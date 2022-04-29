"Азовцы" освободили Русскую Лозовую под Харьковом

Бойцы спецподразделения KRAKEN, созданного "азовцами" в Харьковской области, при поддержке других подразделений ВСУ освободили от оккупантов населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил сокомандир полка ССО "Азов" Киев Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.

Данную информацию также подтвердили представители ГУР МОУ. Поселок полностью контролируется украинской армией.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр оккупированного Энергодара теперь работает из Запорожья

"Наши работают над отдвижением линии фронта от Харькова", - добавил Жорин.

Напомним, также в Харьковской области украинские военные освободили Кутузовку и Момотово.