З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію, - міськрада
Жителів блокадного Маріуполя можуть евакуювати на підконтрольну Україні територію.
Про це у Telegram повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження. Віримо. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 аспм мпри
показати весь коментар30.04.2022 18:14 Відповісти Посилання
+6 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар30.04.2022 18:25 Відповісти Посилання
+4 Elvic Vic
показати весь коментар30.04.2022 18:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одна біженка каже , що офіційні цифри требо множити на п"ять , якщо не на 10 .
Просто таке питання . Скільки зараз біженців з Марика ?!
150 тисяч ?! Й це разом з містянами-заручниками, яких орки погнали на Московію з Марика ....
А в Марику 480 було населення .
Ось питання , де інші 330 тисяч , якщо в місті до 90% будинків зруйнованно ?!
у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?
5
Не обговорюють питання деблокади міста - а шукають як здати Маріуполь - а Азов їм усім дуже заважає...