УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7345 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 654 11

У Маріуполі російські окупанти заселяють невідомих людей у будинки, - міськрада

маріуполь

У Маріуполі російські окупанти заселяють невідомих людей у будинки мешканців, які виїхали з міста.

Про це в Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Відбирають – віддають іншим! У будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором "днр", - йдеться у повідомленні міськради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир морпіхів Волина звернувся до Ердогана: З нами 600 поранених військових та сотні цивільних, просимо забрати нас з "Азовсталі"

"Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра з 23 МКР. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті", - поскаржилася жінка.

У міськраді зазначили, що це не поодинокий випадок, коли загарбники заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. Більше того, коли приїжджають власники по свої речі, нові мешканці можуть їх не віддати.

Це свідчить про те, що на окупованій території панує тотальне самоуправство та беззаконня, підкреслили у Маріупольській міській раді.

Автор: 

Маріуполь (3262) окупація (6827) росія (67319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Сталинский террор и геноцид в действии. Убили местных украинцев а в их дома завезли из росийских ****** рашистов. А потом предложат провести референдум и тд.
показати весь коментар
30.04.2022 13:19 Відповісти
+11
Це як в Галичині у 39-му.
показати весь коментар
30.04.2022 13:23 Відповісти
+8
Заселяю тех кто жрет и срет там же где ест спит и живет - чувашами, тувицам, бурятми, эвенками, мокшей, эрей, иронцами, кударцами, балкарцами, карачаями, даргинцами, дигорцами и другими отбросами человечества, для которых унитаз - праздничная супница
показати весь коментар
30.04.2022 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сталинский террор и геноцид в действии. Убили местных украинцев а в их дома завезли из росийских ****** рашистов. А потом предложат провести референдум и тд.
показати весь коментар
30.04.2022 13:19 Відповісти
Это кролики. русский оккупационный режим на них проведёт испытания нового химического оружия.
показати весь коментар
30.04.2022 13:22 Відповісти
Це як в Галичині у 39-му.
показати весь коментар
30.04.2022 13:23 Відповісти
Вот що значит НЕ ДОДАВИЛИ радянську гадину в другу світову- вона знову відродилась
показати весь коментар
30.04.2022 13:27 Відповісти
Там ще є вцілілі будинки?
показати весь коментар
30.04.2022 13:24 Відповісти
Для істот з великої росії навіть розбомблений Маріуполь раєм здається
показати весь коментар
30.04.2022 13:25 Відповісти
Заселяю тех кто жрет и срет там же где ест спит и живет - чувашами, тувицам, бурятми, эвенками, мокшей, эрей, иронцами, кударцами, балкарцами, карачаями, даргинцами, дигорцами и другими отбросами человечества, для которых унитаз - праздничная супница
показати весь коментар
30.04.2022 13:32 Відповісти
НАДО ПОДАРИТЬ ДЕТЕЙ ПУТИНА ЛЮДОЕДАМ !)
показати весь коментар
30.04.2022 13:43 Відповісти
"УПРАВДОМ - друг человека"! (забыли что ли?)
показати весь коментар
30.04.2022 13:55 Відповісти
Чому тут дивуватися((В ордло заселяли моторолу,інших прастітуток з бурятії,комі...((Хіба фашисти не заселяли своїх в помешкання вбитих чи закатованих,чи депортованих жидів,українців,поляків...((не чекайте,маріупольці,до себе якогось іншого ствалення від рашистів,тільки через те ,що ви рускаязичниє,чи праваславниє,чи фанати рускай культури,чи українофоби...Для них ви будете хохлами аж до скону,навіть ваші нащадки,котрі ,можливо,там житимуть((
показати весь коментар
30.04.2022 13:56 Відповісти
В Россиюшке так и не смогли подвинутся дальше Сталинских репрессий. У нас в Балтии в 1944-45 и в 1949 было то же самое.
показати весь коментар
30.04.2022 17:24 Відповісти
 
 