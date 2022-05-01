США можуть надати Україні більш сучасну зброю, - конгресмен Кроу
США повинні переконатися, що українці мають усе необхідне для перемоги. У Вашингтоні розглядають можливості надання Україні більш сучасної зброї.
Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми обмінялися думками з президентом Зеленським та вищим керівництвом, як ми можемо зробити це найкращим чином, як ми продовжимо надавати боєприпаси, паливо та зброю, яка у них вже є, як ми можемо змінити природу нашої підтримки та дати їм нову та більш сучасну зброю , щоб відповісти на наступний етап цієї битви, як ми можемо тренувати українських військових та солдатів використовувати ці нові системи, у той час як вони борються", - сказав Кроу на прес-конференції в Жешуві в неділю після візиту до України.
Він зазначив, що українці довели, що можуть перемагати, маючи підтримку.
"Я приїхав як член комітету з розвідки та комітету збройних сил з трьома сферами уваги: зброя, зброя та зброя. Ми повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги. Що ми побачили за останні два місяці - це їхня лютість, сильна гордість, їхня здатність боротися і перемагати, якщо у них є підтримка", - розповів Кроу.
Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш просунуті дрони, контрартилерійські системи, речі, які допоможуть українцям вступати в бій на далеких дистанціях.
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Надо те, которые с контейнерами под управляемые ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A и Block 1A Unitary c дальностью до 300 км.
В принципе и в Украине могут поставлять с добровольцами Брауненко, Смитенко, Джонсенко ))
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впрочем это еще впереди
Тысяч 2-3000. Лучше 5 тыс.
Реально крутая штука.
Круче джавелинов.
Санкции будут оставлены на уровне, чтобы наРФия более никогда не смогла бы быть военной угрозой своим соседям и миру.
Украина получит столько оружия, чтобы стать форпостом безопасности ЕС от рашистов!