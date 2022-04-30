РУС
В Мариуполе российские оккупанты заселяют неизвестных людей в дома, - горсовет

маріуполь

В Мариуполе российские оккупанты заселяют неизвестных людей в дома выехавших из города жителей.

Об этом в Телеграме сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Отбирают – отдают другим! В дома мариупольцев заселяют неизвестных людей. Об этом сообщила жительница мариупольского поселка Старый Крым. В дома владельцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдает так называемый поселковый совет, который работает под флагом "ДНР"" , – говорится в сообщении горсовета.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", - пожаловалась женщина.

В горсовете отметили, что это не редкий случай, когда захватчики заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами же оставили без крова. Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жители могут их не отдать.

Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беспредел, подчеркнули в Мариупольском городском совете.

Мариуполь (5742) оккупация (10267) россия (96949)
Сталинский террор и геноцид в действии. Убили местных украинцев а в их дома завезли из росийских ****** рашистов. А потом предложат провести референдум и тд.
30.04.2022 13:19 Ответить
Це як в Галичині у 39-му.
30.04.2022 13:23 Ответить
Заселяю тех кто жрет и срет там же где ест спит и живет - чувашами, тувицам, бурятми, эвенками, мокшей, эрей, иронцами, кударцами, балкарцами, карачаями, даргинцами, дигорцами и другими отбросами человечества, для которых унитаз - праздничная супница
30.04.2022 13:32 Ответить
30.04.2022 13:19 Ответить
Это кролики. русский оккупационный режим на них проведёт испытания нового химического оружия.
30.04.2022 13:22 Ответить
30.04.2022 13:23 Ответить
Вот що значит НЕ ДОДАВИЛИ радянську гадину в другу світову- вона знову відродилась
30.04.2022 13:27 Ответить
Там ще є вцілілі будинки?
30.04.2022 13:24 Ответить
Для істот з великої росії навіть розбомблений Маріуполь раєм здається
30.04.2022 13:25 Ответить
30.04.2022 13:32 Ответить
НАДО ПОДАРИТЬ ДЕТЕЙ ПУТИНА ЛЮДОЕДАМ !)
30.04.2022 13:43 Ответить
"УПРАВДОМ - друг человека"! (забыли что ли?)
30.04.2022 13:55 Ответить
Чому тут дивуватися((В ордло заселяли моторолу,інших прастітуток з бурятії,комі...((Хіба фашисти не заселяли своїх в помешкання вбитих чи закатованих,чи депортованих жидів,українців,поляків...((не чекайте,маріупольці,до себе якогось іншого ствалення від рашистів,тільки через те ,що ви рускаязичниє,чи праваславниє,чи фанати рускай культури,чи українофоби...Для них ви будете хохлами аж до скону,навіть ваші нащадки,котрі ,можливо,там житимуть((
30.04.2022 13:56 Ответить
В Россиюшке так и не смогли подвинутся дальше Сталинских репрессий. У нас в Балтии в 1944-45 и в 1949 было то же самое.
30.04.2022 17:24 Ответить
 
 