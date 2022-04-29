"Азовсталь" за жодних умов не працюватиме під російською окупацією, - Ахметов

Комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом непохитної стійкості України перед російським ворогом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статі CNN.

Як пише видання, Маріуполь зруйновано на 80%, а десятки тисяч мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато працівників заводу втратили рідних та близьких через обстріл російськими військами. І сьогодні Азовсталь – символ, який Путін хоче знищити.

Незважаючи на важкі обстріли російськими військами, Азовсталь все ще чинить опір. Але навіть якщо місто буде захоплене, завод не працюватиме. У цьому запевнив бізнесмен, найбагатша людина України Рінат Ахметов – акціонер компанії Метінвест, яка володіє "Азовсталлю".

"Ні за яких обставин Азовсталь не працюватиме під російською окупацією", - заявив Ахметов.

Як відомо, Азовсталь залишається єдиним незахопленим об'єктом у Маріуполі, заблокованим російськими військами. У бомбосховищах заводу ховаються сотні мирних жителів, яким не дають змоги залишити місто. Там гуманітарна катастрофа: немає їжі та води, світла та тепла. Щодня завод зазнає обстрілів з важких знарядь.

Раніше Ахметов також заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала оплотом опору в Маріуполі, і наголосив: це місто завжди буде українським.

