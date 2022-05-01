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Новости Санкции против России Война
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Россия пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций, - разведка

санкції

Под влиянием международных экономических санкций экономика России уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

Во избежание санкционных ограничений Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Кроме того, это усугубит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам Кремля.

"Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Поставки планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний", - говорится. в сообщении.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыли около 85 тыс. российских граждан и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию.

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Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства (до вторжения Россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а снабжение этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным).

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Грузия (4504) ОДКБ (131) разведка (4190) россия (96001) санкции (11421)


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Топ комментарии
+4
⚡️У Тульській області ерефії "нужденним" сім'ям роздали Cheetos

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01.05.2022 09:49
+4
Залучення членів ОДКБ до ланцюжків постачаня комплектуючих або військових виробів призвиде до накладання санкцій про це раніше попереджали США.Так,що тим країнам треба двічі подумати чи хочуть вони такої ізоляції як рф.
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01.05.2022 09:58
+3
Запад введет вторичные санкции против этих фирм прокладок и вонючая армения также будет страдать.
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01.05.2022 10:15
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⚡️У Тульській області ерефії "нужденним" сім'ям роздали Cheetos

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01.05.2022 09:49 Ответить
Cheetos--тульский прянік
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01.05.2022 10:04 Ответить
У нас за Николаевом был мощнейший взрыв, после него гриб огромнейший образовался и уже пол часа не проходит
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01.05.2022 09:51 Ответить
да уже показали - какой то розовый , хоть бы этот д**ил не химией какой то **....ул с него станется
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01.05.2022 10:04 Ответить
UPD: орки попали в склад с с/х удобрениями.
Жители области, не выходите с города
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01.05.2022 10:07 Ответить
Ну нам теж почали завозити дизель з параши типу з Туреччини. І не смердить людям той дизель кров'ю.
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01.05.2022 09:57 Ответить
Залучення членів ОДКБ до ланцюжків постачаня комплектуючих або військових виробів призвиде до накладання санкцій про це раніше попереджали США.Так,що тим країнам треба двічі подумати чи хочуть вони такої ізоляції як рф.
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01.05.2022 09:58 Ответить
Звичайно .А ви шо думали рашисти будуть сидіти зложивши руки і чекати розвалу імперії..
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01.05.2022 10:02 Ответить
От мені цікаво, а чому расія не залучає до співпраці, такі потужні "країни", як-днр, лнр, пнр, анр?
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01.05.2022 10:05 Ответить
Запад введет вторичные санкции против этих фирм прокладок и вонючая армения также будет страдать.
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01.05.2022 10:15 Ответить
Пидоросию нужно додавить до конца и раздербанить на мелкие куски. Иначе через 5 лет орки восстановятся и опять попрут
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01.05.2022 10:15 Ответить
********** желает утянуть в могилу побольше..
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01.05.2022 10:22 Ответить
сосите свой петушок сами лаптеводы ,слопатыеды
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01.05.2022 10:30 Ответить
 
 