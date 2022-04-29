УКР
Росіяни намагаються зірвати можливості підкріплення ЗСУ, - CNN

ракета,обстріл,фастів

Сполучені Штати вважають, що Росія намагається завадити українській армії "поповнювати власні запаси та зміцнювати сили".

Про це повідомив CNN високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати вважають, що Росія намагається порушити здатність українських військових поповнювати власні запаси та зміцнювати сили", - наводить видання слова посадовця.

Зокрема, російські атаки об'єктів електропостачання на залізничної інфраструктури могли би завадити курсуванню українських потягів. При цьому удари по Одесі схожі на спробу завадити українським силам у регіоні висунутися для посилення захисників на Донбасі.

За словами представника Пентагону, Росія з початку конфлікту випустила 1950 ракет по Україні. Водночас сили РФ мають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

США вже підготували дві групи із загальною кількістю близько 100 українських інструкторів для роботи з американськими артилерійськими системами. Близько 15 представників ЗСУ пройшли навчання з використання радіолокаційних систем США. І цей процес продовжуватиметься.

Угу. За 2-3 месяца можно было бы подготовить достаточно инструкторов. За те самые 2-3 месяца, когда мудрое Украинское руководство рассказывало про западные СМИ, которые дезинформируют не хуже **********.
Да, давно - ещё в октябре прошлого года - кто только о войне не говорил - но шашлыки перекрыли всю подготовку.
смішненько у вас вийшло...
за тиждень до нападу зелення вже мясо маринувало на травневі шашликі,
а до тоґо 2.5 років бабло вбухівало куди завгодно тільки не в армію,
тільки не в те шо могло б дати кацапні відсіч з самого початку.
Сполучені Штати вважають, що Росія намагається завадити українській армії "поповнювати власні запаси та зміцнювати сили".
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! КАК ОНИ ДОГАДАЛИСЬ????
Здається компетенція наших громадян в порівняні з такими пентагонівськими "аналітиками" вища)
Цікаво як туди працевлаштуватися!
головне-там зарплатня більша.., я теж туди хочу..
ты сначала у себя власть нормальную выбери а потом будешь требовать американских зарплат
Особливо у тих громадян котрі попри постійні попередження аналітиків Пентагону про неминучу війну казали: західні партнери нагнітають та нічого не буде, готуйтесь на шашлики?
Аналітики Пентагону казали що СРСР не розпадеться,що Афганістан протримається пару років проти Талібів що Україна впаде за 3 дня.
У якому році аналітики Пентагону казали що срср не розпадеться? Це дуже важливо, бо у 1980 це одне, а у 1990 це зовсім інше. Так у якому році? Про Афганістан не знаю, і чесно кажучі не цікаво. За Україну і три дні вперше чую. Можна посилання?
Для неумеющего пользоватся гуглем..

Если Россия все же осуществит широкого анонсированное Западом вторжение на Украину, вооруженные силы этой страны продержатся не более 72 часов, после чего падет столица - такой прогноз дал глава начальников штабов Пентагона https://usa.one/news/person/mark-mill Марк Милли . Прогнозируемые потери составляют 15 тысяч человек у украинцев, 4 тысячи у россиян.

По словам генерала, важным последствием полномасштабного вооруженного конфликта станут волны беженцев. Украинцы будут бежать в основном в Европу, и в Вашингтоне уже готовятся к "значительному кризису" из-за этого. "Европейские союзники тоже ведут дискуссии о жилье для мигрантов, исходя из предположения [о массовом бегстве граждан Украины]", - говорится в публикации Fox News.

Милли также ответил, почему администрация Джо Байдена не хочет активизировать поставки вооружений Киеву - в Белом доме опасаются, что это станет дополнительным оправданием предполагаемого "вторжения"
Питання тому, хто не вміє читати. Київ та Україна це одне й теж саме?
Шариков, це те, що сабаці вставили мізки людини, але воно так і залишилося псом?
Херню не пиши, лучше бы сказал лишний раз спасибо за помощь.
Особенно за "15 представників ЗСУ пройшли навчання з використання радіолокаційних систем США".
Допомога Заходу як сире горить. Інструкторів можна було підготувати давно і навіть встигнути забути про це. Якби бомбили їх міста і гвалтували їх дітей, то вони би теж місяцями збиралися би з спротивом?
Ну в Європі так точно.
Да, давно - ещё в октябре прошлого года - кто только о войне не говорил - но шашлыки перекрыли всю подготовку.
Запропонуй свою кандидатуру в якості експьорда, та вилазь вже із-під жінчиного подолу.
Угу. За 2-3 месяца можно было бы подготовить достаточно инструкторов. За те самые 2-3 месяца, когда мудрое Украинское руководство рассказывало про западные СМИ, которые дезинформируют не хуже **********.
українське керівництво за 2-3 місяці до війни просило дати зброю і ввести санкції.Взамін США вивели свої посольства з України і дали пряме світло путіну нападати на Україну.А якби вони дали зброю за 2-3 місяці до війни то не було би ні Буч ні Маріуполей.
Це була іронія? Бо фантазія зброї на фоні асфальту зашкалює.
Да ні, українське керівництвно просило не зброю, а гроші на зброю, як до того просило гроші на КОВІД, щоб легше було витратити їх на дороги для москальських танків ...
Про прохання українського керівництва про допомогу зброєю більш докладно і аргументовано. Будь ласка. Чи то я все позитивне від зекоманди не читав?
смішненько у вас вийшло...
за тиждень до нападу зелення вже мясо маринувало на травневі шашликі,
а до тоґо 2.5 років бабло вбухівало куди завгодно тільки не в армію,
тільки не в те шо могло б дати кацапні відсіч з самого початку.
За те, що було, запитаєм потім, а наразі, основне питання, яким чином добити УБЛЮДКІВ.... з-за кордону, легше всього давати поради, Я у 64роки у ТРО, а ТИ, наш американський всезнайка????(де хто і коли, шашлики смажив), чому "захищаєш Україну" ПОРАДАМИ???? Ч у Донбасі?????
Ну, ти ж на шашлики збирався, то й не скигли тепер, наче всі тобі винні.
ты сначала власть нормальную выбери а потом что-то требуй от запада трепло
це на поверхні.
Так, хєрово, шо альтернативі залізниці немає..
ЧОМУ по нас 1950 ракет випущено, а ми по кацапії НІ ОДНОЇ??????? Чи не пора ВЖЕ кацапії пізнати що таке війна, яку вони почали????
а на воронеж і курськ ви думаєте ґоробці насрали?
думайте далі...
Не у те місце недопалок викинули, НАС ТАМ НЕТ...
но срут слабовато..
Згоден, побільше-б таких недопалків кидали.
як можуть, на цю секунду, так сруть.
насеруть більше і крупніше - все на підгоні...
Від вас, мадам, це звучало досить делікатно..
голуби...
Ну, тогда срочно доставай из под своего дивана высокоточные ракеты большой дальности и херач ими по мордору!
А може ти САМ підняв би свою ДУПУ і пішов захищати наш край? ДИВАННИЙ ВОЯКА, я у свої 64р у ТРО, а ТИ ?????
ты у "своей ТРО"? так стреляй быстрее ракетами? тебе же зеленский их уже выдал трепло..
Могу повторить на русском, для ОСОБО одарённых....
Ми пахали- я і трактор.
я про це вже пишу й пишу, аж надоїло
Я теж.
Тому, що в кацапії керованих ракет ***** і більше.
А у нас, лише невелика кількість ракет Нептун та Вільха.
Та некеровані ракети Точка-У.
Така відповідь вас влаштує?
Березовець каже до Байден дає майже 50 ярдів доля рік усякої допомоги...,навіть Шмигаль отримає кошти для економіки України....
Пропоную БОМБИТИ ВСІХ і ВСЯ, з їхніми кацапськими **********, хай узнають, (по чём локоть каши) Оден хрін, ЛЮДЕЙ там немає, що старе, що мале, УСІ ДЕБІЛИ, то для чого наражати майбутнє покоління на НЕБЕЗПЕКУ.......(хай мене БОГ простить за такі слова)
не трепись капсом горлопан диванный
І що? є один спосіб вирівняти шанси - розхєрячити всю інфраструктуру в РФ на глибину до 500 км від нашого кордону включаючи електростанції. Вони і запорізьку АЕС по суті відключили, і ТЕС в Кременчугу і так далі...
давай начинай херачить - ты же в ген штабе ВСУ сейчас ..
ДВІ БЕЗУМОВНІ РЕЧІ...

Юрій СИРОТЮК пише:

Дві речі які не можливо обговорювати з Росією: мир і систему воєнної організації України

Нещодавно колишня віце-прем'єрка з часів Порошенка Климпуш-Цинцадзе зробила важливе зізнання про те, що мир на умовах Кремля, гірше війни.

Вона знає про що говорить.

Бо ілюзорний ганебний мир у вигляді Мінська-1 і Мінська-2 дозволив Росії перегрупуватися, використати сірійську кампанію для росту своєї геополітичної ваги і випробування широкомасштабної війни з застосуванням авіації, флоту та ракетного оззброєння.

Під час «передишки» на українському фронті, Росія спробувала активно втрутитися в геополітичні розклади на африканському континенті і навіть в Південній Америці, Росія активно працювала над формуванням ПВК.

В Україні ж було придушено добровольчий рух, а відверті агенти Кремля отримали нафтові потоки, телевізійні канали та доступ до влади.

Тому не можу не погодитися, що мир на умовах Кремля страшніше війни.

І крім ганьби передбачає відкладену війну. Ще страшнішу.

Тому нині непокоїть, що предметом «безпредметних» розмов з окупантами (бо тільки армія визначить реальну лінію фронту з ворогом) є спосіб організації оборони України.

Очевидно, Україна впливає самостійно лише на один із трьох сценаріїв оборони.

Бо повернення Україні пограбованої ядерної зброї залежить від волі шахраїв, які цю зброю відібрали. І є наразі нереалістичним сценарієм.

Так само як малореалістичним є реальність гарантій безпеки України третіх сторін. Нині ніхто не готовий воювати проти Росії разом з Україною.

Навпаки, нині лише Україна воює проти Росії за всіх.

Тому наразі єдиним базовим і реалістичним сценарієм є орієнтація на власні сили в обороні країни.

Тут дивним виглядає навіть сама можливість обговорення з ворогом чисельності армії та якості оззброєння.

Армії і зброї апріорі має бути достатньо щоб в Росії відпадала навіть думка косо глянути в наш бік.

Базовою формою міжнародно-політичного позиціонування (до готовності прийняття України в НАТО)є оззброєний нейтралітет за умовним швейцарським зразком.

Він передбачає.

Масовий стрілецький вишкіл усього дорослого населення (п'ятимісячний базовий). З подальшою участь в щорічних зборах та залучення до тероборони та правом тримання зброї дома.

Право володіти цивільною вогнепальною зброєю відповідальних громадян.

Створенням військово-козацьких поселень на кордоні з ворогом.

Друге. ******* високоозброєну професійну армію на яку щороку витрачатиметься не менше 5% ВВП в мирний час.

Треттє. Наявність неядерних стратегічних ракетних сил. Ракет, що здатні наносити удари вглиб території противника та завдавати загрози та істотної шкоди стратегічним центрам ворога.

І це ми маємо робити апріорі не погоджуючи власних планів з будь-ким.

І ворог має знати, що у випадку агресії ми спочатку його швидко демілітаризуємо, а потім ще й деімперіалізуємо.

А до того часу жодного миру з Росіє не буде…





Чому всі експерти показують Швейцарію? Вона ні з ким не воювала, а це важливо, реальні бойові дії, сильно відрізняються, від тренувань. Всі люди не можуть бути солдатами, це абсурд. Краще мати 300 тисяч професіоналів, які відчувають себе військовими.
На фото бачу касетне кацапське лайно стирчить зі землі.
Кацапи програють, це вже питання часу.
а в Артема вчера тоже лайно прилетело ? или под оккупацией нет городов?
Если честно, то в войне как в войне. Было бы глупо продполагать что кацапы не будет разрушать инфраструктуру для перевозки военных грузов. Ваше дело помешать им это делать.
НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ СОКРУШАЮЩИЙ УДАР РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ В ЧЕРНОМ МОРЕ !!! И ВСЁ НАЛАДИТСЯ !)
