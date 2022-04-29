УКР
"Азовсталь" за жодних умов не працюватиме під російською окупацією, - Ахметов

азовсталь,маріуполь

Комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом непохитної стійкості України перед російським ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статі CNN.

Як пише видання, Маріуполь зруйновано на 80%, а десятки тисяч мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато працівників заводу втратили рідних та близьких через обстріл російськими військами. І сьогодні Азовсталь – символ, який Путін хоче знищити.

Незважаючи на важкі обстріли російськими військами, Азовсталь все ще чинить опір. Але навіть якщо місто буде захоплене, завод не працюватиме. У цьому запевнив бізнесмен, найбагатша людина України Рінат Ахметов – акціонер компанії Метінвест, яка володіє "Азовсталлю".

"Ні за яких обставин Азовсталь не працюватиме під російською окупацією", - заявив Ахметов.

Як відомо, Азовсталь залишається єдиним незахопленим об'єктом у Маріуполі, заблокованим російськими військами. У бомбосховищах заводу ховаються сотні мирних жителів, яким не дають змоги залишити місто. Там гуманітарна катастрофа: немає їжі та води, світла та тепла. Щодня завод зазнає обстрілів з важких знарядь.

Раніше Ахметов також заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала оплотом опору в Маріуполі, і наголосив: це місто завжди буде українським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після російських бомбардувань шпиталю на "Азовсталі" кількість поранених зросла до 600, - мер Маріуполя Бойченко

Автор: 

Ахметов Рінат (2365) Маріуполь (3262) Азовсталь (447)
Топ коментарі
+22
Ахметов міг би купити для ЗСУ з десяток винищувачів. Це був би вчинок. А так слова...
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
+13
О. Погуділо щось там. Цікаво з Лондона чи Амстердама?
показати весь коментар
29.04.2022 18:38 Відповісти
+8
Це так, але ось таке міг би придбати, з його то мільярдами..
показати весь коментар
29.04.2022 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оу, хто це в нас тут? Ахмєтка став патріотом, погано все в рашці
показати весь коментар
29.04.2022 18:37 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 19:07 Відповісти
😁
показати весь коментар
29.04.2022 20:54 Відповісти
ахметка стал не патриотом а бомжом - хотел и нашим и вашим а получил путинский член а зад ..
показати весь коментар
30.04.2022 01:39 Відповісти
О. Погуділо щось там. Цікаво з Лондона чи Амстердама?
показати весь коментар
29.04.2022 18:38 Відповісти
він на фронті! Йому 56 років!
показати весь коментар
29.04.2022 18:59 Відповісти
Если там все уничтожили здания, то надо заново строить, даже оборудование надо покупать, а кацапам оно не нужно, этой орде лишь бы кусок земли прихватить, а как люди там местные жить будут, где работать, где жить, это мало волнует.
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
орки для нього будувати не будуть....І Кучми нема подарувати...
показати весь коментар
29.04.2022 19:02 Відповісти
Ахметов міг би купити для ЗСУ з десяток винищувачів. Це був би вчинок. А так слова...
показати весь коментар
29.04.2022 18:39 Відповісти
Самолеты не продают частникам, только государствам.
показати весь коментар
29.04.2022 18:48 Відповісти
Це так, але ось таке міг би придбати, з його то мільярдами..
показати весь коментар
29.04.2022 18:54 Відповісти
це те, що щойно придбав Порох? - нові пікапи для ЗСУ.
показати весь коментар
29.04.2022 20:58 Відповісти
Приватні військові компанії з тобою не згідні.
показати весь коментар
29.04.2022 18:55 Відповісти
а ее возможно/рентабельно ли вообще восстановить после бомбежек ?
показати весь коментар
29.04.2022 18:40 Відповісти
Азовсталь и Ильича работали на криворожской руде, донецком коксе и кальмиусовской воде.
Уберите что то одно, и логистика накрывается. Если всё это останется, проще новый на пустыре поставить.
показати весь коментар
29.04.2022 19:46 Відповісти
проще? бункера рыть трехэтажные? как на Азовстале? да ну...
показати весь коментар
30.04.2022 01:41 Відповісти
И, как же он это запретит. Есть вариант - продать элитный дом в Лондоне и купить десяток F-15 для ВПС Украины.
показати весь коментар
29.04.2022 18:47 Відповісти
Азовсталь - нет, а ММК Ильича будет?
показати весь коментар
29.04.2022 18:54 Відповісти
а чому б і ні? кримський титановий робив же усі ці роки...
показати весь коментар
29.04.2022 19:01 Відповісти
а кримський титан не фірташа? (пардон, якщо плутаю)
показати весь коментар
29.04.2022 19:09 Відповісти
Фирташа,и крупнейший содовый завод тоже
показати весь коментар
29.04.2022 19:27 Відповісти
Не путай грешное с праведным . В Крыму то Фирташа вотчина . А Ахметка один хрен пи...рас.
показати весь коментар
29.04.2022 19:10 Відповісти
Сартану забыл приписать.
показати весь коментар
29.04.2022 19:04 Відповісти
Для дибилів, це лайно взагалі ніколи не активується. А майно рудого буде націоналізовано за низкою кримінальних статей.
показати весь коментар
29.04.2022 19:02 Відповісти
В таком случае для начала, за стол допросов должен сесть Кучма.
показати весь коментар
29.04.2022 19:17 Відповісти
кем оно будет национализировано? трусом зеленским? или прикормленными депутатами?
показати весь коментар
30.04.2022 01:43 Відповісти
Достатньо прослідкувати за цією стрічкою і вам все буде зрозуміло: https://twitter.com/8Molfar8/status/1519290486581825537
показати весь коментар
29.04.2022 19:14 Відповісти
мда иногда кажется а может это хорошо что ахметку и всех кого он там себе по-набирал так наказала жизнь и кацапы
показати весь коментар
30.04.2022 01:52 Відповісти
А воно ще рахунок касабам виставить за розруху
показати весь коментар
29.04.2022 19:48 Відповісти
А разве Азовсталь можно восстановить, тем более после 3-х тонных бомб?
Поэтому слова Ахметова - это пиар.
А если бы рашистские оккупанты и захотели бы восстановить Азовсталь, то они ничего не спрашивали бы у Ахметова. Его мнение их не интересует.
показати весь коментар
29.04.2022 19:49 Відповісти
А шо, хіба не Беня - найбагатший ?
показати весь коментар
29.04.2022 20:07 Відповісти
Ахметов-спонсировать руский мир с Януковичем и Шуфричамии ума не было подумать чем все закончится.
Почему санкции вводят только против руских олигархов?
Это гавно с Пинчуком сделало дохрена для прихода войны в Украину.
показати весь коментар
29.04.2022 20:21 Відповісти
Дивний комент від рижого.
Ясен пень, что не будет. Он вообще работать не будет. Разбомблено всё.
показати весь коментар
29.04.2022 21:25 Відповісти
 
 