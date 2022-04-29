"Азовці" звільнили Руську Лозову під Харковом

Бійці спецпідрозділу KRAKEN, створеного "азовцями" на Харківщині, при підтримці інших підрозділів ЗСУ звільнили від окупантів населений пункт Руська Лозова під Харковом.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив співкомандир полку ССО "Азов" Київ Максим Жорін, інформує Цензор.НЕТ.

Цю інформацію також підтвердили представники ГУР МОУ. Наразі селище повністю контролюється українською армією.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків - Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

"Наші працюють над відсуванням лінії фронту від Харкова", - додав Жорін.

Нагадаємо, також на Харківщині українські військові звільнили Кутузовку та Момотово.