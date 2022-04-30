УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 285 17

З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію, - міськрада

маріуполь

Жителів блокадного Маріуполя можуть евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти обстрілюють житлові будинки в Маріуполі з танків. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3262) евакуація (2403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
пзц..
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
+6
Полная хйня👎Лошадь бредит и выдаёт желаемое за действительность❗💥
показати весь коментар
30.04.2022 18:25 Відповісти
+4
20 тисяч це дуже "оптімістична" цифра .
Одна біженка каже , що офіційні цифри требо множити на п"ять , якщо не на 10 .

Просто таке питання . Скільки зараз біженців з Марика ?!
150 тисяч ?! Й це разом з містянами-заручниками, яких орки погнали на Московію з Марика ....

А в Марику 480 було населення .

Ось питання , де інші 330 тисяч , якщо в місті до 90% будинків зруйнованно ?!
показати весь коментар
30.04.2022 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пзц..
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
20 тисяч це дуже "оптімістична" цифра .
Одна біженка каже , що офіційні цифри требо множити на п"ять , якщо не на 10 .

Просто таке питання . Скільки зараз біженців з Марика ?!
150 тисяч ?! Й це разом з містянами-заручниками, яких орки погнали на Московію з Марика ....

А в Марику 480 було населення .

Ось питання , де інші 330 тисяч , якщо в місті до 90% будинків зруйнованно ?!
показати весь коментар
30.04.2022 18:28 Відповісти
Що таке порт сіті?
показати весь коментар
30.04.2022 18:19 Відповісти
Порт в Маріуполі. Схоже що евакуація кораблями
показати весь коментар
30.04.2022 18:23 Відповісти
Напевно торговий центр
показати весь коментар
30.04.2022 18:25 Відповісти
Возможно турки эвакуируют.
показати весь коментар
30.04.2022 18:26 Відповісти
Вони можуть й турецьки кораблі атакувати !
показати весь коментар
30.04.2022 19:07 Відповісти
Так. І не на морі.
показати весь коментар
30.04.2022 19:18 Відповісти
Торговый центр
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
Тц, дорога на виїзд з міста в бік Запоріжжя.
показати весь коментар
30.04.2022 18:43 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZX22qr5UfmukK_SXvJ-3edFmjLq28K7Mknepd08tihheN2MiugErHKiJiJZRgroqbqCVMzU9HMRRtG2_N0zm9jIwIYsB-ry4nmUisJfkJsF7YuIudXB5S3pJkSliixqzpY&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?



5

показати весь коментар
30.04.2022 18:20 Відповісти
Полная хйня👎Лошадь бредит и выдаёт желаемое за действительность❗💥
показати весь коментар
30.04.2022 18:25 Відповісти
Для москалів пртнциповознищити азов і інших захисників Маріуполя. Я не вірю в евакуації.
показати весь коментар
30.04.2022 18:33 Відповісти
Так для того ж і вивозять цивільних щоб легалізувати знищення Азова і сдачу Маріуполя путєну.

Не обговорюють питання деблокади міста - а шукають як здати Маріуполь - а Азов їм усім дуже заважає...
показати весь коментар
30.04.2022 19:04 Відповісти
Зеля так може знищити всіх націоналістів. В Їзраілі батальон Азов вважають нацистами.
показати весь коментар
30.04.2022 20:12 Відповісти
Це все підкилимні ігри. Коли деблокують Маріуполь ?
показати весь коментар
30.04.2022 20:09 Відповісти
 
 