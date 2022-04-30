У Маріуполі російські окупанти заселяють невідомих людей у будинки, - міськрада

У Маріуполі російські окупанти заселяють невідомих людей у будинки мешканців, які виїхали з міста.

Про це в Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Відбирають – віддають іншим! У будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором "днр", - йдеться у повідомленні міськради.

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", - поскаржилася жінка.

У міськраді зазначили, що це не поодинокий випадок, коли загарбники заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. Більше того, коли приїжджають власники по свої речі, нові мешканці можуть їх не віддати.

Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня, підкреслили у Маріупольській міській раді.