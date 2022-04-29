"Азовсталь" за жодних умов не працюватиме під російською окупацією, - Ахметов
Комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом непохитної стійкості України перед російським ворогом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статі CNN.
Як пише видання, Маріуполь зруйновано на 80%, а десятки тисяч мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато працівників заводу втратили рідних та близьких через обстріл російськими військами. І сьогодні Азовсталь – символ, який Путін хоче знищити.
Незважаючи на важкі обстріли російськими військами, Азовсталь все ще чинить опір. Але навіть якщо місто буде захоплене, завод не працюватиме. У цьому запевнив бізнесмен, найбагатша людина України Рінат Ахметов – акціонер компанії Метінвест, яка володіє "Азовсталлю".
"Ні за яких обставин Азовсталь не працюватиме під російською окупацією", - заявив Ахметов.
Як відомо, Азовсталь залишається єдиним незахопленим об'єктом у Маріуполі, заблокованим російськими військами. У бомбосховищах заводу ховаються сотні мирних жителів, яким не дають змоги залишити місто. Там гуманітарна катастрофа: немає їжі та води, світла та тепла. Щодня завод зазнає обстрілів з важких знарядь.
Раніше Ахметов також заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала оплотом опору в Маріуполі, і наголосив: це місто завжди буде українським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уберите что то одно, и логистика накрывается. Если всё это останется, проще новый на пустыре поставить.
Поэтому слова Ахметова - это пиар.
А если бы рашистские оккупанты и захотели бы восстановить Азовсталь, то они ничего не спрашивали бы у Ахметова. Его мнение их не интересует.
Почему санкции вводят только против руских олигархов?
Это гавно с Пинчуком сделало дохрена для прихода войны в Украину.
Ясен пень, что не будет. Он вообще работать не будет. Разбомблено всё.