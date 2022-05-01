РУС
США могут предоставить Украине более современное оружие, - конгрессмен Кроу

США должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. В Вашингтоне рассматривают возможности предоставления Украине более современного оружия.

Об этом заявил конгрессмен Джейсон Кроу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обменялись мнениями с президентом Зеленским и высшим руководством, как мы можем сделать это наилучшим образом, как мы продолжим предоставлять боеприпасы, топливо и оружие, которое у них уже есть, как мы можем поменять природу нашей поддержки и дать им новое и более современное оружие, чтобы ответить на следующий этап этой битвы, как мы можем тренировать украинских военных и солдат использовать эти новые системы, в то время как они борются", - сказал Кроу на пресс-конференции в Жешуве в воскресенье после визита в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит делегации Конгресса США в Киев: Америка твердо стоит на стороне Украины

Он отметил, что украинцы доказали, что могут побеждать имея поддержку.

"Я приехал как член комитета по разведке и комитета по вооруженным силам с тремя сферами внимания: оружие, оружие и оружие. Мы должны убедиться, что у украинцев есть все необходимое для победы. Что мы увидели за последние два месяца - это их свирепость, сильная гордость, их способность бороться и побеждать если у них есть поддержка", - рассказал Кроу.

Также читайте: В Конгрессе США призывают вернуть посольство в Украину

Конгрессмен уточнил, что следующая поддержка США может включать артиллерию дальнего действия, более продвинутые дроны, контрартиллерийские системы, вещи которые помогут украинцам вступать в бой на дальних дистанциях.

Топ комментарии
+30
Давайте уже те хаймарсы, которые с ATACMS'ами. А то эти пуски из Крыма уже *******.
01.05.2022 15:11 Ответить
+24
Ага, для начала надо Херсон с Мелитополем освободить, которые загадочно профукали вначале. Мариуполь, Донецк и Луганск тоже никто не отменял, точнее что от них останется
01.05.2022 15:14 Ответить
+17
Не можуть а саме потрібно надати Україні більш ******* зброю,причому якомога швидше...
01.05.2022 15:10 Ответить
Більш просунуті дрони? Ріпери мабуть? Тоді мааааскві піздець
01.05.2022 15:09 Ответить
Ага, для начала надо Херсон с Мелитополем освободить, которые загадочно профукали вначале. Мариуполь, Донецк и Луганск тоже никто не отменял, точнее что от них останется
01.05.2022 15:14 Ответить
и крым
01.05.2022 21:04 Ответить
Крым будет возвращён. Это даже Германия признала.
01.05.2022 21:58 Ответить
сказочники - для начала надо отбиться от мобилизированных смертников а потмо уже освобождать ..
01.05.2022 23:36 Ответить
Не можуть а саме потрібно надати Україні більш ******* зброю,причому якомога швидше...
01.05.2022 15:10 Ответить
Давайте уже те хаймарсы, которые с ATACMS'ами. А то эти пуски из Крыма уже *******.
01.05.2022 15:11 Ответить
Була наче новина кілька днів назад HIMARS вже тут і працює по окупантам. Не казали правда скільки і які саме, буде сюрприз
01.05.2022 15:40 Ответить
та те шо с контейнерами под неуправляемые и управляемые ракеты системы MLRS с дальностью до 90 уже по Змеиному два раза работали.
Надо те, которые с контейнерами под управляемые ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A и Block 1A Unitary c дальностью до 300 км.
01.05.2022 16:24 Ответить
почему тогда до сих пор стоит крымский мост?
01.05.2022 21:05 Ответить
потому что ты тупая(ой)..
показать весь комментарий
"США можуть надати Україні більш ******* зброю..."- зає..мєчатєльно. ))
показать весь комментарий
улыбнуло из свеженького в говносми - "В Курской области частично обрушился железнодорожный мост. Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП" (С) )))
показать весь комментарий
Ну а что вы хотели, весна, бобры начали строить плотины, подгрызли опоры моста вот он и рухнул.
показать весь комментарий
Это летнее расширение металла.
показать весь комментарий
ну да, то месть бобров симоньянше. А тут еще коты всякие ...

показать весь комментарий
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
01.05.2022 15:21 Ответить
Ваша проблема -- Система Коломойского. Как говорится: Дошли до Берлина, развернулись и пошли на Москву...
показать весь комментарий
Нам бы втихаря "бомбочку" для кремля!
показать весь комментарий
О, як заговорив, після розмови з "найвеличнійшим політиком **********"!!
показать весь комментарий
Значит старьё уже кончилось?
показать весь комментарий
Хлопці, як же ми вам раді !!!!
01.05.2022 15:41 Ответить
Было бы здорово, если бы дали Пэтриот. Да, на установку и обучение нужно время. Но вот в Словакии один дивизион меньше чем за месяц установили
показать весь комментарий
Видимо с американским персоналом
В принципе и в Украине могут поставлять с добровольцами Брауненко, Смитенко, Джонсенко ))
показать весь комментарий
Нам потрібна не те що *********.а далекобійна.Гранатомети це дуже добре.а москаля ними не перемогти.Потрібно знищувати склади з ************,нафтобази і аеродроми.
показать весь комментарий
З Вами погоджуюсь. Нам треба оборонну зброю, що дістає тулу і мокшу.
показать весь комментарий
Мінітмени, чи хоча б Томагавки, нам надайте.
показать весь комментарий
вангую взрывы ватных пердаков
показать весь комментарий
Меньше «может», и больше «предоставили»
показать весь комментарий
а лучше полететь на Луну и оттуда ******* по кацапам астероидом.
---
впрочем это еще впереди
показать весь комментарий
В эпоху, когда человечество сможет лупить управляемыми астероидами, России в теперешнем виде уже не будет.
показать весь комментарий
Госдеп, давай побольше Switchblad'ов.
Тысяч 2-3000. Лучше 5 тыс.
Реально крутая штука.
Круче джавелинов.
показать весь комментарий
Хоч би побачити що про них військові говорять, як вони в роботі
показать весь комментарий
а тебя что на ютубе забанили кацап?
показать весь комментарий
Не хватает заявления Байдена, что санкции будут усиливаться до тех пор, пока Украина не получит контроль над своими границами 2013 года! Пока не будут возвращены все украденные и вывезенные украинцы в Мордор! Выплата репараций даже не обсуждается, это само собой из арестованных средств Уйлостана по всему миру.
Санкции будут оставлены на уровне, чтобы наРФия более никогда не смогла бы быть военной угрозой своим соседям и миру.
Украина получит столько оружия, чтобы стать форпостом безопасности ЕС от рашистов!
показать весь комментарий
заявление Байдана тебе нужно? а когда это заявит ваш президент? вы что самые убогие? все чужими руками? кого вы во власть выбрали?
показать весь комментарий
01.05.2022 23:41 Ответить
Конгресмен уточнив, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш просунуті дрони, контрартилерійські системи, речі, які допоможуть українцям вступати в бій на далеких дистанціях. Власне це і потрібне, а ще ППО далекобійне . І дистанція бажано не меше 1000 км, щоб дістати москаля в Енгельсі.
01.05.2022 18:51 Ответить
вот это уже по взрослому
01.05.2022 21:07 Ответить
 
 