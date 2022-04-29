РУС
36 368 53

"Азовцы" освободили Русскую Лозовую под Харьковом

Бойцы спецподразделения KRAKEN, созданного "азовцами" в Харьковской области, при поддержке других подразделений ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сокомандир полка ССО "Азов" Киев Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

Данную информацию также подтвердили представители ГУР МОУ. Поселок полностью контролируется украинской армией.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр оккупированного Энергодара теперь работает из Запорожья

"Наши работают над отдвижением линии фронта от Харькова", - добавил Жорин.

Напомним, также в Харьковской области украинские военные освободили Кутузовку и Момотово.

оккупация (10265) разведка (4220) Харьковщина (5577) ВСУ (6857)
+53
Слава Ісусу. Слава Збройним Силам України!
29.04.2022 14:14 Ответить
+53
***** герасимов там не ночевал часом? Хотелось бы.
29.04.2022 14:19 Ответить
+50
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина»

29.04.2022 14:17 Ответить
Слава Ісусу. Слава Збройним Силам України!
29.04.2022 14:14 Ответить
😊 Христос Воскрес! Воскресне й Україна! Світлий тиждень приносить світлі новини!
29.04.2022 14:37 Ответить
А що Україна вмерла, що має воскреснути?
29.04.2022 22:11 Ответить
Навiки Слава! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
29.04.2022 17:50 Ответить
Скільки рашистських артилеристів "не встигло здатися у полон"?
29.04.2022 14:15 Ответить
Красотуни, що тут сказать.
29.04.2022 14:16 Ответить
Бігом прочитав заголовок і подумав "штурмовики" - то штурмова авіація.
Думаю - звідки вона в ГУР?
29.04.2022 14:52 Ответить
Так и просится изюмский апендикс к отрезанию. Хороший бьІ бьІл котел.
29.04.2022 17:19 Ответить
Так про це звільнене село що вчора Синєгубов повідомляв!
29.04.2022 14:18 Ответить
Вчора казали, що наші війська тільки УВІЙШЛИ, а не звільнили
29.04.2022 14:49 Ответить
Навіть взагалі що точаться бої на краю села.
29.04.2022 14:57 Ответить
Освободили село под командованием целого генерал-полковника?... Денис Казанский, ну зачем вы так откровенно пиарите этого персонажа с неоднозначными отзывами, как и Наев впрочем? Народ на фронте очень скептично относиться к их деятельности и тем более к наградам полученными ими за последнее время
29.04.2022 14:19 Ответить
Я так зрозумів - він був разом з підрозділом?????
29.04.2022 14:53 Ответить
попереду ,збоку, всередині чи позаду був цілий генерал, ще й полковник? навіщо таке писати?
29.04.2022 14:55 Ответить
Кацап, де тут в новині Казанський, чи якийсь генерал-полковник? Чи тобі аби сернути?
29.04.2022 20:41 Ответить
Бутусов відео надав .Российский танк взорвался от прямого попадания украинской артиллерии под Изюмом.https://t.me/ButusovPlus/356
29.04.2022 14:20 Ответить
Керований снаряд?
29.04.2022 14:46 Ответить
курили много
29.04.2022 14:58 Ответить
Рядом стоящий сразу на с.** пошел...
30.04.2022 18:50 Ответить
29.04.2022 14:22 Ответить
10% ???
Оптимист однако
29.04.2022 15:02 Ответить
оптиміст на рахунок того,що до рузьке раба прийде Розуміння..
29.04.2022 15:28 Ответить
ой.. треба негайно міняти назву "руська"...ну її в пекло! шоби знов не лізли асвабаждать...
29.04.2022 14:23 Ответить
Тепер досить просто сказати що там русичі мешкають. Ніхто й не пукне у відповідь.
29.04.2022 15:12 Ответить
Не правильно пишите назву українського населеного пункту. Якщо аутентичну назву Лозова Руська перекладати на російську то буде Лозовая Руська. Те що на мапах попрацювали совкі не потрібно переносити в цей час. Якщо б була Лозова Російська тоді на мову окупантів вона б перекладалась так саме як ви написали.
29.04.2022 20:42 Ответить
Это гут!
Теперь в сторону Липц оркам можно наваливать с трёх сторон и очко у них будет в напряге шоб под окружение не попасть.
29.04.2022 14:29 Ответить
Сирський я так розумію першим вступив в бій і повів за собою свій підрозділ?
29.04.2022 14:30 Ответить
"у победы много отцов" (тм)
29.04.2022 14:44 Ответить
це добре
29.04.2022 14:40 Ответить
Ще б виправили помилку 73%, ото було б діло...
29.04.2022 14:49 Ответить
Нравится-не нравится ВСЕ кацапы сжарятся ...
29.04.2022 14:52 Ответить
Вчора десь писали,чи казали,що в це село зайшли сили ТРО,а сьогодні кажуть,що сам генерал,Герой України,звільнив
29.04.2022 14:53 Ответить
Так вони ж його несли!
29.04.2022 15:14 Ответить
А чого аж ГУР МО звільняти послали?
29.04.2022 14:56 Ответить
потому что другой вариант-снести под фундамент и собрать лопатой в кучу останки кацапья и жителей.
29.04.2022 15:01 Ответить
може -Руська лозова ? не русская бл.
29.04.2022 15:02 Ответить
Вимальовується картина. Поки рф намагається просуватися біля Ізюма і Сєвєродонецька, Україна все частіше щось звільняє біля Харкова.
29.04.2022 15:03 Ответить
Ещё меньше стало этой твари в Украине, так по постепенно-постепенно, и вся раша будет уничтожена в нашей стране. Слава Украине! Слава Героям!
29.04.2022 15:06 Ответить
Спасибо, мужики, благодарен по гроб жизни вам! Готов выпить с Вами за побуду после войны, как только потом вас разыскать?
29.04.2022 15:28 Ответить
сильно дошкуляли оркомани! Та і трасу на белгород потрібно забрати, а Ліпці обовязково. Белгород як а долоні для арти Там ще базу гелікоптерів орки створили. Теж в межпх досяжноті.
29.04.2022 15:38 Ответить
В Черниговской и Сумской обл. наших погранцов через день обстреливают с сопредельной территории. И для начала, неплохо было бы получить ответ: Почему мы не отвечаем на подавление огневых точек противника?
29.04.2022 16:23 Ответить
29 квітня ворожий гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами.
Сьогодні вдень було завдано обстрілів з ворожого вертольота по ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка".
Прикордонники почули гул двигунів зі сторони кордону з рф, потім пролетіла пара Мі-8.
З одного з вертольотів було здійснено запуск некерованих авіаційних ракет по Сумщині. Жертв немає.
Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін.😠
29.04.2022 18:01 Ответить
"про це повідомляють у https://t.me/DIUkraine/423 ГУР МО України з посиланням на журналіста Дениса Казанського - відколи це ГУР посилається на журналістів, а не навпаки?
29.04.2022 16:26 Ответить
В чому проблема? В ГУР можно подзвонити. Це ж не ху@лостан.
29.04.2022 16:42 Ответить
Во первых - какая разница кто освободил, главное результат. Во-вторых надо срочно изменять название села. Какая на йух Русская Лозовая??? Українська Лозова - так буде файно! Слава Україні!
29.04.2022 17:29 Ответить
Героям слава ✊💪🙏🏼
29.04.2022 17:58 Ответить
Неплохо конечно, но лучше бы в сторону Изюма пытались освобождать это сейчас важнее
29.04.2022 17:46 Ответить
Жив там один знайомий з Херсону, у 2020 му казав що руцкій мір це карашо.
Зараз мабуть так не каже, як що взагалі живий.
Савченко Ваня привіт.
29.04.2022 21:14 Ответить
 
 