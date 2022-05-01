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Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору

данія

У Даніїї відреагували на порушення повітряного простору країни російським розвідувальним літаком 29 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофода.

"Посол Росії завтра викликається в МЗС. Чергове порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і викликає особливу тривогу в нинішній ситуації", - наголосив глава МЗС у Twitter.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Нагадаємо, що 29 квітня  системи стеження зафіксували російський Ан-30  на схід від острова Борнхольм, данської території на Балтиці, згодом цей же літак порушив повітряний простір Швеції.

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Данія (783) МЗС (4157) порушення (608) посол (1108) росія (65829)


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Топ коментарі
+14
Датчанам надо было турецкого посла вызвать ,он бы им рассказал что делать надо в таких случаях .
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01.05.2022 16:05
+12
Кацапи нариваються,програвати війну Україні,взападло,а ось війну програти блоку НАТО,це друге діло,Нато не буде бомбити мирні міста,а ось Злі Укри можуть помститись!!!!
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01.05.2022 15:55
+10
нєєєє, русскіє.

серти усьому світу на санкції ви вмієте, це ще колись ваш недоколиханий посол дипломатично повідомив увесь світ
льотати ви можете над Данією, Польщею, Швецією, країнами Балтії

АЛЕ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ НАД ВАМИ СВЯТКУВАТИМЕ УВЕСЬ СВІТ

саме -святкуватиме
і саме- ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
хай за допомогою зброї, отриманої за ленд лізом
АЛЕ ПЕРЕМОЖЕ ВАС УКРАЇНА

не сподівайтеся списати на те, що ви не виграли проти НАТО
ВИ СЦУК ПРОГРАЄТЕ КРАЇНІ, ЯКІЙ ВИ ВІДМОВЛЯЛИ В ІСНУВАННІ ВЗАГАЛІ
КРАЇНІ, ЯКУ ЗБИРАЛИСЯ ПЕРЕМОГТИ ЗА 48 годин

облом, правда?
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01.05.2022 16:05
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Кацапи нариваються,програвати війну Україні,взападло,а ось війну програти блоку НАТО,це друге діло,Нато не буде бомбити мирні міста,а ось Злі Укри можуть помститись!!!!
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01.05.2022 15:55 Відповісти
І що далі: Стурбованість? Чи видворення рашистського агента з Данії?
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01.05.2022 16:01 Відповісти
нєєєє, русскіє.

серти усьому світу на санкції ви вмієте, це ще колись ваш недоколиханий посол дипломатично повідомив увесь світ
льотати ви можете над Данією, Польщею, Швецією, країнами Балтії

АЛЕ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ НАД ВАМИ СВЯТКУВАТИМЕ УВЕСЬ СВІТ

саме -святкуватиме
і саме- ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
хай за допомогою зброї, отриманої за ленд лізом
АЛЕ ПЕРЕМОЖЕ ВАС УКРАЇНА

не сподівайтеся списати на те, що ви не виграли проти НАТО
ВИ СЦУК ПРОГРАЄТЕ КРАЇНІ, ЯКІЙ ВИ ВІДМОВЛЯЛИ В ІСНУВАННІ ВЗАГАЛІ
КРАЇНІ, ЯКУ ЗБИРАЛИСЯ ПЕРЕМОГТИ ЗА 48 годин

облом, правда?
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01.05.2022 16:05 Відповісти
Датчанам надо было турецкого посла вызвать ,он бы им рассказал что делать надо в таких случаях .
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01.05.2022 16:05 Відповісти
треба не посла викликати , а родичів пілота на упізнання ...
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01.05.2022 22:28 Відповісти
ну и правильно... сначала по-хорошему... а потом уж ...озабоченность )))
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01.05.2022 16:06 Відповісти
Данія, **** ви сците, ******* по квцапам
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01.05.2022 16:23 Відповісти
******* треба було той літак. А потім, зі всією стурбованістю звітувати про збитий НЛО - свій-чужий нє? Значить НЛО. Збивали б козломордих - не було б нахабних уродів у нас, в Україні.
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01.05.2022 16:27 Відповісти
Сбивайте их на фиг,а потом скажите что еще видели самолет ВСУ.
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01.05.2022 16:50 Відповісти
Какого куя он до сих пор там сидел? Не смотря на все санкции всей раши твари... Что не говори все равно ссут против ветра ,как не говори...
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01.05.2022 17:13 Відповісти
надо было их козла сбивать а не посла вызывать!
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01.05.2022 18:36 Відповісти
По рылу дали с носака? Если не дали, этот дикарь ничего не понял.
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01.05.2022 20:13 Відповісти
 
 