Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору

У Даніїї відреагували на порушення повітряного простору країни російським розвідувальним літаком 29 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - наголосив глава МЗС у Twitter.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Нагадаємо, що 29 квітня системи стеження зафіксували російський Ан-30 на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, згодом цей же літак порушив повітряний простір Швеції.

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