали совкі не потрібно переносити в цей час. Якщо б була Лозова Російська тоді на мову окупантів вона б перекладалась так саме як ви написали.
29.04.2022 20:42 Відповісти
Это гут!
Теперь в сторону Липц оркам можно наваливать с трёх сторон и очко у них будет в напряге шоб под окружение не попасть.
29.04.2022 14:29 Відповісти
Сирський я так розумію першим вступив в бій і повів за собою свій підрозділ?
29.04.2022 14:30 Відповісти
"у победы много отцов" (тм)
29.04.2022 14:44 Відповісти
це добре
29.04.2022 14:40 Відповісти
Ще б виправили помилку 73%, ото було б діло...
29.04.2022 14:49 Відповісти
Нравится-не нравится ВСЕ кацапы сжарятся ...
29.04.2022 14:52 Відповісти
Вчора десь писали,чи казали,що в це село зайшли сили ТРО,а сьогодні кажуть,що сам генерал,Герой України,звільнив
29.04.2022 14:53 Відповісти
Так вони ж його несли!
29.04.2022 15:14 Відповісти
А чого аж ГУР МО звільняти послали?
29.04.2022 14:56 Відповісти
потому что другой вариант-снести под фундамент и собрать лопатой в кучу останки кацапья и жителей.
29.04.2022 15:01 Відповісти
може -Руська лозова ? не русская бл.
29.04.2022 15:02 Відповісти
Вимальовується картина. Поки рф намагається просуватися біля Ізюма і Сєвєродонецька, Україна все частіше щось звільняє біля Харкова.
29.04.2022 15:03 Відповісти
Ещё меньше стало этой твари в Украине, так по постепенно-постепенно, и вся раша будет уничтожена в нашей стране. Слава Украине! Слава Героям!
29.04.2022 15:06 Відповісти
Спасибо, мужики, благодарен по гроб жизни вам! Готов выпить с Вами за побуду после войны, как только потом вас разыскать?
29.04.2022 15:28 Відповісти
сильно дошкуляли оркомани! Та і трасу на белгород потрібно забрати, а Ліпці обовязково. Белгород як а долоні для арти Там ще базу гелікоптерів орки створили. Теж в межпх досяжноті.
29.04.2022 15:38 Відповісти
В Черниговской и Сумской обл. наших погранцов через день обстреливают с сопредельной территории. И для начала, неплохо было бы получить ответ: Почему мы не отвечаем на подавление огневых точек противника?
29.04.2022 16:23 Відповісти
29 квітня ворожий гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами.
Сьогодні вдень було завдано обстрілів з ворожого вертольота по ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка".
Прикордонники почули гул двигунів зі сторони кордону з рф, потім пролетіла пара Мі-8.
З одного з вертольотів було здійснено запуск некерованих авіаційних ракет по Сумщині. Жертв немає.
Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін.😠
29.04.2022 18:01 Відповісти
"про це повідомляють у https://t.me/DIUkraine/423 ГУР МО України з посиланням на журналіста Дениса Казанського - відколи це ГУР посилається на журналістів, а не навпаки?
29.04.2022 16:26 Відповісти
В чому проблема? В ГУР можно подзвонити. Це ж не ху@лостан.
29.04.2022 16:42 Відповісти
Во первых - какая разница кто освободил, главное результат. Во-вторых надо срочно изменять название села. Какая на йух Русская Лозовая??? Українська Лозова - так буде файно! Слава Україні!
29.04.2022 17:29 Відповісти
Героям слава ✊💪🙏🏼
29.04.2022 17:58 Відповісти
Не правильно пишите назву українського населеного пункту. Якщо аутентичну назву Лозова Руська перекладати на російську то буде Лозовая Руська. Те що на мапах попрацювали совкі не потрібно переносити в цей час. Якщо б була Лозова Російська тоді на мову окупантів вона б перекладалась так саме як ви написали.
29.04.2022 20:40 Відповісти
Неплохо конечно, но лучше бы в сторону Изюма пытались освобождать это сейчас важнее
29.04.2022 17:46 Відповісти
Не правильно пишите назву українського населеного пункту. Якщо аутентичну назву Лозова Руська перекладати на російську то буде Лозовая Руська. Те що на мапах попрацювали совкі не потрібно переносити в цей час. Якщо б була Лозова Російська тоді на мову окупантів вона б перекладалась так саме як ви написали.
29.04.2022 20:39 Відповісти
Жив там один знайомий з Херсону, у 2020 му казав що руцкій мір це карашо.
Зараз мабуть так не каже, як що взагалі живий.
Савченко Ваня привіт.
29.04.2022 21:14 Відповісти
 
 