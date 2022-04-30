Серед вулиць, що хочуть перейменувати у Києві, є такі, яким не можна змінювати назви, - Інститут Нацпам'яті

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович повідомив, що серед вулиць, які в Києві пропонують перейменувати, є близько 30, які точно не можна перейменовувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Міська рада (Київська міська рада збирає пропозиції киян щодо перейменування міських об’єктів, які підпадають під процес дерусифікації і вже зібрано 467 пропозиції, - ред)… винесла перелік вулиць… близько 500 вулиць, єдиний нюанс в тому, що в цьому переліку вулиць "затесалось" десь 30 назв, які точно не можна перейменовувати. Ми вже дали відповідного листа на Київську міську раду, провели попередні консультації з депутатами і я думаю, що вони врахують. Бо там, наприклад, Тичина потрапив до цього переліку, чи Микола Бажан, чи Рахманінов, який долучився до створення музичної школи в Києві", - сказав Дробович.

Він зазначив, що Росія зробила все, щоб отруїти спільну спадщину і багато людей вимагають від своїх депутатів діяти, однак в деяких питаннях треба поміркованість.

"Насправді щось термінове з символічним цим простором (символами "братських" відносин з Росією, - ред) потрібно робити, але, з іншого боку…не треба "по-більшовицьки", - сказав Дробович.

Також він зазначив, що на виконання вимог громад пам’ятники треба демонтовувати, але не руйнувати, а передавати в музеї.

"По пам'ятниках. Ми з Міністерством культури та інформаційної політики після декількох демонтажів, таких доволі емоційних, підготували позиційний матеріал з рекомендаціями і процедурами як ці переміщення пам’ятників потрібно робити, якщо у міській владі в регіонах хочуть це робити…Обов'язково йти по процедурі, не руйнувати, не топтати, не паплюжити, не вподібнюватись дикунству росіян. Треба обережно, якщо навіть пам’ятник стосується російської імперії чи комуністично-тотального режиму, його треба зняти, виконати закон або виконати вимогу громади і перемістити в музей", - сказав Дробович.

Він акцентував, що наші діти і онуки потім зможуть прийти в музеї і почитати про діячів, які були долучені до тоталітарних злочинів і тому пам’ятники їм були в Україні демонтовані.

