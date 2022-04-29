"Азовцы" освободили Русскую Лозовую под Харьковом
Бойцы спецподразделения KRAKEN, созданного "азовцами" в Харьковской области, при поддержке других подразделений ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил сокомандир полка ССО "Азов" Киев Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
Данную информацию также подтвердили представители ГУР МОУ. Поселок полностью контролируется украинской армией.
Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
"Наши работают над отдвижением линии фронта от Харькова", - добавил Жорин.
Напомним, также в Харьковской области украинские военные освободили Кутузовку и Момотово.
Думаю - звідки вона в ГУР?
Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина»
Оптимист однако
Теперь в сторону Липц оркам можно наваливать с трёх сторон и очко у них будет в напряге шоб под окружение не попасть.
Сьогодні вдень було завдано обстрілів з ворожого вертольота по ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка".
Прикордонники почули гул двигунів зі сторони кордону з рф, потім пролетіла пара Мі-8.
З одного з вертольотів було здійснено запуск некерованих авіаційних ракет по Сумщині. Жертв немає.
Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін.😠
Зараз мабуть так не каже, як що взагалі живий.
Савченко Ваня привіт.