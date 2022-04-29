Росіяни намагаються зірвати можливості підкріплення ЗСУ, - CNN

Сполучені Штати вважають, що Росія намагається завадити українській армії "поповнювати власні запаси та зміцнювати сили".

Про це повідомив CNN високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати вважають, що Росія намагається порушити здатність українських військових поповнювати власні запаси та зміцнювати сили", - наводить видання слова посадовця.

Зокрема, російські атаки об'єктів електропостачання на залізничної інфраструктури могли би завадити курсуванню українських потягів. При цьому удари по Одесі схожі на спробу завадити українським силам у регіоні висунутися для посилення захисників на Донбасі.

За словами представника Пентагону, Росія з початку конфлікту випустила 1950 ракет по Україні. Водночас сили РФ мають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

США вже підготували дві групи із загальною кількістю близько 100 українських інструкторів для роботи з американськими артилерійськими системами. Близько 15 представників ЗСУ пройшли навчання з використання радіолокаційних систем США. І цей процес продовжуватиметься.