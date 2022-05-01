Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору
У Даніїї відреагували на порушення повітряного простору країни російським розвідувальним літаком 29 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.
"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - наголосив глава МЗС у Twitter.
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
Нагадаємо, що 29 квітня системи стеження зафіксували російський Ан-30 на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, згодом цей же літак порушив повітряний простір Швеції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
серти усьому світу на санкції ви вмієте, це ще колись ваш недоколиханий посол дипломатично повідомив увесь світ
льотати ви можете над Данією, Польщею, Швецією, країнами Балтії
АЛЕ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ НАД ВАМИ СВЯТКУВАТИМЕ УВЕСЬ СВІТ
саме -святкуватиме
і саме- ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
хай за допомогою зброї, отриманої за ленд лізом
АЛЕ ПЕРЕМОЖЕ ВАС УКРАЇНА
не сподівайтеся списати на те, що ви не виграли проти НАТО
ВИ СЦУК ПРОГРАЄТЕ КРАЇНІ, ЯКІЙ ВИ ВІДМОВЛЯЛИ В ІСНУВАННІ ВЗАГАЛІ
КРАЇНІ, ЯКУ ЗБИРАЛИСЯ ПЕРЕМОГТИ ЗА 48 годин
облом, правда?