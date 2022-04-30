РУС
Россия пыталась обменять депортированных гражданских украинцев на своих военнопленных, - Верещук

Москва пыталась обменять гражданских украинцев на российских военных, что запрещено Женевской конвенцией. Украинская сторона отказалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отметила в комментарии для ВВС министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Появляется все больше доказательств того, что РФ принудительно депортировала из-за границы большое количество мирных жителей после вторжения в страну в феврале".

Верещук рассказала, что их используют как заложников.

"Поэтому они захватили всех этих заложников – гражданских, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать", – сказала она.

"Мы знаем, что там больше тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин… Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и СИЗО в Курске, Брянске, Рязани, Ростове", - добавляет она.

Россия также затянула с возвращением женщин-гражданских лиц: "Мы вытаскиваем женщин (из плена. – Ред.) почти щипцами. Сейчас мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Таким образом мы пытаемся как-то спасти наших их и (других. – Ред.) мирных жителей".

Также читайте: Состоялся очередной обмен пленными: освобождены 45 граждан Украины

По ее словам, во время последнего обмена девять мирных жителей были отправлены назад с тяжелыми ранениями, включая ампутации, проведенные в России.

"В этом обмене были тяжело ранены – ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы", – рассказала Верещук.

"Были явные признаки пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасающие", - резюмирует она.

Топ комментарии
+15
Военнопленный и гражданский заложник разницу замечаешь школьник???
Обмен военнопленных на гражданских не допустим,посколько враг на окупированных территориях может тысячами паковать гражданских.
Именно из-за действий этой суки(обмена гражданских на военных) орки начали пачками паковать гражданских.
Великий эксперт иди вслед за русским кораблем.
30.04.2022 09:45 Ответить
30.04.2022 09:45 Ответить
+14
Зараз верескливе проросійське падло наміняє
30.04.2022 09:30 Ответить
30.04.2022 09:30 Ответить
+14
Уважаемая ***** Верещук огласите списки кого вы там меняли!
30.04.2022 09:30 Ответить
30.04.2022 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз верескливе проросійське падло наміняє
30.04.2022 09:30 Ответить
30.04.2022 09:30 Ответить
Уважаемая ***** Верещук огласите списки кого вы там меняли!
30.04.2022 09:30 Ответить
30.04.2022 09:30 Ответить
міняю 200 полонених касабів на одного путлера і одного лаврова.. всяких сімонянів/херосаянів і говновьевих-не предлагать
30.04.2022 09:35 Ответить
30.04.2022 09:35 Ответить
Школота та диванні спікери, а хтось з вас уявляє як це - відмовитись забрати НАШИХ поранених цивільних ?
30.04.2022 09:36 Ответить
30.04.2022 09:36 Ответить
Школота, а ти уявляєш, що таке залишити в рашистских тюрмах поранених воїнів ЗСУ? Це 100% смерть, бо мед допомоги там не надають взагалі. Я вже не кажу, про те як орки умисно калічать наших воїнів: відрізають пальці, руки, калічать ноги, відбивають нирки тощо. Цивільні важливі, однак захисники повинні бути у пріоритеті.
30.04.2022 09:42 Ответить
30.04.2022 09:42 Ответить
Военнопленный и гражданский заложник разницу замечаешь школьник???
Обмен военнопленных на гражданских не допустим,посколько враг на окупированных территориях может тысячами паковать гражданских.
Именно из-за действий этой суки(обмена гражданских на военных) орки начали пачками паковать гражданских.
Великий эксперт иди вслед за русским кораблем.
30.04.2022 09:45 Ответить
30.04.2022 09:45 Ответить
Як тільки Верещучка за щось береться - чекай біди, як тільки вона оголошує зелений коридор - його починають відразу обстрілювати, тільки люди виїжджають на своїх машинах - дуже багато хто проривається без обстрілів.
30.04.2022 09:41 Ответить
30.04.2022 09:41 Ответить
Читаємо новини за останній тиждень, зе-лох пропонує обміняти всіх рашистських полонених на цивільних із Маріуполя. Карл, ще раз, зе-гнида, всупереч женевській конвенції, хоче міняти військовополонених на цивільних. А чому не військових на військових?!! З таким говнокомандуючем, завтра рашисти ще полонять десять тисяч цивільних і захочуть поміняти на якесь місто, а післязавтра на цілу область і так безкінечно. А все тому, що країною керує шапіто довпойопів для яких піар важливіше власної армії і безпеки країни.
30.04.2022 09:49 Ответить
30.04.2022 09:49 Ответить
Взагалі, у мене є стійке враження, що зе-тварина сильно ненавидить українських воїнів. Достатньо згадати фінансове приниження армії за останні 2.5 роки, "спасіння власним контролем" сержанта Журавля, обмін який проводив зе-лох де було тільки 5% солдат ЗСУ, злив операції по вагнерівцям, злив операції по звільненню наших військово полонених із тюрми в донецьку, злив нашої агентури, що добувала запчастини до с-300 в парашії. Я вже не кажу про військову підготовку до 24.02, якої не було, в результаті чого Україна втратила в перші дні війни не одну сотню військовослужбовців...
30.04.2022 09:59 Ответить
30.04.2022 09:59 Ответить
Он проект раши,но *** не время его ссаными тряпками гнать с банковой.
30.04.2022 10:02 Ответить
30.04.2022 10:02 Ответить
Для нужного дела - всегда время та на часі. Чим скоріш, тим корисніше для держави.
30.04.2022 11:34 Ответить
30.04.2022 11:34 Ответить
герой диванных войск, может пойдешь на передовую и личным опытом покажешь как воевать и освобождать нужно? Глядишь, в звании тебя повысят. Популярность приобретешь, а там и депутатом стань сможешь.
30.04.2022 12:34 Ответить
30.04.2022 12:34 Ответить
Не знаю чи достатньо підготовлена ця дама для такої процедури. Куди вона тільки не тикалась і не літала. Та і минуле говорить,що слуги не для народу України
30.04.2022 10:11 Ответить
30.04.2022 10:11 Ответить
Ти ж **** з зеленим дебілом самі почали міняти військових на цивільних тепер верещиш.
30.04.2022 14:02 Ответить
30.04.2022 14:02 Ответить
 
 