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Новини Санкції проти Росії Війна
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Росія намагається залучити інші країни для мінімізації руйнівних наслідків економічних санкцій, - розвідка

санкції

Під впливом міжнародних економічних санкцій, економіка Росії вже відчутно деградує. Особливо страждають галузі, залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

Для уникнення санкційних обмежень Росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших союзів та об’єднань, намагається залучити треті країни. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

За даними воєнної розвідки України, Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, передусім тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам Кремля.

"Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створено понад 200 компаній", - йдеться у повідомленні.

Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії РФ проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії.

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Провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновский механический завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва (до вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу "Бук" та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу "Тунгуска", а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим).

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Грузія (1852) ОДКБ (102) розвідка (3877) росія (65829) санкції (12032)


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Топ коментарі
+4
⚡️У Тульській області ерефії "нужденним" сім'ям роздали Cheetos

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01.05.2022 09:49
+4
Залучення членів ОДКБ до ланцюжків постачаня комплектуючих або військових виробів призвиде до накладання санкцій про це раніше попереджали США.Так,що тим країнам треба двічі подумати чи хочуть вони такої ізоляції як рф.
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01.05.2022 09:58
+3
Запад введет вторичные санкции против этих фирм прокладок и вонючая армения также будет страдать.
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01.05.2022 10:15
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⚡️У Тульській області ерефії "нужденним" сім'ям роздали Cheetos

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01.05.2022 09:49 Відповісти
Cheetos--тульский прянік
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01.05.2022 10:04 Відповісти
У нас за Николаевом был мощнейший взрыв, после него гриб огромнейший образовался и уже пол часа не проходит
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01.05.2022 09:51 Відповісти
да уже показали - какой то розовый , хоть бы этот д**ил не химией какой то **....ул с него станется
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01.05.2022 10:04 Відповісти
UPD: орки попали в склад с с/х удобрениями.
Жители области, не выходите с города
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01.05.2022 10:07 Відповісти
Ну нам теж почали завозити дизель з параши типу з Туреччини. І не смердить людям той дизель кров'ю.
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01.05.2022 09:57 Відповісти
Залучення членів ОДКБ до ланцюжків постачаня комплектуючих або військових виробів призвиде до накладання санкцій про це раніше попереджали США.Так,що тим країнам треба двічі подумати чи хочуть вони такої ізоляції як рф.
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01.05.2022 09:58 Відповісти
Звичайно .А ви шо думали рашисти будуть сидіти зложивши руки і чекати розвалу імперії..
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01.05.2022 10:02 Відповісти
От мені цікаво, а чому расія не залучає до співпраці, такі потужні "країни", як-днр, лнр, пнр, анр?
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01.05.2022 10:05 Відповісти
Запад введет вторичные санкции против этих фирм прокладок и вонючая армения также будет страдать.
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01.05.2022 10:15 Відповісти
Пидоросию нужно додавить до конца и раздербанить на мелкие куски. Иначе через 5 лет орки восстановятся и опять попрут
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01.05.2022 10:15 Відповісти
********** желает утянуть в могилу побольше..
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01.05.2022 10:22 Відповісти
сосите свой петушок сами лаптеводы ,слопатыеды
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01.05.2022 10:30 Відповісти
 
 