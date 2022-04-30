Россия пыталась обменять депортированных гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук

Москва пыталась обменять гражданских украинцев на российских военных, что запрещено Женевской конвенцией. Украинская сторона отказалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отметила в комментарии для ВВС министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Появляется все больше доказательств того, что РФ принудительно депортировала из-за границы большое количество мирных жителей после вторжения в страну в феврале".

Верещук рассказала, что их используют как заложников.

"Поэтому они захватили всех этих заложников – гражданских, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать", – сказала она.

"Мы знаем, что там больше тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин… Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и СИЗО в Курске, Брянске, Рязани, Ростове", - добавляет она.

Россия также затянула с возвращением женщин-гражданских лиц: "Мы вытаскиваем женщин (из плена. – Ред.) почти щипцами. Сейчас мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Таким образом мы пытаемся как-то спасти наших их и (других. – Ред.) мирных жителей".

По ее словам, во время последнего обмена девять мирных жителей были отправлены назад с тяжелыми ранениями, включая ампутации, проведенные в России.

"В этом обмене были тяжело ранены – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы", – рассказала Верещук.

"Были явные признаки пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасающие", - резюмирует она.