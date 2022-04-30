З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію, - міськрада

Жителів блокадного Маріуполя можуть евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти обстрілюють житлові будинки в Маріуполі з танків. ВIДЕО