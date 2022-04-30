УКР
Серед вулиць, що хочуть перейменувати у Києві, є такі, яким не можна змінювати назви, - Інститут Нацпам'яті

декомунізація

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович повідомив, що серед вулиць, які в Києві пропонують перейменувати, є близько 30, які точно не можна перейменовувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Міська рада (Київська міська рада збирає пропозиції киян щодо перейменування міських об’єктів, які підпадають під процес дерусифікації і вже зібрано 467 пропозиції, -  ред)… винесла перелік вулиць… близько 500 вулиць, єдиний нюанс в тому, що в цьому переліку вулиць "затесалось" десь 30 назв, які точно не можна перейменовувати. Ми вже дали відповідного листа на Київську міську раду, провели попередні консультації з депутатами і я думаю, що вони врахують. Бо там, наприклад, Тичина потрапив до цього переліку, чи Микола Бажан, чи Рахманінов, який долучився до створення музичної школи в Києві", - сказав Дробович.

Він зазначив, що Росія зробила все, щоб отруїти спільну спадщину і багато людей вимагають від своїх депутатів діяти, однак в деяких питаннях треба поміркованість.

"Насправді щось термінове з символічним цим простором (символами "братських" відносин з Росією, - ред) потрібно робити, але, з іншого боку…не треба "по-більшовицьки", - сказав Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топоніми, пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова, - Терехов

Також він зазначив, що на виконання вимог громад пам’ятники треба демонтовувати, але не руйнувати, а передавати в музеї.

"По пам'ятниках. Ми з Міністерством культури та інформаційної політики після декількох демонтажів, таких доволі емоційних, підготували позиційний матеріал з рекомендаціями і процедурами як ці переміщення пам’ятників потрібно робити, якщо у міській владі в регіонах хочуть це робити…Обов'язково йти по процедурі, не руйнувати, не топтати, не паплюжити, не вподібнюватись дикунству росіян. Треба обережно, якщо навіть пам’ятник стосується російської імперії чи комуністично-тотального режиму, його треба зняти, виконати закон або виконати вимогу громади і перемістити в музей", - сказав Дробович.

Він акцентував, що наші діти і онуки потім зможуть прийти в музеї і почитати про діячів, які були долучені до тоталітарних злочинів і тому пам’ятники їм були в Україні демонтовані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Києві розпочався демонтаж радянського пам'ятника під "Аркою Дружби народів". ВIДЕО

Інститут нацпам’яті (238) Київ (20043) перейменування (588) вулиця (80) декомунізація (561) Дробович Антон (83)
+54
Всі кацапські памятники мають бути переплавлені і з них виготовлено Пантеон українським Героям війни за Незалежність. Що двурушні! сподіваєтесь на зміну влади? Всі ці памятники затверджені московською цензурою і тому ніякої художньої цінності переважна більшість з них не має. Залишити парочку типових зразків для музею і по всьому.
30.04.2022 02:34 Відповісти
30.04.2022 02:34 Відповісти
+43
Дробович ще той фахівець, можна сказати зелений в цій справі. Микола Бажан все своє свідоме життя був секретним співробітником НКВС і інформував систематично про життя великих або середніх поетів та літераторів. В тому числі на Тичину. Все писав у двох екземплярах, а у 60 роки видав свої доноси як спогади про великих. Бажав отримати чергову премію, однак вже КГБісти не пропустили, бо гроші вже отримав давно, а двічі не можна. Думаю, що проспект потрібно перейменувати. А то не гоже, працедавці Балицький,Леплевський не реабілітовані, а в честь підручного вулиці називають.
30.04.2022 02:41 Відповісти
30.04.2022 02:41 Відповісти
+38
Щось мені цей Дробович нагадує Табачника...
30.04.2022 03:30 Відповісти
30.04.2022 03:30 Відповісти
30.04.2022 02:34 Відповісти
30.04.2022 06:39 Відповісти
30.04.2022 07:54 Відповісти
30.04.2022 07:41 Відповісти
найшли час для переіменування...
30.04.2022 02:40 Відповісти
30.04.2022 02:40 Відповісти
Кваліфікована робота для місцевих депутатів в період перерви на крадіжку землі. До речі, прострочена мінімум більш ніж 30 років
30.04.2022 03:45 Відповісти
30.04.2022 03:45 Відповісти
почему ты такой тугой ? А я по твоему в Британии? Почему вы зеленые такие ограниченные?
30.04.2022 07:53 Відповісти
30.04.2022 07:53 Відповісти
А тобі, холуйчику, багато дісталось за службу косюкам, веревським та порошенкам?
30.04.2022 07:57 Відповісти
30.04.2022 07:57 Відповісти
"порошенкам?"
Для особово обдарованним - неоднаразовий аналіз ботоферм в різних джерелах яскраво показав, що ботоферм і під час виборів, і пізніше було найбільше у жОПО блоку, а на другому місці - зебіли, у Порошенко їх практично не було.

"А тобі, холуйчику, багато дісталось за службу"
Доречі, мамА в дитинстві не вчила вЯлікого прихильника зебілів та збирателя локшини на вуха від Г+Г та жОПО каналів не судити інших по собі?
30.04.2022 10:06 Відповісти
30.04.2022 10:06 Відповісти
Таваріщь, Ви українську мову довго вчили?
30.04.2022 07:37 Відповісти
30.04.2022 07:37 Відповісти
викиньте ***** за поребрік тих 30 з лічинками - не помилитися
30.04.2022 02:50 Відповісти
30.04.2022 02:50 Відповісти
це обзиваеться - декацапанізацізія
30.04.2022 02:54 Відповісти
30.04.2022 02:54 Відповісти
думка кацапа нам не потрібна
30.04.2022 08:01 Відповісти
30.04.2022 08:01 Відповісти
т**я сильно **..т откуда он пишет? вижу задело т**я за живое "ленина свалили", да?
30.04.2022 08:10 Відповісти
30.04.2022 08:10 Відповісти
Викиньте тих кремлівских кротів на чолі з Дробовичем, нехай в кремлі полірує зад своєму Рахманінову. Скількі маємо ще терпіть цих комунячіх гнід на тілі України?
30.04.2022 03:16 Відповісти
30.04.2022 03:16 Відповісти
Щось мені цей Дробович нагадує Табачника...
30.04.2022 03:30 Відповісти
30.04.2022 03:30 Відповісти
Вони однієї крові ( кошерні ,обрізані і з хуцпой).
30.04.2022 08:16 Відповісти
30.04.2022 08:16 Відповісти
Ти бачив його статтєвий орган?
30.04.2022 13:16 Відповісти
30.04.2022 13:16 Відповісти
бьют по морді, а не паспорту
30.04.2022 16:27 Відповісти
30.04.2022 16:27 Відповісти
Совок.
30.04.2022 09:08 Відповісти
30.04.2022 09:08 Відповісти
Пригадайте танки. які в якості пам'ятників стояли на постаментах Луганська, Донецька та інших міст Донбаса. Прийшов час, їх завели , і вони поїхали стріляти по українцях. Так буде і з цим совковим мотлохом, який цей недоумок намагається запхнути в якийсь там музей. Обов'язково рано чи піздно знайтеться чи народиться якась тварюка, яка захопиться естетикою тоталітарних пам'ятників і буде як путін намагатися повернути великий і неповторний срср із небуття в реальність. Відповідь однозначна-НІ. Цей мотлох,ці назви вулиць-все має бути зачищено і вирвано з корінням. Тичина з його "Партія веде",рильський,остап вишня, сосюра,малишко, бажан, яновський, галан, корнійчук-це все невдахи, яких зламала радянська влада. Навіть якщо на початку вони були патріотами України, то потім зрадили і Україну, і себе. Ба більше ще й премії радянські отримували. Цей літературний контингент нам непотрібен. Були люди, які вистояли і не продали душу радянському дияволу. От вони мають право бути в людській пам'яті. Їх призвища і їх пам'ятники мають прикрашати наші вулиці.
30.04.2022 03:36 Відповісти
30.04.2022 03:36 Відповісти
На рахунок пам'ятників кажете правильно.

А на рахунок поетів, то дуже радикально, тому не зовсім так.
Наприклад, якщо б Сосюра десь не поступився б, то не існувало б його видатного вірша "любіть Україну і багато чого іншого. Хоч би як, а на них якось підтримувалось українське слово і Україна в тих умовах.

Не можна в позитивні приклади ставити тільки людей які не поступились і були розстріляні. Патріоти мають виживати і робити що можуть в різних умовах.

А тих хто співпрацював з кгб, то це окремо.
30.04.2022 08:18 Відповісти
30.04.2022 08:18 Відповісти
Пам'ятник поетові - це його поезія. Якщо був колаборантом, нехай залишається в своїй поезії, люди оцінять, що до чого. А виставляти їх у публічному просторі, вважаю, неетично. А от я не знаю, чи є зараз у Києві вулиця Валер'яна Підмогильного. Цей колаборантом не був.
30.04.2022 09:11 Відповісти
30.04.2022 09:11 Відповісти
Ліна Костенко і не поступилася, і вижила. Вся празька школа не поступилася, і вони тримали українське слово так, як не тримав ніхто. Олесь Гончар ніколи совісті не продавав. І таких прикладів дуже багато. А Сосюра написав лише "Любіть Україну" за що потім вибачався все життя.
30.04.2022 13:15 Відповісти
30.04.2022 13:15 Відповісти
ТРЕБА ДЕІМЕНУВАТИ РОСІЙСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ В ПЕРШУ ЧЕРГУ !!!
30.04.2022 04:58 Відповісти
30.04.2022 04:58 Відповісти
Знову пам'ятники будуть зберігати для наступної зміни влади
30.04.2022 05:32 Відповісти
30.04.2022 05:32 Відповісти
Ось і проявила себе чергова кремлівська консерва - дробович.
30.04.2022 05:58 Відповісти
30.04.2022 05:58 Відповісти
Примеры не убедительны.
30.04.2022 06:21 Відповісти
30.04.2022 06:21 Відповісти
Всех. Формируется новая история Украины и в ней не место памятникам. Это совковая дурь должна исчезнуть. Исключения - Леся Украинка, Франко, Шевченко. Но они не связаны с советами, это история и классика. Все остальное убрать и забыть
30.04.2022 06:33 Відповісти
30.04.2022 06:33 Відповісти
Нікого не треба ідеалізувати. Іван Франко, наприклад, мав певну симпатію до Кацапщини. Йому подобалося, що українських письменників кацапи брали на свою державну службу. Це показує, як мінімум, його наївність.

Цитата з публіцистичної роботи Івана Франка:

В усякім разі зі статті М. Драгоманова, оскільки сягає її дотеперішній текст, не можна витягати такого висновку, як витягає з неї М. Павлик, а власне того, що, на думку М. Драгоманова, для України: «Одно спасіння: вирватись з царства нашої пропащості, відділити й відгородити українську землю від Росії - якнайшвидше, за всяку ціну, поки ще час…».

Як звичайно, так і тут, М. Павлик, покликаючися на М. Драгоманова, являється найгіршим толкователем його слів і думок і щодо стилізації, в додатку, найнещасливіше. Ніякий розумний чоловік, що має крихту політичного глузду, а тим менше М. Драгоманов, не міг навіть найбуйнішою фантазією змалювати собі можності «відділити й відгородити українську землю від Росії». Хто хоч трохи знає етнографічні границі між українським та великоруським і іншими суміжними з нами народами, той може тільки здивуватися наївності публіциста, який може таку фантазію видавати за постулат розумного політика.
https://www.i-franko.name/uk/History/MDragomanovPropaschyjChas.html
30.04.2022 11:52 Відповісти
30.04.2022 11:52 Відповісти
Який музей? Дам де прийшли московити, подоставали з "музеїв" та поставили назад. Нам таке треба? Нищити і ніякого зберігання!
30.04.2022 06:39 Відповісти
30.04.2022 06:39 Відповісти
Хай цей горе експерт йде слідом за російським кораблем нах….. В Україні є тисячі героїв в честь яких можна називати вулиці замість радянських посіпак…. І коли нарешті перемейнуєте Дніпропетровську область на Дніпровську??? Скільки ще чекати??
30.04.2022 06:39 Відповісти
30.04.2022 06:39 Відповісти
До речі Дніпро невдале переіменування. Чи мова про річку, чи про місто іноді не зрозуміло.
30.04.2022 06:49 Відповісти
30.04.2022 06:49 Відповісти
Згоден щодо Дніпра. Бо це велика річка, 5а відміну від локальних малих річок накшталт Харькова чи Воронєжа з Москвою.
Хоча і аутентично-українську назву "Дніпрів" наврядчи багато б людей сприйняли. У них в головах закінчення "-ськ", без яких наче і місто не місто.
30.04.2022 07:09 Відповісти
30.04.2022 07:09 Відповісти
Дніпроград і то краще. Але на Дніпрі багато міст, в тому числі і столиця. Всі вони Дніпрогради і Дніпріви. Тому треба шукати індивідуальну назву. Але це потім.
30.04.2022 07:51 Відповісти
30.04.2022 07:51 Відповісти
у того міста є питомо українська назва - СІЧЕСЛАВ
30.04.2022 10:34 Відповісти
30.04.2022 10:34 Відповісти
автентичне - Січеслав, але совки і блатні захотіли "Днєпр"
30.04.2022 10:33 Відповісти
30.04.2022 10:33 Відповісти
За свої майже 50 років інакше ніж Днєпр або Дніпро це місто ніхто не називав, ні з жителів міста, ні з жителів області. (Дніпропетровськ залишаючи для офіціозу) Тому дуже вдале перейменування!
30.04.2022 08:04 Відповісти
30.04.2022 08:04 Відповісти
У нас его Днепром звали задолго до переименования ( у нас - это Запорожье и сам Днепр). никаких путаниц никогда не возникало, т.к. из контекста всегда ясно о чем речь
30.04.2022 08:13 Відповісти
30.04.2022 08:13 Відповісти
Дуже вдале, народне, Дніпропетровськ завжди називали Дніпром. Пам'ятаю, при СССР, їхав з Черкас, на автостанції кажу: "Мені до Дніпра", то ніхто ніколи не перепитував, мовчки брали гроші і давали квиток.
30.04.2022 08:48 Відповісти
30.04.2022 08:48 Відповісти
Если логика работает то все понятно о речке речь или о городе
30.04.2022 09:33 Відповісти
30.04.2022 09:33 Відповісти
Задовбали "патріоти" які не знають, що перейменували на Січеславську ще в 2019 році, як і Кіровоградську на Кропивницьку.... Залишилось лише внести зміни в Конституцію. Закінчаться Особливий період та Військовий стан - буде тобі щастя.
30.04.2022 07:59 Відповісти
30.04.2022 07:59 Відповісти
Колоборант ПавлікТичина був дерутатом Внрховного Совєта УССР та СССР, писав подібну хрінь:

В українського народу здавна було мрією -

побрататися з Москвою, в дружбі жить з Росією

Тож скажіте свою волю: чи лихе терпітимем?

Чи з російським старшим братом, як із сонцем житимем?

І гукнули всі на Раді мовою єдиною:

Хочем бути ми з Москвою - рідною родиною!

Сонце праведне над нами, в дружбі осіянними:

разом ми з Росією! Разом з росіянами!

Але ми чомусь маємо на це закривати очі і згадувати який він "ніжний та ранімий" у доколоборантські юні роки.
30.04.2022 06:46 Відповісти
30.04.2022 06:46 Відповісти
Ми в школі казали, краще з"їсти кирпичину ніж вчити того Тичину.
30.04.2022 06:51 Відповісти
30.04.2022 06:51 Відповісти
Шкільне, народне:

На майдані коло бані
Спить Тичина в чемодані,
Дайте, хлопці, кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину!

30.04.2022 11:57 Відповісти
30.04.2022 11:57 Відповісти
Дробович за русским кораблём?
30.04.2022 07:09 Відповісти
30.04.2022 07:09 Відповісти
де цей зелений набрав бульбовичів-арестович дробович і прочая цволоч
30.04.2022 07:10 Відповісти
30.04.2022 07:10 Відповісти
да расслабься ты, совкодрочер
30.04.2022 08:14 Відповісти
30.04.2022 08:14 Відповісти
Долучився до створення музичної школи, тому залишити вулицю імені Рахманінова?!
Не переконливо.
30.04.2022 07:25 Відповісти
30.04.2022 07:25 Відповісти
Дґобовічь-95...
30.04.2022 07:39 Відповісти
30.04.2022 07:39 Відповісти
Рахманинова, да надо оставить , это гениальный композитор , всех остальных на свалку истории , Совковый ,Тычына и Бажан
30.04.2022 07:39 Відповісти
30.04.2022 07:39 Відповісти
та хай лишається кампазітором, а вулицю тра' перейменувати
30.04.2022 10:39 Відповісти
30.04.2022 10:39 Відповісти
" - А давіть на клавіші умєєш?
- Ну, а то как же!
- Ти сматрі, - кампазітор..."

30.04.2022 12:14 Відповісти
30.04.2022 12:14 Відповісти
Не радянський Бажан. Він любив красиво жити, здав друга та розкаювався за це, підтримував репресованих

https://texty.org.ua/articles/84862/Ne_radanskyj_Bazhan_Vin_lubyv_krasyvo_zhyty-84862/
30.04.2022 16:29 Відповісти
30.04.2022 16:29 Відповісти
Бажан - поэт советский. Во всех отношениях.
Просто выполнить закон о декоммунизации.
30.04.2022 07:43 Відповісти
30.04.2022 07:43 Відповісти
Кого треба прибрати з Києва - це лютого українофоба і сатаніста Михаила Булгакова. А от з ним якраз будуть сюсюкатися й носитися.
30.04.2022 07:52 Відповісти
30.04.2022 07:52 Відповісти
Краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину..
30.04.2022 07:56 Відповісти
30.04.2022 07:56 Відповісти
якщо йому до вподоби счйорс чи ще якась кацапська патороч то най сам, своїми силами та за свій кошт демонтує та ставе в себе посеред хати і дроче на нього впрісядку
30.04.2022 07:56 Відповісти
30.04.2022 07:56 Відповісти
Трактор в поле дыр-дыр-дыр...мы з мыр..
Гениальный поэт мля..
30.04.2022 08:06 Відповісти
30.04.2022 08:06 Відповісти
Надо все переименовать что в списке, и потом если человек залуженный можно дать на его имя улицу
30.04.2022 08:13 Відповісти
30.04.2022 08:13 Відповісти
Не дерусифікація, а знемосковлення, бо Русь - то Україна.
30.04.2022 08:49 Відповісти
30.04.2022 08:49 Відповісти
Наразі майже всі старі назви, що містять слово "героїв", є шануванням окупаційної радянської армії, або окупаційного радянського ладу.
30.04.2022 08:51 Відповісти
30.04.2022 08:51 Відповісти
За нас, за наше майбутнє на фронті гинуть дуже молоді Герої , які приїхали нас рятувати аж з самої Америки, от хто заслуговує увіковічення в пам'яті.
30.04.2022 08:52 Відповісти
30.04.2022 08:52 Відповісти
Мда. Сойдемся по средине.
Це не український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C науковець -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F історик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист , дослідник історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 визвольного руху , громадський діяч. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97 Доктор філософії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат історичних наук )- В'ятрович.

Мені цікаво, Рахманінова заборонено грати чи слухати, чи без вулиці з такою назвою його твори перестануть існувати?
Гнилі відмазки.
А ось гідна пропозиція для увіковічення в назві київськї вулиці.



як на в Києві мати вулицю "Вілла Кансела"?
ну і не нехай вона буде, вулиця в Киеві - "Вілла Кансела"
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
30.04.2022 09:00 Відповісти
30.04.2022 09:00 Відповісти
Нет такой "священной коровы", которую нельзя было бы зарезать на мясо (или принести в жертву)!
30.04.2022 09:44 Відповісти
30.04.2022 09:44 Відповісти
Черговий совковий недобиток настальгіруєт на пушкєна
30.04.2022 09:45 Відповісти
30.04.2022 09:45 Відповісти
Не з того починаєте,блатдь:в Хорватії викинули з уряду всіх хто так чи інакше, має проросійські погляди а потім буде ще розслідування і суд ....а у нас знову велике бєніне будівництво ????
30.04.2022 09:50 Відповісти
30.04.2022 09:50 Відповісти
Ворогів місцевих викиньте,а то всі знають і фсе.....
30.04.2022 09:51 Відповісти
30.04.2022 09:51 Відповісти
Дайте вулицям номери замість назви і потім вже ніхто та ніколи не буде їх перейменовувати.
30.04.2022 09:55 Відповісти
30.04.2022 09:55 Відповісти
йдіть за кораблем
30.04.2022 11:44 Відповісти
30.04.2022 11:44 Відповісти
хоч боком, хоч раком, а дробович протискує ту наволоч. Бо сам паскуда
30.04.2022 10:26 Відповісти
30.04.2022 10:26 Відповісти
В усьому треба знати міру. Чим завинив той же Рахманінов? Тоді можна шукати зв'язки з Росією всіх діячів минулого, хто навчався чи працював в Московії. Наприклад росіянами були Глушков, Амосов, Пирогов та багато інших. А ще можна викреслити всіх, хто отримував Державні чи Сталінськи премії - вони працювали на "імперію".
30.04.2022 10:42 Відповісти
30.04.2022 10:42 Відповісти
Амосов півстоліття прожив в Україні й поклав більшу частину свого свідомого життя на становлення не лише світової, а й передусім української медицини та української школи медицини. Тому, з вашого боку, є маніпуляцією додавати в цей список з дерусифікації Амосова тільки тому, що він родом з Росії. Амосов не забороняв нічого українського й не був співцем режиму як ті ж українці Тичина, або сексот Бажан. Так само маніпулятивним є додавання в список Глушкова, бо він наче "росіянин" й народився на Росії. Хоча, рід Глушкова походить з українських етнічних земель Луганщини та Ростовської області, окупованих нині РФ- єю і згідно свого прізвища належить знову ж таки до українців й походить з українського роду Глушко. Але це вже не принципово - своє життя, значною мірою, Глушков присвятив Україні й становленню передусім української наукової школи, а не лише світової чи радянської.
Рахманінов же до України має лише дотичне відношення. Так, він був у нас з концертами, і, навіть, колись поставив свою "візу" про перейменуванням Київського училища в консерваторію, задовільнивши клопотання останнього. Більше ніякого стосунку до України він немає і виглядає дуже сумнівним, чи потрібно тут, на вулицях, його прізвище з огляду на агресію РФ-її проти України.
Микола Пирогов, за походженням росіянин, значну частину свого життя прожив в Україні, він, доречи, вивчив українську мову, якою весь час спілкувався, багато й безкоштовно оперував. Тобто, окрім того, що Пирогов зробив значний внесок в світову медицину, значна частина його життя також була безпосередньо пов`язана з Україною.
Питання не в тому, чи є в тих чи інших діячів хоч якісь зв`язки з Росією. Питання в тому, наскільки конкретна людина долучилася до розбудови саме України - наскільки її внесок був для нас вагомим? Наскільки ці люди самі відчували себе українцями, незалежно від свого етнічного походження? Наскільки вони поважали Україну й українців?
30.04.2022 13:12 Відповісти
30.04.2022 13:12 Відповісти
Окрім того, при найменуванні вулиць треба дивитися, чи є у нас насамперед визначні українці, ім`я котрих має бути увічненим? Задля збереження пам`яті про них, їхній внесок в розвиток і розбудову Української Держави і культури.
Для порівняння: в нас в Києві є вулиця Коперника. Видатний вчений. Але немає вулиці Котермака Юрія Дрогобича* - видатного українського вченого, вчителя того самого Коперника.

* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Юрій Дрогобич - руський (український) науковець епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном та астролог. Доктор медицини та філософії. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віце-канцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Ягеллонського університету у Кракові[6].
30.04.2022 13:22 Відповісти
30.04.2022 13:22 Відповісти
Я ні в якому разі не пропоную вилучити з "видатних українців" Глушкова чи Амосова (до речі в його клініці мені робили операцію на серці). Я лише кажу про те, що перейменуванню повинні бути піддані лише ті назви, які суперечать нашому сприйняттю державних чи моральних цінностей. І Рахманінов, Чайковський чи Лермонтов на мій погляд ніяк не гірші ниж Міцкевич, Коперник чи, наприклад, Кальман і Пуччіні. Ніхто не звинувачує Вагнера та Гете чи Бетховена в злочинах нацизму.
30.04.2022 15:37 Відповісти
30.04.2022 15:37 Відповісти
не ми на кацапію прийшли - свині курносі до нас....
30.04.2022 11:02 Відповісти
30.04.2022 11:02 Відповісти
Почитав би той Дробович про Бажана принаймні в Wikipedia - типова біографія холуя-пристосуванця, доносчика. Серед всього іншого наприклад: "...6 лютого 1946 року Микола Бажан як представник делегації УРСР на засіданні сесії Генеральної асамблеї ООН у Лондоні вимагав від Заходу видати СРСР Степана Бандеру як «воєнного злочинця»..."
30.04.2022 11:25 Відповісти
30.04.2022 11:25 Відповісти
Ці збережені "пам'ятники" нині рашисти подіставали та повстановлювали на площах тимчасово захоплених українських міст. Ворожі символи мають бути безкомпромісно знищені.
30.04.2022 23:06 Відповісти
30.04.2022 23:06 Відповісти
З одного боку - добре. Але чи не краще дати якісь нейтральні назви і ніколи більше їх не чіпати, бо вже нудить від тих перейменувань, а запам'ятати це все просто неможливо.
показати весь коментар
31.10.2022 18:05 Відповісти
 
 