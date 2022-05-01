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США можуть надати Україні більш сучасну зброю, - конгресмен Кроу

stinger,стингер,стінгер

США повинні переконатися, що українці мають усе необхідне для перемоги. У Вашингтоні розглядають можливості надання Україні більш сучасної зброї.

Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обмінялися думками з президентом Зеленським та вищим керівництвом, як ми можемо зробити це найкращим чином, як ми продовжимо надавати боєприпаси, паливо та зброю, яка у них вже є, як ми можемо змінити природу нашої підтримки та дати їм нову та більш сучасну зброю , щоб відповісти на наступний етап цієї битви, як ми можемо тренувати українських військових та солдатів використовувати ці нові системи, у той час як вони борються", - сказав Кроу на прес-конференції в Жешуві в неділю після візиту до України.

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Він зазначив, що українці довели, що можуть перемагати, маючи підтримку.

"Я приїхав як член комітету з розвідки та комітету збройних сил з трьома сферами уваги: ​​зброя, зброя та зброя. Ми повинні переконатися, що в українців є все необхідне для перемоги. Що ми побачили за останні два місяці - це їхня лютість, сильна гордість, їхня здатність боротися і перемагати, якщо у них є підтримка", - розповів Кроу.

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Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш просунуті дрони, контрартилерійські системи, речі, які допоможуть українцям вступати в бій на далеких дистанціях.

Автор: 

Конгрес США (1234) зброя (7505) допомога (8427) США (23290)


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Топ коментарі
+30
Давайте уже те хаймарсы, которые с ATACMS'ами. А то эти пуски из Крыма уже *******.
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01.05.2022 15:11
+24
Ага, для начала надо Херсон с Мелитополем освободить, которые загадочно профукали вначале. Мариуполь, Донецк и Луганск тоже никто не отменял, точнее что от них останется
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01.05.2022 15:14
+17
Не можуть а саме потрібно надати Україні більш ******* зброю,причому якомога швидше...
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01.05.2022 15:10
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Більш просунуті дрони? Ріпери мабуть? Тоді мааааскві піздець
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01.05.2022 15:09 Відповісти
Ага, для начала надо Херсон с Мелитополем освободить, которые загадочно профукали вначале. Мариуполь, Донецк и Луганск тоже никто не отменял, точнее что от них останется
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01.05.2022 15:14 Відповісти
и крым
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01.05.2022 21:04 Відповісти
Крым будет возвращён. Это даже Германия признала.
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01.05.2022 21:58 Відповісти
сказочники - для начала надо отбиться от мобилизированных смертников а потмо уже освобождать ..
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01.05.2022 23:36 Відповісти
Не можуть а саме потрібно надати Україні більш ******* зброю,причому якомога швидше...
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01.05.2022 15:10 Відповісти
Давайте уже те хаймарсы, которые с ATACMS'ами. А то эти пуски из Крыма уже *******.
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01.05.2022 15:11 Відповісти
Була наче новина кілька днів назад HIMARS вже тут і працює по окупантам. Не казали правда скільки і які саме, буде сюрприз
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01.05.2022 15:40 Відповісти
та те шо с контейнерами под неуправляемые и управляемые ракеты системы MLRS с дальностью до 90 уже по Змеиному два раза работали.
Надо те, которые с контейнерами под управляемые ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A и Block 1A Unitary c дальностью до 300 км.
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01.05.2022 16:24 Відповісти
почему тогда до сих пор стоит крымский мост?
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01.05.2022 21:05 Відповісти
потому что ты тупая(ой)..
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01.05.2022 23:37 Відповісти
"США можуть надати Україні більш ******* зброю..."- зає..мєчатєльно. ))
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01.05.2022 15:13 Відповісти
улыбнуло из свеженького в говносми - "В Курской области частично обрушился железнодорожный мост. Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП" (С) )))
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01.05.2022 15:16 Відповісти
Ну а что вы хотели, весна, бобры начали строить плотины, подгрызли опоры моста вот он и рухнул.
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01.05.2022 15:19 Відповісти
Это летнее расширение металла.
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01.05.2022 15:24 Відповісти
ну да, то месть бобров симоньянше. А тут еще коты всякие ...

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01.05.2022 16:28 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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01.05.2022 15:21 Відповісти
Ваша проблема -- Система Коломойского. Как говорится: Дошли до Берлина, развернулись и пошли на Москву...
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01.05.2022 15:22 Відповісти
Нам бы втихаря "бомбочку" для кремля!
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01.05.2022 15:25 Відповісти
О, як заговорив, після розмови з "найвеличнійшим політиком **********"!!
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01.05.2022 15:29 Відповісти
Значит старьё уже кончилось?
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01.05.2022 15:39 Відповісти
Хлопці, як же ми вам раді !!!!
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01.05.2022 15:41 Відповісти
Было бы здорово, если бы дали Пэтриот. Да, на установку и обучение нужно время. Но вот в Словакии один дивизион меньше чем за месяц установили
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01.05.2022 15:41 Відповісти
Видимо с американским персоналом
В принципе и в Украине могут поставлять с добровольцами Брауненко, Смитенко, Джонсенко ))
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01.05.2022 16:21 Відповісти
Нам потрібна не те що *********.а далекобійна.Гранатомети це дуже добре.а москаля ними не перемогти.Потрібно знищувати склади з ************,нафтобази і аеродроми.
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01.05.2022 15:41 Відповісти
З Вами погоджуюсь. Нам треба оборонну зброю, що дістає тулу і мокшу.
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01.05.2022 18:56 Відповісти
Мінітмени, чи хоча б Томагавки, нам надайте.
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01.05.2022 15:51 Відповісти
вангую взрывы ватных пердаков
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01.05.2022 15:55 Відповісти
Меньше «может», и больше «предоставили»
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01.05.2022 16:00 Відповісти
а лучше полететь на Луну и оттуда ******* по кацапам астероидом.
---
впрочем это еще впереди
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01.05.2022 16:27 Відповісти
В эпоху, когда человечество сможет лупить управляемыми астероидами, России в теперешнем виде уже не будет.
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01.05.2022 22:01 Відповісти
Госдеп, давай побольше Switchblad'ов.
Тысяч 2-3000. Лучше 5 тыс.
Реально крутая штука.
Круче джавелинов.
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01.05.2022 16:34 Відповісти
Хоч би побачити що про них військові говорять, як вони в роботі
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01.05.2022 18:14 Відповісти
а тебя что на ютубе забанили кацап?
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01.05.2022 23:39 Відповісти
Не хватает заявления Байдена, что санкции будут усиливаться до тех пор, пока Украина не получит контроль над своими границами 2013 года! Пока не будут возвращены все украденные и вывезенные украинцы в Мордор! Выплата репараций даже не обсуждается, это само собой из арестованных средств Уйлостана по всему миру.
Санкции будут оставлены на уровне, чтобы наРФия более никогда не смогла бы быть военной угрозой своим соседям и миру.
Украина получит столько оружия, чтобы стать форпостом безопасности ЕС от рашистов!
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01.05.2022 16:38 Відповісти
заявление Байдана тебе нужно? а когда это заявит ваш президент? вы что самые убогие? все чужими руками? кого вы во власть выбрали?
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01.05.2022 23:41 Відповісти
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01.05.2022 16:46 Відповісти
Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш просунуті дрони, контрартилерійські системи, речі, які допоможуть українцям вступати в бій на далеких дистанціях. Власне це і потрібне, а ще ППО далекобійне . І дистанція бажано не меше 1000 км, щоб дістати москаля в Енгельсі.
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01.05.2022 18:51 Відповісти
вот это уже по взрослому
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01.05.2022 21:07 Відповісти
 
 