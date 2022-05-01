Россия пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций, - разведка

Под влиянием международных экономических санкций экономика России уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

Во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Кроме того, это усугубит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам Кремля.

"Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Поставки планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний", - говорится. в сообщении.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыли около 85 тыс. российских граждан и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию.

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Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства (до вторжения Россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а снабжение этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным).