Россияне пытаются сорвать возможности подкрепления ВСУ, - CNN

Соединенные Штаты считают, что Россия пытается помешать украинской армии "пополнять свои запасы и укреплять силы".

Об этом сообщил CNN высокопоставленный представитель Пентагона.

"Соединенные Штаты считают, что Россия пытается нарушить способность украинских военных пополнять свои запасы и укреплять силы", - приводит издание слова чиновника.

В частности, российские атаки объектов электроснабжения на железнодорожной инфраструктуре могли бы помешать курсированию украинских поездов. При этом удары по Одессе сродни попытке помешать украинским силам в регионе выдвинуться для усиления защитников на Донбассе.

По словам представителя Пентагона, Россия с начала конфликта выпустила 1950 ракет по Украине. В то же время силы РФ испытывают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов.

США уже подготовили две группы с общим количеством около 100 украинских инструкторов по работе с американскими артиллерийскими системами. Около 15 представителей ВСУ прошли обучение по использованию радиолокационных систем США. И этот процесс будет продолжен.