Росія намагалася обміняти депортованих цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук

Москва намагалася обміняти цивільних українців на російських військових, що заборонено Женевською конвенцією. Українська сторона відмовилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначила в коментарі для ВВС міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З’являється все більше доказів того, що РФ примусово депортувала через кордон велику кількість мирних жителів після вторгнення в країну в лютому". 

Верещук розповіла, що їх використовують як заручників.

"Тому вони захопили всіх цих заручників – цивільних, жінок, працівників місцевих рад, щоб спробувати їх використати", – сказала вона.

"Ми знаємо, що там більше тисячі заручників, у тому числі майже 500 жінок… Ми знаємо, що вони перебувають у тюрмах і СІЗО в Курську, у Брянську, в Рязані, у Ростові", - додає вона.

Росія також затягнула з поверненням жінок-цивільних осіб: "Ми витягуємо жінок (з полону. - Ред.) майже щипцями. Зараз ми відмовляємося проводити обмін без жінок у списку. Таким чином ми намагаємося якось врятувати наших їх і (інших. - Ред.) мирних жителів".

Також читайте: Відбувся черговий обмін полоненими: Звільнено 45 громадян України

За її словами, під час останнього обміну дев'ять мирних жителів були відправлені назад із важкими пораненнями, включаючи ампутації, проведені в Росії.

"У цьому обміні були тяжко поранені – ампутовані кінцівки, сепсис, інші важкі травми", – розповіла Верещук.

"Були явні ознаки тортур. Історії, які вони нам розповідали, жахливі", - резюмує вона.

Топ коментарі
+15
Военнопленный и гражданский заложник разницу замечаешь школьник???
Обмен военнопленных на гражданских не допустим,посколько враг на окупированных территориях может тысячами паковать гражданских.
Именно из-за действий этой суки(обмена гражданских на военных) орки начали пачками паковать гражданских.
Великий эксперт иди вслед за русским кораблем.
30.04.2022 09:45 Відповісти
30.04.2022 09:45 Відповісти
+14
Зараз верескливе проросійське падло наміняє
30.04.2022 09:30 Відповісти
30.04.2022 09:30 Відповісти
+14
Уважаемая ***** Верещук огласите списки кого вы там меняли!
30.04.2022 09:30 Відповісти
30.04.2022 09:30 Відповісти
Зараз верескливе проросійське падло наміняє
30.04.2022 09:30 Відповісти
30.04.2022 09:30 Відповісти
Уважаемая ***** Верещук огласите списки кого вы там меняли!
30.04.2022 09:30 Відповісти
30.04.2022 09:30 Відповісти
міняю 200 полонених касабів на одного путлера і одного лаврова.. всяких сімонянів/херосаянів і говновьевих-не предлагать
30.04.2022 09:35 Відповісти
30.04.2022 09:35 Відповісти
Школота та диванні спікери, а хтось з вас уявляє як це - відмовитись забрати НАШИХ поранених цивільних ?
30.04.2022 09:36 Відповісти
30.04.2022 09:36 Відповісти
Школота, а ти уявляєш, що таке залишити в рашистских тюрмах поранених воїнів ЗСУ? Це 100% смерть, бо мед допомоги там не надають взагалі. Я вже не кажу, про те як орки умисно калічать наших воїнів: відрізають пальці, руки, калічать ноги, відбивають нирки тощо. Цивільні важливі, однак захисники повинні бути у пріоритеті.
30.04.2022 09:42 Відповісти
30.04.2022 09:42 Відповісти
Военнопленный и гражданский заложник разницу замечаешь школьник???
Обмен военнопленных на гражданских не допустим,посколько враг на окупированных территориях может тысячами паковать гражданских.
Именно из-за действий этой суки(обмена гражданских на военных) орки начали пачками паковать гражданских.
Великий эксперт иди вслед за русским кораблем.
30.04.2022 09:45 Відповісти
30.04.2022 09:45 Відповісти
Як тільки Верещучка за щось береться - чекай біди, як тільки вона оголошує зелений коридор - його починають відразу обстрілювати, тільки люди виїжджають на своїх машинах - дуже багато хто проривається без обстрілів.
30.04.2022 09:41 Відповісти
30.04.2022 09:41 Відповісти
Читаємо новини за останній тиждень, зе-лох пропонує обміняти всіх рашистських полонених на цивільних із Маріуполя. Карл, ще раз, зе-гнида, всупереч женевській конвенції, хоче міняти військовополонених на цивільних. А чому не військових на військових?!! З таким говнокомандуючем, завтра рашисти ще полонять десять тисяч цивільних і захочуть поміняти на якесь місто, а післязавтра на цілу область і так безкінечно. А все тому, що країною керує шапіто довпойопів для яких піар важливіше власної армії і безпеки країни.
30.04.2022 09:49 Відповісти
30.04.2022 09:49 Відповісти
Взагалі, у мене є стійке враження, що зе-тварина сильно ненавидить українських воїнів. Достатньо згадати фінансове приниження армії за останні 2.5 роки, "спасіння власним контролем" сержанта Журавля, обмін який проводив зе-лох де було тільки 5% солдат ЗСУ, злив операції по вагнерівцям, злив операції по звільненню наших військово полонених із тюрми в донецьку, злив нашої агентури, що добувала запчастини до с-300 в парашії. Я вже не кажу про військову підготовку до 24.02, якої не було, в результаті чого Україна втратила в перші дні війни не одну сотню військовослужбовців...
30.04.2022 09:59 Відповісти
30.04.2022 09:59 Відповісти
Он проект раши,но *** не время его ссаными тряпками гнать с банковой.
30.04.2022 10:02 Відповісти
30.04.2022 10:02 Відповісти
Для нужного дела - всегда время та на часі. Чим скоріш, тим корисніше для держави.
30.04.2022 11:34 Відповісти
30.04.2022 11:34 Відповісти
герой диванных войск, может пойдешь на передовую и личным опытом покажешь как воевать и освобождать нужно? Глядишь, в звании тебя повысят. Популярность приобретешь, а там и депутатом стань сможешь.
30.04.2022 12:34 Відповісти
30.04.2022 12:34 Відповісти
Не знаю чи достатньо підготовлена ця дама для такої процедури. Куди вона тільки не тикалась і не літала. Та і минуле говорить,що слуги не для народу України
30.04.2022 10:11 Відповісти
30.04.2022 10:11 Відповісти
Ти ж **** з зеленим дебілом самі почали міняти військових на цивільних тепер верещиш.
30.04.2022 14:02 Відповісти
30.04.2022 14:02 Відповісти
 
 