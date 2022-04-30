В Мариуполе российские оккупанты заселяют неизвестных людей в дома, - горсовет

В Мариуполе российские оккупанты заселяют неизвестных людей в дома выехавших из города жителей.

Об этом в Телеграме сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Отбирают – отдают другим! В дома мариупольцев заселяют неизвестных людей. Об этом сообщила жительница мариупольского поселка Старый Крым. В дома владельцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдает так называемый поселковый совет, который работает под флагом "ДНР"" , – говорится в сообщении горсовета.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно отдавать себе отчет, что это происходит в нашем родном городе", - пожаловалась женщина.

В горсовете отметили, что это не редкий случай, когда захватчики заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами же оставили без крова. Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жители могут их не отдать.

Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беспредел, подчеркнули в Мариупольском городском совете.