США могут предоставить Украине более современное оружие, - конгрессмен Кроу

США должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. В Вашингтоне рассматривают возможности предоставления Украине более современного оружия.

Об этом заявил конгрессмен Джейсон Кроу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обменялись мнениями с президентом Зеленским и высшим руководством, как мы можем сделать это наилучшим образом, как мы продолжим предоставлять боеприпасы, топливо и оружие, которое у них уже есть, как мы можем поменять природу нашей поддержки и дать им новое и более современное оружие, чтобы ответить на следующий этап этой битвы, как мы можем тренировать украинских военных и солдат использовать эти новые системы, в то время как они борются", - сказал Кроу на пресс-конференции в Жешуве в воскресенье после визита в Украину.

Он отметил, что украинцы доказали, что могут побеждать имея поддержку.

"Я приехал как член комитета по разведке и комитета по вооруженным силам с тремя сферами внимания: оружие, оружие и оружие. Мы должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. Что мы увидели за последние два месяца - это их свирепость, сильная гордость, их способность бороться и побеждать если у них есть поддержка", - рассказал Кроу.

Конгрессмен уточнил, что следующая поддержка США может включать артиллерию дальнего действия, более продвинутые дроны, контрартиллерийские системы, вещи которые помогут украинцам вступать в бой на дальних дистанциях.