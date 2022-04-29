На Східному напрямку 29 квітня відбито 4 атаки окупантів, знищено 173 росіянина, 4 танки, 5 артсистем, 5 безпілотників, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння з російським окупантами за 29 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби, 29 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Українські захисники знищили: особового складу – 173; танки – 4; БМП – 5; БТР – 2; АТТ – 13; артилерійських систем – 5; мінометних розрахунків – 2; БПЛА – 5".
Мабуть зброя та ********** від союзників вже працюють на передовій!