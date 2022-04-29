Росіяни намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках, - Генштаб про ситуацію на Донбасі 29 квітня. ВIДЕО
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо боїв на Донецькому напрямку протягом 29 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб
У повідомленні зазначається: "На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.
На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.
На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль