Россияне пытаются сорвать возможности подкрепления ВСУ, - CNN
Соединенные Штаты считают, что Россия пытается помешать украинской армии "пополнять свои запасы и укреплять силы".
Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты считают, что Россия пытается нарушить способность украинских военных пополнять свои запасы и укреплять силы", - приводит издание слова чиновника.
В частности, российские атаки объектов электроснабжения на железнодорожной инфраструктуре могли бы помешать курсированию украинских поездов. При этом удары по Одессе сродни попытке помешать украинским силам в регионе выдвинуться для усиления защитников на Донбассе.
По словам представителя Пентагона, Россия с начала конфликта выпустила 1950 ракет по Украине. В то же время силы РФ испытывают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов.
США уже подготовили две группы с общим количеством около 100 украинских инструкторов по работе с американскими артиллерийскими системами. Около 15 представителей ВСУ прошли обучение по использованию радиолокационных систем США. И этот процесс будет продолжен.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! КАК ОНИ ДОГАДАЛИСЬ????
Цікаво як туди працевлаштуватися!
Если Россия все же осуществит широкого анонсированное Западом вторжение на Украину, вооруженные силы этой страны продержатся не более 72 часов, после чего падет столица - такой прогноз дал глава начальников штабов Пентагона https://usa.one/news/person/mark-mill Марк Милли . Прогнозируемые потери составляют 15 тысяч человек у украинцев, 4 тысячи у россиян.
По словам генерала, важным последствием полномасштабного вооруженного конфликта станут волны беженцев. Украинцы будут бежать в основном в Европу, и в Вашингтоне уже готовятся к "значительному кризису" из-за этого. "Европейские союзники тоже ведут дискуссии о жилье для мигрантов, исходя из предположения [о массовом бегстве граждан Украины]", - говорится в публикации Fox News.
Милли также ответил, почему администрация Джо Байдена не хочет активизировать поставки вооружений Киеву - в Белом доме опасаются, что это станет дополнительным оправданием предполагаемого "вторжения"
Херню не пиши, лучше бы сказал лишний раз спасибо за помощь.
Особенно за "15 представників ЗСУ пройшли навчання з використання радіолокаційних систем США".
за тиждень до нападу зелення вже мясо маринувало на травневі шашликі,
а до тоґо 2.5 років бабло вбухівало куди завгодно тільки не в армію,
тільки не в те шо могло б дати кацапні відсіч з самого початку.
думайте далі...
насеруть більше і крупніше - все на підгоні...
А у нас, лише невелика кількість ракет Нептун та Вільха.
Та некеровані ракети Точка-У.
Така відповідь вас влаштує?
Юрій СИРОТЮК пише:
Дві речі які не можливо обговорювати з Росією: мир і систему воєнної організації України
Нещодавно колишня віце-прем'єрка з часів Порошенка Климпуш-Цинцадзе зробила важливе зізнання про те, що мир на умовах Кремля, гірше війни.
Вона знає про що говорить.
Бо ілюзорний ганебний мир у вигляді Мінська-1 і Мінська-2 дозволив Росії перегрупуватися, використати сірійську кампанію для росту своєї геополітичної ваги і випробування широкомасштабної війни з застосуванням авіації, флоту та ракетного оззброєння.
Під час «передишки» на українському фронті, Росія спробувала активно втрутитися в геополітичні розклади на африканському континенті і навіть в Південній Америці, Росія активно працювала над формуванням ПВК.
В Україні ж було придушено добровольчий рух, а відверті агенти Кремля отримали нафтові потоки, телевізійні канали та доступ до влади.
Тому не можу не погодитися, що мир на умовах Кремля страшніше війни.
І крім ганьби передбачає відкладену війну. Ще страшнішу.
Тому нині непокоїть, що предметом «безпредметних» розмов з окупантами (бо тільки армія визначить реальну лінію фронту з ворогом) є спосіб організації оборони України.
Очевидно, Україна впливає самостійно лише на один із трьох сценаріїв оборони.
Бо повернення Україні пограбованої ядерної зброї залежить від волі шахраїв, які цю зброю відібрали. І є наразі нереалістичним сценарієм.
Так само як малореалістичним є реальність гарантій безпеки України третіх сторін. Нині ніхто не готовий воювати проти Росії разом з Україною.
Навпаки, нині лише Україна воює проти Росії за всіх.
Тому наразі єдиним базовим і реалістичним сценарієм є орієнтація на власні сили в обороні країни.
Тут дивним виглядає навіть сама можливість обговорення з ворогом чисельності армії та якості оззброєння.
Армії і зброї апріорі має бути достатньо щоб в Росії відпадала навіть думка косо глянути в наш бік.
Базовою формою міжнародно-політичного позиціонування (до готовності прийняття України в НАТО)є оззброєний нейтралітет за умовним швейцарським зразком.
Він передбачає.
Масовий стрілецький вишкіл усього дорослого населення (п'ятимісячний базовий). З подальшою участь в щорічних зборах та залучення до тероборони та правом тримання зброї дома.
Право володіти цивільною вогнепальною зброєю відповідальних громадян.
Створенням військово-козацьких поселень на кордоні з ворогом.
Друге. ******* високоозброєну професійну армію на яку щороку витрачатиметься не менше 5% ВВП в мирний час.
Треттє. Наявність неядерних стратегічних ракетних сил. Ракет, що здатні наносити удари вглиб території противника та завдавати загрози та істотної шкоди стратегічним центрам ворога.
І це ми маємо робити апріорі не погоджуючи власних планів з будь-ким.
І ворог має знати, що у випадку агресії ми спочатку його швидко демілітаризуємо, а потім ще й деімперіалізуємо.
А до того часу жодного миру з Росіє не буде…
Кацапи програють, це вже питання часу.