Росія намагалася обміняти депортованих цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук

Москва намагалася обміняти цивільних українців на російських військових, що заборонено Женевською конвенцією. Українська сторона відмовилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначила в коментарі для ВВС міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З’являється все більше доказів того, що РФ примусово депортувала через кордон велику кількість мирних жителів після вторгнення в країну в лютому".

Верещук розповіла, що їх використовують як заручників.

"Тому вони захопили всіх цих заручників – цивільних, жінок, працівників місцевих рад, щоб спробувати їх використати", – сказала вона.

"Ми знаємо, що там більше тисячі заручників, у тому числі майже 500 жінок… Ми знаємо, що вони перебувають у тюрмах і СІЗО в Курську, у Брянську, в Рязані, у Ростові", - додає вона.

Росія також затягнула з поверненням жінок-цивільних осіб: "Ми витягуємо жінок (з полону. - Ред.) майже щипцями. Зараз ми відмовляємося проводити обмін без жінок у списку. Таким чином ми намагаємося якось врятувати наших їх і (інших. - Ред.) мирних жителів".

Також читайте: Відбувся черговий обмін полоненими: Звільнено 45 громадян України

За її словами, під час останнього обміну дев'ять мирних жителів були відправлені назад із важкими пораненнями, включаючи ампутації, проведені в Росії.

"У цьому обміні були тяжко поранені – ампутовані кінцівки, сепсис, інші важкі травми", – розповіла Верещук.

"Були явні ознаки тортур. Історії, які вони нам розповідали, жахливі", - резюмує вона.